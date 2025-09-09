Toda derrota duele y mucho más cuando es de local. La selección peruana perdió 0-1 ante Paraguay en el Estadio Nacional y cerró las Eliminatorias 2026 en el penúltimo lugar. Este partido también podría significar el fin de un ciclo para algunos futbolistas de 35 años, como Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. Los tres mencionados llegarían con más edad al siguiente proceso, por lo que este martes podrían haber jugado su último partido en esta instancia.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.