En medio de la incertidumbre sobre que Ricardo Gareca continuará dirigiendo a la selección peruana, Luis Fernando Suárez, entrenador de Costa Rica, valoró el trabajo del ‘Tigre’ en la ‘Blanquirroja’, poco más de una semana después de las jornadas de repechaje que definieron a las dos últimas clasificadas para el Mundial de Qatar.

“Lo valoré desde el principio, desde que empezó a sacar los resultados que nadie como entrenador lo había logrado desde hace muchísimo tiempo. Creo que lo más importante de Gareca fue no solamente escoger muy buenos jugadores -en Perú hay una cantidad inmensa de grandísimos jugadores- pero había una cierta sensación en la cual, como que la selección no fluían como debían fluir”, señaló el colombiano, en entrevista con Movistar Deportes.

Suárez reconoció que Gareca le dio algo especial a la selección peruana, a la que llevó a una Copa del Mundo tras largos 36 años y la guio hasta la repesca para Qatar 2022.

“Me parece que le dio un toque de distinguido, me parece que fue trabajo muy serio y convenció, convenció a los jugadores de hacer algo distinto. Lo de Gareca me parece que es valorable hasta más no poder, básicamente porque con lo mismo, con los mismos jugadores, nadie lo había logrado”, comentó el estratega de 62 años

Por otro lado, el exentrenador de Universitario y Juan Aurich en el Perú dejó en claro que Nueva Zelanda, rival de Costa Rica en el repechaje, no sería nada fácil de superar.

“Lo sabíamos desde antes. El conocimiento que nosotros teníamos era cabal respecto a lo que Nueva Zelanda nos iba a mostrar, de qué manera teníamos que sufrir ese partido. Uno sí tiene que vivir de experiencias ajenas, pero me parece que el grupo estaba muy metido desde el principio”, apuntó.

Asimismo, Suárez dio su punto de vista sobre la posibilidad de que Gareca renueve contrato con la FPF o que ponga punto final a su historia en la selección.

“Primero es saber cuál sería el pensamiento de Ricardo, si está tranquilo, si lo quiere hacer. Hay veces en que uno en determinado momento seguramente también pensará en que a veces los procesos también se acaban, se toman decisiones y uno no puede estar anclado a una sola cosa siempre”, opinó Suárez, que dirá presenta con Costa Rica en el próximo Mundial.