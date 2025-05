La selección peruana sumó su cuarto día de entrenamiento en Videna y tuvo a un nuevo invitado: César Inga. El defensor de Universitario de Deportes fue una de las principales sorpresas en la lista de convocados de Óscar Ibáñez y este jueves hizo su aparición en la sede de entrenamiento de la ‘bicolor’. Como era de esperarse, el futbolista de 23 años recibió la bienvenida respectiva por parte de sus compañeros y, por otro lado, Ibáñez ya pudo trabajar con todos los jugadores del torneo local y algunos que militan en el extranjero, aunque hubo quienes hicieron trabajos diferenciados.

La ilusión de César Inga

“Es un sueño (llegar a la selección), desde que salí de Chimbote tuve mis metas claras y uno también es poder jugar afuera“, dijo César Inga con un poco timidez en la conferencia de prensa al ser consultado sobre sus sensaciones tras el llamado.

Asimismo, el defensor de Universitario de Deportes reveló cómo fue su primera comunicación con Óscar Ibáñez: “Me recibió de la mejor manera, me comunicó el plan que tiene y me dio la confianza desde que llegué. Me habló mucho, que había hablado con Juan Carlos Bazalar sobre mí“.

La Selección Peruana sumó otro día más de entrenamiento en la Videna. (Foto: La Bicolor)

En tanto al recibimiento que le han dado sus compañeros, Inga reveló que previo a eso ya había conversado con quienes comparte vestuario: “Me han recibido de la mejor manera, hablé con Edison (Flores) y Andy (Polo), me dijeron que me iban a apoyar en todo el proceso, espero poder aprovechar esta oportunidad y aprender de estos jugadores“.

Pero no solo los ‘cremas’ le mostraron una buena predisposición a Inga en su adaptación, sino que, como es costumbre, los otros convocados que han llegado hasta este jueves le hicieron el respectivo ‘apanado’ al futbolista antes de empezar con los trabajos bajo la mirada atenta de Óscar Ibáñez.

Sin duda, los futbolistas con los que César Inga más conversaba eran con los que comparte equipo; sin embargo, también se le vio hablando con otros convocados nacionales como Carlos Cáceda, Renzo Garcés y Kevin Quevedo.

César Inga realizó su primer entrenamiento en la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

Los de trabajo diferenciado

Este jueves Carlos Zambrano, Bryan Reyna, Sergio Peña y Carlos Cáceda integraron los trabajos a la par de sus compañeros y sparrings; mientras que lo que hicieron diferenciado fueron los recién llegados Paolo Guerrero, Renzo Garcés, Renato Tapia, César Inga y Kevin Quevedo.

Cabe resaltar que hoy fue el primer día de Renato Tapia, quien se sumó a los entrenamientos de la selección peruana luego de fichar por el Al Wasl, uno de los grandes de Emiratos Árabes Unidos. El mediocampista fue el centro de atención de sus compañeros. Otro que también llegó a Lima ayer, pero recién se sumará a las prácticas este viernes es Oliver

Asimismo, quienes se quedaron haciendo únicamente trabajos en gimnasio fueron Pedro Aquino, Kenji Cabrera, Erick Noriega y Andy Polo, quienes también se han integrado recientemente a los trabajos.

Cabe resaltar que Miguel Trauco no se asomó a Videna ya que fue desafectado por Óscar Ibañez debido a los exámenes que le hicieron tras el encuentro entre Alianza Lima y Libertad. El lateral izquierdo de la selección peruana presentó un desgarro y en su lugar ha sido convocado Matías Lazo, futbolista que se unirá este viernes al resto del grupo en Videna.

******

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Link:tinyurl.com/w8synnfw