Luis Advíncula y Yoshimar Yotún tomaron el reciente lunes la cuenta de Instagram de la selección peruana y fueron los protagonistas de una divertida transmisión en vivo. Durante cerca de una hora, los jugadores contaron algunas vivencias que tuvieron en la ‘Blanquirroja’.

Una de las historias más divertidas, sin dudas, tuvo como principal personaje a Luis Advíncula. El hoy futbolista del Rayo Vallecano recordó el día que se quedó dormido por algunos segundos en plena charla técnica, en la Copa América en Chile, el 2015.

“Estábamos en la charla, y el profesor Ricardo Gareca estaba hablando. Y no no me acuerdo ni del tema que estaba hablando. Estaba haciendo la charla, y yo estaba un poquito cansado... y me metí una ‘pestañeada’”, relató Advíncula.

La divertida anécdota de Luis Advínca con Ricardo Gareca

Lo que vino después fue la intervención de Gareca, que se dio cuenta del estado de Advincula y lo empezó a mirar. “Yo abro los ojos, y el ‘profe’ me estaba mirando y me dice, ‘dime, qué he dicho’. Pensé en meterle ‘floro’ y decirle lo que había escuchado”, añadió ‘Bolt’. “No, no, no, dime lo último”, contestó el ‘Tigre’.

Sin ánimos de mentirle al entrenador, Advíncula le respondió: “Lo quedo mirando, y le digo ‘profe, la verdad que pestañeé’”. La situación provocó las risas de los demás compañeros, pero también la interrogante de Gareca, que no sabía el significado del término. “¿Qué es pestañear, qué es pestañear”, preguntó el DT. Y así, de lo que parecía ser un momento tenso, pasó a ser, más bien, algo gracioso.