En el puesto del capitán Héctor Chumpitaz, heredado luego por el ‘Panadero’ Díaz, el ‘Cabezón’ Reynoso, el ‘Mudo’ Rodríguez y el ‘León’ Zambrano, hoy la atención se centra en Luis Abram, cuyo perfil bajo hace que pocos utilicen el apodo con el que es conocido en la selección peruana: ‘Papa’. Ni feroz, ni agresivo. Un zaguero central moderno. O sea, menos rústico. Que no le rehuye al toque del balón. Que anticipa en vez de patear. Que vuela por los aires tanto defendiendo como atacando. Un botón: el gol a Brasil en Los Ángeles el año pasado. Un jugador sencillo, que ahora vemos haciendo videos de TikTok, pero también al que la mañana del 30 de mayo del 2018 le dijeron que no iría al Mundial de Rusia. ¿Qué hizo desde entonces? Se consolidó en Vélez Sarsfield, le llenó los ojos a Ricardo Gareca y se convirtió en el seleccionado con mejor valor de mercado, según Transfermarkt, con 7.6 millones de dólares en su carta pase. Donde algunos se hacen cenizas, Abram se volvió gasolina y fuego. Y ahora de Europa preguntan por él. Se habla del Chelsea, otros del Ajax. Sea cual fuere, su futuro está en el viejo continente.

Cuando se trata de reconocimiento, Ricardo Gareca es el delantero de antaño que no perdona frente al arco. Apunta y dispara. “En Abram se produjo un cambio muy importante. Siempre fue tenido en cuenta por la selección. Estuvo en un equipo grande y está acostumbrado a los grandes desafíos, pero el crecimiento que tuvo en Vélez fue increíble”, dijo el ‘Tigre’ días atrás al programa “Sábado Vélez”, que hace prensa partidaria sobre el ‘Fortín’.

Justo él, a quien Carlos Salvador Bilardo -técnico de Argentina- solo levantó el teléfono para comunicarle que no iría al Mundial México 1986, le tocó armar una lista de 23 convocados y dos comodines. Uno de ellos era Luis Abram, el otro Sergio Peña. Al primero su polifuncionalidad era un aporte y, también, un riesgo. Como zaguero central con perfil izquierdo estaba detrás de Alberto Rodríguez y Anderson Santamaría. Como lateral zurdo tenía por delante a Miguel Trauco y Nilson Loyola. Al segundo, en cambio, el alta que recibió Paolo Guerrero por el Tribunal suizo lo dejó sin sueño mundialista. “Son jóvenes y tendrán más oportunidades”, solo atinó a decir Gareca por esos días sobre los dos días antes del debut en Rusia.

“No estoy descubriendo nada pero hay que decirlo. Que haya dejado afuera al defensor Luis Abram de la lista de 23 demuestra que, en la mente del ‘Tigre’, el equipo está por encima de todo. No les voy a mentir. Yo también pensé que el hecho de haberlo recomendado a Vélez Sarsfield pesaría en la decisión final. O que estar en el fútbol argentino, a diferencia del peruano, como su competencia (Nilson Loyola), inclinaría la balanza por Abram. Pero no. Gareca priorizó el funcionamiento del equipo”, escribió Arturo León, enviado especial de DT El Comercio a Rusia 2018, sobre la noticia.





Los primeros pasos en la era Gareca

Cuando la historia de la selección peruana giró su rumbo a mediados del 2016, Ricardo Gareca consideró a Luis Abram como parte de ese recambio generacional. El defensor tenía 20 años, experiencia en combinados Sub 17 y Sub 20, titular en la zaga de Sporting Cristal junto a Jorge Cazulo y un futuro prometedor.

“Abram fue reclutado en el 2013, junto a otros jugadores del Cantolao, San Martín y EGB. Lo importante con su futuro es que tiene pasaporte comunitario (no ocupa plaza de extranjero en Europa)”, comentó Felipe Cantuarias, ex presidente del club rimense, a El Comercio sobre aquel momento de Abram.

Previo a la Copa América Centenario tuvo su debut en un amistoso ante Trinidad y Tobago en el Estadio Nacional (24 de mayo, victoria 4-0) ingresando por Alberto Rodríguez. Días más tarde, Gareca volvió a realizar el mismo cambio contra El Salvador (29 de mayo, victoria 3-1) en Washington. Sin embargo, la experiencia del ‘Mudo’ se impuso para ser titular en los cuatro partidos que disputó Perú en el torneo, y Abram nunca dejó su sitio en el banco de suplentes.

