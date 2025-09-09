Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)
Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)
elcomercio

Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)

  • Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)
    1 / 7

    Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)

  • Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)
    2 / 7

    Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)

  • Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)
    3 / 7

    Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)

  • Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)
    4 / 7

    Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)

  • Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)
    5 / 7

    Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)

  • Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)
    6 / 7

    Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)

  • Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)
    7 / 7

    Tres jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

Toda derrota duele y mucho más cuando es de local. La perdió 0-1 ante Paraguay en el Estadio Nacional y cerró las Eliminatorias 2026 en el penúltimo lugar. Este partido también podría significar el fin de un ciclo para algunos futbolistas de 35 años, como Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. Los tres mencionados llegarían con más edad al siguiente proceso, por lo que este martes podrían haber jugado su último partido en esta instancia.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC