El gol de Renato Tapia nos hizo soñar y el empate de Giorgian De Arrascaeta nos devolvió a nuestra realidad en estas Eliminatorias Qatar 2022. La selección peruana con el 1-1 ante Uruguay dejó escapar una gran oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación mundialista. Como ya se hizo costumbre, a falta de 11 fechas es ahora de hacer cálculos para ver si el camino hacia la Copa del Mundo se ha complicado más de la cuenta.

“Esperábamos tener mejores resultados. Nos tocó un fixture complicado. De todas maneras, yo vi evolucionar al equipo. Fue un partido difícil, pero creo que el equipo ha mejorado y eso me da determinada tranquilidad. Estamos en condiciones de ir recuperándonos”, dijo Ricardo Gareca tras el empate ante Uruguay.

Es cierto lo que dice Ricardo Gareca, a la selección peruana le ha tocado un fixture muy complicado donde tuvo que enfrentar de local a Brasil, Argentina y Colombia, selecciones que pelean siempre por ir al mundial. Todos los partidos los perdió Perú. De visita empató Paraguay, cayó ante Chile y derrotó a Ecuador.

Renato Tapia sorprendió a toda la defensa de Uruguay al coger un balón suelto dentro del área y definir con una impresionante ‘chalaca’ que dejó sin chances al portero Muslera.

El partido ante Uruguay era muy importante para que la selección peruana sume tres puntos y así pueda recortar distancia con los 5 primeros de la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, todo se ha complicado.

De hecho, es el peor arranque de la selección peruana en una Eliminatoria. Este proceso de Ricardo Gareca ha superado la mala campaña que hizo José del Solar rumbo a Sudáfrica 2010. Aquella vez, Perú sumó 6 puntos en sus primeros 7 partidos, un más de los que tiene ahora.

-CÓMO QUEDA PERÚ SUMANDO 4 PUNTOS-

Este domingo la selección peruana se enfrenta ante Venezuela en el Estadio Nacional. Este partido es muy importante porque ahora sí está prohibido perder o empatar. La blanquirroja está en la obligación de ganar o ganar para seguir soñando con Qatar 2022.

Si los pronósticos se cumplen, Perú podría perder ante Brasil en Rio de Janeiro. Una plaza más que complicada para el combinado nacional. Es por eso que solo nos ponemos en el posible escenario con una victoria ante Venezuela.

Entonces, con una victoria ante el combinado llanero, la selección peruana llegaría a los 8 puntos. Pero tendría que esperar que se den algunos resultados para que el pelotón de los que están en zona de clasificación no sume de a tres.

La Selección peruana volverá a ser local en el Estadio Nacional, esta vez ante Venezuela. (Foto: AFP)

En el partido Uruguay vs. Bolivia se espera, aunque es difícil, un empate; para el Paraguay vs. Colombia también un empate y que Ecuador le gane a Chile. El duelo entre Argentina vs. Brasil ya no es tan importante porque ambas selecciones se han disparado y siempre compiten en el primer y segundo lugar.

Para la siguiente jornada, la selección peruana podría perder ante el poderoso Brasil que está en un gran momento. El equipo de Ricardo Gareca se quedaría en 8 puntos y otra vez tendría que esperar que se vuelvan a dar resultados favorables. Solo una victoria histórica en territorio brasileño nos metería de lleno en la pelea.

Lo mejor que le podría pasar a Perú es que en esa jornada Uruguay vs. Ecuador, Paraguay vs. Venezuela, Colombia vs. Chile terminen empatados. Es el mejor panorama para que podría tener el combinado nacional.