Luis Abram fue llamado por Ricardo Gareca a la selección peruana en la fecha doble de las Eliminatorias en marzo del 2016, pero no jugó. (Foto: GEC)

Tras la copa, la selección peruana disputó la fecha doble de setiembre contra Bolivia y Ecuador. Con Rodríguez incorporándose tarde a Melgar, Gareca utilizó a Abram como titular en La Paz. La derrota 2-0 -luego- se convirtió en triunfo nacional (3-0) en mesa tras una mala inscripción de Nelson Cabrera. Aún sin saberlo, Perú recibió a los ecuatorianos en Lima con apenas 22 mil hinchas en las tribunas.

El impetú de Abram le costaría caro en ese partido. A los tres minutos, un duro choque con Felipe Caicedo en la mitad de la cancha casi lo deja nocaut. El corte en la frente no encontró solución con una redecilla en la cabeza y Gareca tuvo que reemplazarlo por Miguel Araujo. Aquí también cambió un poco el destino. El ingreso y el excelente partido que disputó hizo que el entonces defensor de Alianza Lima se adueñe de los relevos cada vez que el ‘Mudo’ Rodríguez o Christian Ramos no podían jugar. Encima, la presencia de Anderson Santamaría en las convocatorias se hizo más notoria, y Abram perdió terreno.

Luis Abram jugó apenas 17 minutos contra Ecuador por las Eliminatorias a Rusia 2018 en Lima. Salió por un duro choque contra Felipe Caicedo. (Foto: GEC)

En resumen, el zaguero era convocado por Ricardo Gareca en las Eliminatorias, pero solo volvió a salir en lista para la victoria contra Bolivia (2-1, estadio Monumental) y el empate sin goles contra Argentina (0-0, La Bombonera).

El final del 2017 confirmó el sueño peruano de regresar a una Copa del Mundo, y en el entorno de Luis Abram iniciaron un operativo para empoderar su posición respecto a los llamados en el año mundialista. En enero, Vélez Sarsfield tocó las puertas de Sporting Cristal, buscó referencias en Ricardo Gareca y -finalmente- compró el 80% del pase del jugador en 400 mil dólares.

En su primer semestre en la Superliga argentina, Abram sufrió el rigor del sistema táctico del nuevo técnico Gabriel Heinze. El ‘Gringo’ pasó a utilizar al peruano como ‘stopper’ en línea de tres zagueros, o como lateral izquierdo. Abram no le huyó al reto. Completó 12 partidos y 1.026 minutos en cancha para tentar un puesto entre los viajeros a Rusia 2018. Que Gareca lo haya convocado en la pre lista del Mundial responde a sus sacrificios.

“Estoy tranquilo con la experiencia que he ganado en Argentina. Yo los primeros partidos en Vélez he venido jugando de lateral. No es novedad que el técnico me utilice allí. Estoy preparado para eso”, dijo Abram apenas aterrizó en Perú para entrenar en la Videna de San Luis.

Sin embargo, llegó el momento de elegir. Un día después del amistoso contra Escocia en Lima, donde Alberto Rodríguez confirmó que estaba apto para la alta competencia, Ricardo Gareca se sentó frente a Luis Abram para explicar las razones de su baja. Santamaría había cerrado las Eliminatorias en el banco y fue titular en los amistosos FIFA de marzo contra Croacia e Islandia. Loyola era el reemplazante natural Trauco, y ganaba espacio como opción de extremo izquierdo detrás de Flores y Carrillo. La camiseta número ’24′, entonces, tenía su nombre.

“Hoy me toca alentar a mi selección desde afuera y quería aprovechar para desearles el mejor de los éxitos porque se lo merecen, por ser un grupo maravilloso que le demostró al mundo que con rebeldía, entrega, alegría, enfoque y otros factores se puede cumplir el sueño de todo un país. Vayan y dejen al Perú en alto. ¡Arriba Perú carajo!”, escribió como modo de despedida Abram en su cuenta de Instagram.

Lo que le tocó en adelante fue trabajar sin desmayo con un solo objetivo: volver y nunca más salir.

