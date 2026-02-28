En los próximos días, Menezes llegará a Lima para preparar la fecha FIFA de marzo. Uno de los rivales será Senegal, campeón africano y un examen que desnuda sin rodeos el momento real de la Bicolor. Una prueba para un equipo que, después de tambalear, busca pararse otra vez en el mismo sitio desde donde antes sabía competir.

Referentes y jóvenes: la ecuación de un nuevo inicio

“Todos los jugadores tienen las puertas abiertas de la selección peruana”, dijo Menezes en su presentación. Había en su tono una mezcla de tacto y exigencia. El técnico habló también de los referentes: “Son importantes. Porque los jóvenes, en determinados partidos, pueden ser ayudados por jugadores que pasaron por situaciones fuertes”. Es, en el fondo, la radiografía de su proyecto: sumar piernas nuevas sin renunciar a las voces veteranas.

El primer nombre apuntado sería Pedro Gallese, figura en el Deportivo Cali, donde recuperó la regularidad y el brillo. La portería no admite debates y él sigue siendo el jefe de ese territorio.

En defensa, Renzo Garcés aparece como una carta firme: titular indiscutible e incluso capitán en varios partidos con Alianza Lima. Por las bandas, dos futbolistas con rodaje internacional: Marcos López y Oliver Sonne, ambos asentados en el fútbol europeo, es decir, en la élite.

El nudo del mediocampo

En el mediocampo, la gran tarea de Menezes no es táctica, sino diplomática: tender un puente con Renato Tapia, quien ha expresado críticas públicas hacia la FPF. Su retorno sería una pieza clave en el equilibrio del equipo.

Otro de los nombres que aparece como pilar es Yoshimar Yotún, quien recuperó protagonismo en Sporting Cristal tras superar una larga lesión. Paulo Autuori, luego del empate 2-2 entre Cristal y Universitario de Deportes, resaltó: “Tener a Yoshimar Yotún es un lujo como entrenador… hoy ha recuperado niveles de fuerza y tiene una categoría muy clara”.

La última línea de experiencia

Arriba, dos viejos conocidos seguirán marcando el camino: André Carrillo y Gianluca Lapadula, futbolistas con peso en vestuario y con una ascendencia que no desaparece ni en el mal momento colectivo. Para Menezes, ambos son parte indispensable de ese “mantenimiento de experimentados” del que habló en conferencia.

Los nuevos rostros

Pero si algo define este inicio es la atención puesta en los jóvenes. Felipe Chávez, hoy en el FC Köln cedido por FC Bayern Munich, es uno de los proyectos más atractivos. Lo mismo Fabio Gruber del 1. FC Nürnberg, y Joao Grimaldo, actualmente en Sparta Praha.

Completan la lista Piero Quispe, hoy en el Sydney FC, y Maxloren Castro —una de las apuestas más observadas en Cristal—, nombres que representan el aire fresco que la selección necesita para volver a competir.

**