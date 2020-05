Aquella histórica camiseta roja de cuello redondo y bordes blancos, que asociamos con el golazo del ‘Nene’ Cubillas a Bulgaria, no se estrenó en el Mundial de México 1970, sino en una serie de amistosos previos ante rivales amateurs de nombres singulares.

Con solo cuatro victorias en 13 partidos internacionales de preparación, la selección peruana arribó a la ciudad de León para culminar su puesta a punto. El técnico Waldir Pereira Didí tenía el crédito abierto pues había eliminado a Argentina un año atrás; sin embargo, su equipo ofrecía serias dudas.

El panorama no varió en los amistosos finales, porque la Bicolor -luciendo la camiseta oficial del estreno mundialista- cayó ante un cuadro de Segunda División y luego goleó a un par de equipitos que, al parecer, se armaron en ese mismo momento. Eso en medio de otros inconvenientes que pasaron al olvido gracias al épico 3-2 ante Bulgaria.

Los amistosos, casi sin gente en la tribuna, se disputaron en el estadio de Unión de Curtidores, en León. (Foto: PRENSMART).

UNIÓN DE CURTIDORES (1-2, 13 de mayo)

El primer ‘sparring’ fue un equipo de la Segunda División azteca, muy querido en la ciudad León, por eso llegaron más de 5 mil espectadores a su pequeño estadio para el choque ante la Bicolor. Lo que pasó allí fue realmente extraño.

No solo por el resultado (Perú perdió 2-1), sino por lo que se reportó sobre el comportamiento de algunos jugadores.

Según el despacho de AP, los pupilos de Didí dieron un mal espectáculo y fueron abucheados. “El capitán del equipo, Héctor Chumpitaz, tuvo una acción muy criticada, pues le lanzó un puntapié a un masajista que atendía a Aguilera, quien había sufrido una fuerte falta de Campos. Y después, el propio Chumpitaz tuvo una conducta incorrecta contra el árbitro local Raúl Osorio”, escribió la agencia de noticias.

El 'Nene' Cubillas era una de las grandes figuras de aquella selección de Didí. (Foto: PRENSMART).

‘Chumpi’ no fue el único criticado. “Campos, De la Torre y Fuentes también actuaron bruscamente en la segunda mitad”, agregó el texto.

Perú salió a la cancha con Rubiños; Campos, La Torre, Chumpitaz, Fuentes; Mifflin, Chale, Cubillas; Reyes, León y Gallardo. El ‘Nene’ adelantó el marcador a los 34 minutos, tras pase de Gallardo. Todo parecía controlado.

En el complemento, Didí hizo ingresar a Goyzueta, Sotil y Del Castillo por Rubiños, Cubillas y ‘Perico’ León y el equipo nacional bajó su rendimiento. Camanera y Mendoza le dieron vuelta al resultado. El portero del Unión de Curtidores, García, se lució ante dos disparos del ‘Cholo’ y uno de Eladio Reyes (“tres goles prácticamente hechos”, según la nota).

“Perú salió a la cancha a practicar y nada más. Hemos visto un entrenamiento”, declaró Antonio Carbajal, el mítico arquero mexicano que atajó en cinco Copas del Mundo, y ese año se iniciaba como técnico del León.

En aquella preparación, Perú utilizó su camiseta alterna, la roja, con la que se estrenó ante Bulgaria días después. (Foto: PRENSMART).

La prensa peruana lamentó el resultado. “Ojalá sea una estrategia de Didí”, se decía, pues se especuló que espías búlgaros y marroquíes estaban en las tribunas.

Al día siguiente, el diario “Correo” consignó además un artículo titulado “Prohibido fumar”, firmado por Diego González. Ahí detalla que los directivos peruanos decidieron imponer férrea disciplina en la concentración. “Si alguien es sorprendido fumando o le encuentran cigarrillos en su habitación, será multado con 500 soles. Pero no he visto a nadie intentarlo”, explicó el defensa Pedro Gonzales. Y el texto agrega que Didí, habitual fumador, daba el ejemplo a sus pupilos.

Pero eso no fue todo en ese movido miércoles. Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez sufrió un accidente. Mientras se bañaba, le cayó un vidrio en la pierna que le produjo cortes en la mano izquierda y el segundo dedo del pie izquierdo. El ‘Verdugo de la Bombonera’ tendría descanso por ocho días. Todo mal.

DROGUERÍA FRANCESA (7-0, 19 de mayo)

Didí quería seguir ensayando, pero ante equipos que no exijan más de la cuenta. Por eso se eligió a Droguería Francesa. ¿Era un equipo o se juntaron los dueños y trabajadores de la farmacia del barrio? Al ver el estado físico de sus jugadores, parece que fue lo segundo.

El técnico brasileño probó al once que iniciaría las acciones ante Bulgaria: Rubiños; Campos, La Torre, Chumpitaz, Fuentes; Mifflin, Chale, Cubillas; Reyes, León y Gallardo.

El cable de la agencia AP daba cuenta que Perú hizo gala de “veloces combinaciones y potentes disparos al arco” para imponerse por 7-0 en la práctica que duró una hora: El ‘Jet’ Gallardo con un ‘hat trick’, Chale (2), Cubillas y Campos inflaron las redes en el estadio de Unión de Curtidores, que esta vez mostró sus tribunas semivacías.

