Semejante “detalle” no despertó ningún entusiasmo en el ‘Tigre’, quien le había bajado el dedo a las negociaciones a mitad de semana, y quizá poco antes, cuando se enteró por la prensa que la propuesta que caviló la FPF durante un mes consistía en mutilarle el sueldo a él y a su comando técnico en un 40%.

Esta teleserie dramática está llena de extrañezas. Y quizá la última fue ese llamado de auxilio de Lozano a Oblitas. El director deportivo, cuyo contrato también culminó con la eliminación a Qatar 2022, no fue invitado a Argentina para acompañar las tratativas con el ‘Tigre’ hasta donde se sabe. Entonces, ¿por qué recurrir a él recién cuando la casa se incendiaba?

Juan Carlos Oblitas en la última conferencia de prensa que brindó en la Videna. Era optimista respecto a la renovación de Gareca. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Todo indica que fue un auténtico manotazo de ahogado. Lozano podía imaginarse la pena que generaría el “no” de Gareca, pero no fue capaz de predecir la rabia multitudinaria que se desataría contra él tras conocerse sus desplantes, por no decir sus actitudes deliberadas para que las negociaciones no llegaran a buen puerto.

El último contacto entre Ricardo Gareca y Agustín Lozano fue por WhatsApp. Una comunicación a través de mensajes de voz, donde Lozano se quedó con la palabra en la boca.

La última vez que se habían visto las caras fue en Lima, en un contexto amistoso y totalmente opuesto. Un desayuno en el Country Club, donde las promesas podían advertir una consideración que finalmente no le tuvieron.

Milton, el hijo mayor de Gareca, y Mario Cupelli, su abogado fueron quienes se reunieron en Buenos Aires, en un par de oportunidades, con la comitiva de Lozano integrada por José Carlos Isla, dirigente del Juan Aurich y exabogado de Edwin Oviedo, el empapelado antecesor de Lozano; y Arturo Ríos, presidente del Atlético Grau.

Ríos, al ser interceptado por el enjambre de colegas, minimizó la no renovación del ‘Tigre’, el técnico que nos hizo jugar una final de Copa América en el Maracaná y nos devolvió la autoestima futbolera al colocarnos en una Copa del Mundo después de casi cuatro décadas.

“No hay ningún fracaso, ni nada. No puedo declarar”, atinó a decir mientras trataba de abrirse paso a empellones en el aeropuerto. Por lo menos dijo algo. Hay que reconocérselo.

Habrían tanteado a Crespo en Buenos Aires.

En las últimas horas, Alianza Lima, Universitario y Cienciano emitieron un comunicado para expresar su molestia por el desempeño de la comitiva negociadora y, además, expresaron su preocupación por el rumbo del fútbol peruano.

Son los mismo clubes que hace casi un mes le exigieron una rendición de cuentas a la Federación Peruana de Fútbol respecto a la lista de viajeros al repechaje ante Australia en Doha.

Causa sorpresa, una vez más, que sean las mismas instituciones y que no haya habido el quorum debido.

Se ha filtrado en la prensa un hecho que también deberá ser esclarecido: durante los mismos días en que supuestamente, los directivos peruanos hacían denodados esfuerzos por convencer al ‘Tigre’, uno de ellos habría tomado contacto con uno de los agentes de Hernán Crespo, hoy entrenador del Al-Duhail de la Liga catarí.

Si llega a reconfirmarse, lo que se presume quedaría mucho más claro, y unos cuantos podrían ahorrarse las hipocresías.

Cuestión de perfiles

Hay una terna de entrenadores que se ha destacado con nitidez en los últimos días: casi todos argentinos y uno peruano. La mayoría ha convivido con las precariedades y contradicciones del fútbol peruano.

El peso pesado de la lista es Jorge Sampaoli, el iracundo Sampaoli que no dirige una selección desde su amarga experiencia con la Albiceleste en Rusia 2018.

Le sigue Sebastián Becaccece, hombre de confianza de Sampaoli y casi un discípulo suyo. Ambos son partidarios del Bielsismo. Lo profesan con orgullo.

Intensidad es lo que piden en todas las líneas. Jugadores que no paran de presionar al rival hasta asfixiarlo. Abren la cancha por los extremos. Son venenosos desde allí.

Becaccece integró el comando técnico de Jorge Sampaoli cuando dirigió a Sporting Cristal en el 2007. / MIGUEL BELLIDO

¿Futbolísticamente hablando se asemejan a Ricardo Gareca? El “no” es rotundo. Con su pragmatismo, el ‘Tigre’ supo sacar oro. Pero recordemos que su futbolista ancla, aquel que nos faltó ante Australia, es Yotún, un volante de técnica depurada pero trotón y, por tanto, muy lejano de los estándares de Sampaoli y Beccacece.

Hay un detalle: ninguno posee ni por asomo la serenidad de Gareca. Es más, podría decirse que tienen problemas de autocontrol.

Quien encabeza la lista es Hernán Crespo, el recordado goleador de selecciones argentinas que, como hemos descrito, ya habría tenido acercamientos con la FPF.

Cuenta con menos de una década como entrenador, pero ha sabido conquistar la Copa Sudamericana con un club de los menos poderosos en el Río de la Plata como Defensa y Justicia, y conquistó un Paulistao con el Sao Paulo.

Lo ayuda su juventud y su carácter. No es problemático como los otros dos, aunque eso no signifique que se deje pisar el poncho. Barato no debe ser. Por algo dirige en el Medio Oriente.

Juan Reynoso y una de sus visitas a la Videna para conversar con Gareca. (Foto: GEC Archivo) / Jesus Saucedo

Y finalmente, está Juan Reynoso, multicampeón en el fútbol peruano, y ganador de un título histórico en la Liga mexicana con el Cruz Azul. Quienes lo conocen, aseguran que difícilmente aceptaría ser el relevo de Gareca por la ingerencia de Lozano y su cúpula. Se quedaría solo si continúa Juan Carlos Oblitas como director deportivo.

Esa es otra de las incógnitas por resolver: después de todo lo sucedido, ¿le quedarán motivaciones a Oblitas para ‘mojarse’ un periodo eliminatorio más? La respuesta se sabrá pronto.

De momento, mañana se aguarda el arribo de Ricardo Gareca junto a Néstor Bonillo y Sergio Santín. El martes será la despedida al mediodía. El desenlace no podía ser otro para ambas partes.