SELECCIÓN PUESTO TRAS FECHA TRIPLE Brasil 27 Argentina 18 Ecuador 16 (Victoria ante Chile, empate Uruguay) Uruguay 11 (Empate Bolivia y Ecuador) Colombia 11 (Empate Paraguay y Chile) Paraguay 9 (Empate Colombia y Venezuela) Perú 8 (Victoria ante Venezuela y derrota ante Brasil) - cinco del quinto puesto Chile 7 (Derrota ante Ecuador y empate Colombia) Bolivia 7 (Empate Uruguay y derrota ante Argentina) Venezuela 5 (Derrota ante Perú y empate ante Paraguay)





-¿CON CUÁNTOS PUNTOS SE CLASIFICA AL MUNDIAL?-

A selección peruana le faltan 11 partidos para terminar la Eliminatorias a Qatar 2022. El objetivo es volver a pelear por el quinto lugar que te da chances de ir al repechaje. En el mejor de los casos quedar dentro de los cuatro primeros y clasificar directamente.

En el proceso pasado la selección peruana hizo 26 puntos en 18 partidos jugados. Esto le sirvió para ir al repechaje ante Nueva Zelanda donde al final la blanquirroja terminó logrando su regreso a un Mundial. Sin embargo, habría que recordar que la diferencia de goles también es un factor importante porque Chile sumó la misma cantidad de puntos, pero se quedó por diferencia de goles.

La hinchada peruana celebrando la clasificación al Mundial Rusia 2018. (GEC Archivo)

A la selección peruana le queda enfrentar de local a Venezuela, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Chile; 15 puntos en juego donde está obligado a conseguir todo lo que está en juego para soñar con un Mundial. De esta manera, Perú aseguraría 20 puntos y le estarían restando 6 puntos para igualar la campaña pasada.

Todo ellos los tiene que logran en una de sus visitas. El margen de error que tiene la selección peruana se le está terminando. Es cierto que aún faltan muchos partidos, pero la realidad dice que todo se va a complicar aun más si es que no le gana a Venezuela.

-ANTECEDENTES DE CLASIFICADOS-

Desde Francia 1998, se viene jugando con este formato todos contra todos. En estas Eliminatorias no había puesto de repechaje y solo clasificaban los 4 primeros. Chile logró el último boleto mundialista con 25 puntos, dejando fuera a Perú por diferencia de goles.

Para Corea – Japón 2002, Paraguay logró el 4 puesto con 30 puntos y Uruguay se quedó en el quinto puesto con 27 puntos y jugó el repechaje. El combinado charrúa también pasó por diferencia de goles dejando fuera a Colombia.

Luego la ruta a Alemania 2006 dejó otra vez a Paraguay en el cuarto puesto con 28 puntos y Uruguay volvió a ir al repechaje con 25 puntos. Colombia se quedó a un punto del combinado celeste.

La selección peruana no pudo conservar su ventaja y empató (1-1) ante Uruguay, por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. Algunos hinchas que salieron del Estadio Nacional mostraron su desazón por el resultado, sin embargo confían en que la ‘bicolor’ se recuperará en la próxima fecha.

Para Sudáfrica 2010, Argentina sufrió más de la cuenta y clasificó en el cuarto lugar con 28 puntos. Mientras que Uruguay, una vez más, volvió alcanzar el puesto de repechaje con 24 unidades. Colombia y Ecuador se quedaron a un punto.

Las Eliminatorias a Brasil 2014, tuvieron menos partidos porque el combinado brasileño no participó porque ya tenía el puesto garantizado a la Copa del Mundo por ser organizador. Ecuador y Uruguay se quedaron 25 puntos. La selección norteña clasificó directamente por diferencia de goles, los charrúas fueron al repechaje.

Haciendo un análisis de las últimas Eliminatorias, podemos concluir que la selección peruana debe hacer 27 puntos si quiere asegurar el puesto de repechaje. Con ese puntaje estaría asegurando un quinto puesto. Eso sí, tendrá que tener mucho cuidado con la diferencia de goles.

“El análisis que hago es que el equipo está encontrándose nuevamente. La selección está expectante respecto a puestos de clasificación. Lo que más me ocupa es salir de las últimas posiciones. Nos hemos mentalizado”, son las palabras de optimismo de Ricardo Gareca. Veremos qué es lo que pasa.

Ricardo Gareca respondió al empate entre Perú y Uruguay (Captura)