Ese mismo día, la delegación alemana arribó a León con el legendario Uwe Seeler, el goleador Gerd Müller y el joven Franz Beckenbauer. El técnico Helmut Schön declaró que su equipo era el gran favorito al título, junto a Inglaterra y Brasil.

CALZADOS DURAND (12-0, 28 de mayo)

Cinco días antes del debut mundialista, la bicolor afrontó el amistoso final ante otro equipo amateur, integrado por entusiastas jugadores, muchos de los cuales acusaban un notorio sobrepeso. Tal vez hasta el señor Durand, gerente del negocio, se animó y vistió de corto.

Los rivales en la preparación previa en León no exigieron demasiado a la Bicolor. (Foto: PRENSMART).

Se pactó un choque de 90 minutos, siempre en el estadio del Unión de Curtidores. Y como la orden de Didí era mostrar todo el poderío ofensivo, el resultado fue 12-0.

Ni Chale, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en una práctica, ni Cubillas -pidió permiso para descansar- jugaron el amistoso. La selección inició entonces las acciones con Rubiños; Campos, La Torre, Chumpitaz, Fuentes; Mifflin, Cruzado, Sotil; Reyes, León y Gallardo.

La catarata de goles la inició el ‘Cholo’ apenas a los 9 minutos. Luego, Gallardo, ‘Chumpi’, Cruzado, ‘Perico’ y el propio Sotil anotaron en el primer tiempo. En el complemento, Didí hizo muchos cambios. Los restantes seis goles los completaron José del Castillo y Félix Salinas (tres cada uno). Y los improvisados jugadores de Calzados Durand entendieron mejor que nunca el refrán “zapatero a tus zapatos”.

Al término de la práctica, Didí habló sobre el rival del debut y calentó la previa. “No tengo el once listo, pero el entrenador de Bulgaria (Stefan Bozhkov) ha dado una alineación titular y no figura su goleador Georgi Asparukhov. Estoy seguro de que él sí arrancará el dos de junio”, dijo convencido el brasileño. Lo cierto es que el atacante de 1,86 m. no fue titular y solo jugó los últimos 15 minutos frente a la Bicolor.

El 'Cholo' Sotil era una de las piezas de recambio en aquella selección de Didí. (Foto: PRENSMART).

Ojo, Perú y Bulgaria ya se conocían. Tuvieron un par de ‘rounds de estudio’ en Lima, con un triunfo para cada uno.

TODO DE CABEZA

Los 19 goles de las dos últimas prácticas ante los débiles ‘sparrings’, sin embargo, no habrían mejorado el ánimo del plantel. El enviado especial de “Correo”, Luis Arce, informó en la edición del 29 de mayo sobre pequeños roces en la interna.

El periodista aseguró que Chale discutió con un dirigente que le increpó por llegar tarde a un evento social. El ‘Niño terrible’ respondió: “¡Hasta cuándo nos van a querer tratar como a niños!”.

Luego, que Baylón y Del Castillo tuvieron un fuerte intercambio de palabras con el asistente Alejandro Heredia, quien trató de explicarles algunos datos estadísticos sobre la cantidad de veces que solían disparar los búlgaros en un partido.

¿Y Didí? El brasileño llevó a México a su esposa Giomar y a su hija Rebeca, pero esta última tuvo que ser internada de emergencia en un hospital local al sufrir una repentina apendicitis. Es fácil suponer el estado de tensión que vivió el técnico.

Perú jugó tres amistosos en León antes de medirse contra Bulgaria. (Foto: PRENSMART).

Así estaban las cosas cuando en la tarde del 31 de mayo todos recibieron una noticia trágica que llegó desde el Perú: habrían fallecido más de 60 mil personas a causa de un devastador terremoto. Ningún familiar de la delegación sufrió daños mayores, pero el dolor estuvo presente.

“Un afligido equipo peruano, visiblemente afectado por las noticias de la catástrofe, tiene la renovada determinación de rendir un homenaje a los muertos del terremoto”, informó “El Comercio” en la previa del estreno ante Bulgaria.

El 2 de junio de 1970, con las camisetas rojas y un lazo negro como señal de luto, la selección ingresaba al ‘Nou Camp’ de León para debutar en el Mundial frente a Bulgaria. El triunfo 3-2 dejó en el olvido a aquellos curiosos rivales y también parte de la tristeza en el país.

AMISTOSOS OFICIALES Rival Resultado 4/02/70 Lima Checoslovaquia 0-2 7/02/70 / Lima Checoslovaquia 2-1 9/02/70 / Lima Rumanía 1-1 14/02/70 / Lima Unión Soviética 0-0 20/02/70 / Lima Unión Soviética 0-2 21/02/70 / Lima Bulgaria 1-3 24/02/70 / Lima Bulgaria 5-3 5/03/70 / Lima México 0-1 8/03/70 / Lima México 1-0 15/03/70 / México DF México 1-3 18/03/70 / León México 3-3 31/03/70 / Montevideo Uruguay 0-2 21/04/70 / Lima / El Salvador 3-0 El Salvador 3-0