Luis Abram en la selección (antes de Rusia 2018) Estadísticas Partidos jugados 4 Victorias 4 Empates 0 Derrotas 0 Goles no hubo Minutos en cancha 138





Borrón y cuenta nueva

“La selección necesita que los jugadores puedan irse afuera, tengan un crecimiento personal y profesional, que sepan lo que es triunfar y vivir el día a día. A Abram, su estadía en Vélez lo hizo crecer mucho. Necesitamos que los jugadores crezcan en el extranjero”, contó Ricardo Gareca ahora que el nombre de Abram suena en varios clubes de las ligas europeas.

Abram lleva jugados 61 partidos con la camiseta de Vélez Sarsfield. Después del Mundial jugó un total de 49 veces. (Foto: Agencias)

Después de la Copa del Mundo, el sector más golpeado en la selección peruana fue la zaga central. El ‘Mudo’ Rodríguez no terminó el torneo, y a su vuelta a la Liga 1 sufrió una lesión que lo mantuvo todo el 2019 sin jugar un solo partido con Universitario. Christian Ramos no encontró continuidad en Arabia Saudita y también fichó por la ‘U', mientras que poco a poco dejó de ser considerado en las convocatorias. Anderson Santamaría no corrió con mejor suerte. Pasó de Puebla al Atlas en la Liga MX y su rendimiento le fue costando el puesto en la selección peruana. Miguel Araujo, en tanto, saltó a Tallares de Córdoba y pugnó por hacerse un lugar. Logró ser llamado por Ricardo Gareca hasta la Copa América de Brasil, y ahora se hace un espacio en el FC Emmen de Holanda.

A quien se rescató de la congeladora fue a Carlos Zambrano, quien jugó la copa y luego estuvo todo el segundo semestre del 2019 sin fútbol hasta que a inicios de este año lo fichó Boca Juniors.

Con este panorama incierto, emergió el nombre de Luis Abram de forma natural. Gareca lo llamó para los amistosos en Europa, y tuvo 15 minutos en cancha contra Holanda. Luego, fue titular contra Ecuador en el aniversario de la clasificación a Rusia (15 de noviembre), pero no pudo impedir la derrota por 2-0.

A la par, sus números en Vélez Sarsfield se fueron consolidando. Heinze lo usó -definitivamente- como central. Después del Mundial, Abram es el zaguero peruano en el extranjero con más partidos jugados: 49 en total entre Superliga, Copa Argentina, Copa de la Liga y Copa Sudamericana.

Abram es uno de los fijos de Gareca en la actualidad de la selección peruana. El 2019 fue titular en 14 de los 15 partidos de Perú. (Foto: AFP)

Otro dato sólido que respalda la confianza que Ricardo Gareca ha depositado en Abram se sostiene en los 14 partidos de titular que jugó con la selección peruana en el 2019 (8 en amistosos, 6 en Copa América). En todo el año, Perú disputó 15 encuentros. Solo una vez no salió del banco: contra El Salvador (derrota 2-0 en Washington).

Junto a Carlos Zambrano conforma una primera línea que mezcla juventud y experiencia. Se notó en la Copa América de Brasil 2019. Aunque es silencio, Abram habló en la cancha. Al igual que Gallese, Advíncula y Trauco, ‘Papa’ nunca dejó el campo durante el torneo que vio a Perú disputar una final desde 1975.

Si había que coronar su ascenso en el once de la selección peruana, ese grato momento llegó en el amistoso contra Brasil en Los Ángeles en setiembre pasado. En la agonía del partido, un cabezazo de Abram cobró revancha por la final del partido y consiguió que Ricardo Gareca pase a la historia como el único técnico de Perú en ganarle dos veces a la ‘Canarinha’.

Con 24 años, el club que venga de Europa a ponerle una camiseta a Luis Abram debe saber que no solo ficha un gran jugador, se llevará a su equipo a la nueva apuesta del ‘Tigre’ en el largo camino hacia el Mundial de Qatar 2022.

Luis Abram en la selección peruana (después de Rusia 2018) Estadísticas Partidos jugados 16 Victorias 6 Empates 2 Derrotas 8 Goles 1 (a Brasil) Minutos en cancha 1.365

Marcó ante Brasil. (Foto: AFP)

