Por Marco Quilca León

Si las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 comenzaran mañana y la selección peruana tuviera que recibir a Argentina, Brasil o cualquier otra potencia sudamericana en Cusco o Puno, Mano Menezes tendría que resolver un problema que va más allá del dibujo táctico: quiénes están preparados para jugar en altura.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.