Luis Advíncula, luego de dos meses, se pronunció sobre la tarjeta amarilla que recibió en el duelo de Perú ante Bolivia por las Eliminatorias. Esta amonestación lo suspendió del partido versus Venezuela, y pudo llegar a la semifinal de la Copa Argentina que Boca Juniors en ese momento disputaba.

Visiblemente ofuscado, el ‘Rayo’ se refirió sobre ese episodio y señaló que no tuvo intenciones de perderse el siguiente duelo de la selección peruana y apuntó contra los periodistas.

“Había gente que salía a decir que yo no quería a la selección, que era un cag... y lo había hecho por irme a Boca. Yo simplemente me acerqué (al árbitro) y le dije que revise la jugada. Pero yo no le indiqué nada, cuando él me saca la amarilla yo le dije por qué me sacas la tarjeta si no te he dicho nada”, indicó.

Además, mencionó que en el furor del momento no se percató de la suspensión. “En el momento no me acordé, recién cuando me saca la amarilla, por eso después de ahí me quería morir. Y me preguntaba, ahora me pierdo el próximo partido”.

“Muy aparte de eso yo me quedé, no es que de Bolivia me fui a Argentina o vine aquí (Perú). Yo entrené al otro día con el grupo, eso me molestó porque yo he jugado infiltrado, dejé muchísimas cosas por la selección porque la amo y siempre me gusta estar, juegue o no juegue”, finalizó.

