Ramos en racha, la expectativa por Chávez y el ‘renacer’ de Goicochea: el UnoxUno de los convocados del exterior de Manuel Barreto y cómo llegan al Perú vs. Chile

Después de una jornada de fútbol intenso en las distintas ligas del mundo, toca hacer una pausa y enfocarse en la fecha FIFA que empieza esta semana. La selección peruana no es la excepción, porque enfrentará a Chile el viernes 10 de octubre en el debut de Manuel Barreto como entrenador. Y si bien es un duelo de preparación tras el reciente fracaso mundialista, resulta importante conocer cómo llegan los ‘extranjeros’ que forman parte de esta convocatoria.

De los 10 convocados del exterior que llamó Barreto en su primera nómina, solo siete de ellos sumaron minutos antes de unirse a la selección. Al resto le tocó calentar banca (Diego Romero, Anderson Villacorta y Bryan Reyna). Y de los que jugaron, tres de ellos llamaron la atención: Luis Ramos en América de Cali, Felipe Chávez en Bayern Munich II y Juan Pablo Goicochea en Platense. ¿Por qué? Acá lo explicamos.

El UnoxUno de los convocados del exterior:

Luis Ramos (7.5): Llega con gol y continuidad. Anotó el fin de semana en el 2-1 de América de Cali sobre Junior, por la Copa Colombia, y fue titular el martes pasado ante Millonarios, por la liga local. Ya suma 11 goles en el cuadro escarlata, una cifra que confirma su buen momento y el nivel mostrado internacionalmente. Su presente habla por sí mismo. Sin Paolo Guerrero ni Gianluca Lapadula, y con varios jóvenes en el equipo, asoma como el titular ante Chile.

Felipe Chávez (7): Disputó 58′ en el empate 1-1 de Bayern Munich II ante Ansbach, por la Regionalliga. Su presente es bueno y la oportunidad de representar a la Bicolor en mayores le llegó. Ha marcado un total de 32 goles y 18 asistencias en 64 partidos con la filial del equipo y la Sub-19. Su convocatoria ha resonado en medios alemanes como Bild, que destacó su presencia en Perú. “Talento del Bayern de 18 años, está a punto de hacer su debut internacional sin haber jugado un solo partido en el fútbol profesional”, mencionan.

Juan Pablo Goicochea (6.5): Jugó 60′ con la reserva de Platense en fin de semana, pero lo que llamó la atención es la expectativa que hay en torno a su debut con la selección mayor. Al igual que Chávez, ‘Goico’ tendrá una oportunidad en la Bicolor y el presidente del club argentino, Sebastián Ordóñez, destacó su convocatoria. “Premio al esfuerzo, al sacrificio y a la perseverancia. Muy merecido. Otro ‘Calamar’ a su selección”, comentó. Este llamado a la Bicolor puede significar un ‘renacer’ para Goicochea, quien no goza de continuidad en Platense y necesita jugar más. Mostrarse es la clave para crecer. Talento le sobra.

Joao Grimaldo (6.5): Disputó 71′ en la goleada 3-0 del Riga FC sobre FK Liepaja, por la Liga de Letonia, y será uno de los llamados a liderar la selección del futuro. Grimaldo lleva cinco goles y nueve asistencias en 32 partidos con su actual equipo, y ha sabido afianzarse en una competencia que no está dentro de las más competitivas de Europa. Pese a ello, responde en la cancha y por eso su convocatoria.

Kenji Cabrera (6): Jugó los últimos 21′ en el 4-1 de Vancouver Whitecaps ante San José Earthquakes, por la MLS. Ya suma ocho partidos en su nuevo equipo y registra un gol. Todavía no ha podido adueñarse de la titularidad, pero recibe oportunidades para mostrarse y destacar. Precisamente, esa confianza debe trasladarla a la selección peruana, donde se espera mucho de él. Con 22 años, es otro de los jugadores a liderar a la Bicolor de cara al Mundial 2030.

Marcos López (6): Lo del lateral peruano no sorprende. Jugó todo el partido en el empate 1-1 de FC Copenhague ante FC Midtjylland, por la liga danesa. Llegará con continuidad y confianza al amistoso contra Chile. Además, es otro de los llamados a liderar este nuevo proceso. Tiene experiencia internacional y una responsabilidad mayor a diferencia de los más jóvenes.

Erick Noriega (6): Su presente ha generado los elogios de la prensa brasileña, que destaca su rápida adaptación al Gremio y su polifuncionalidad. Jugó 90′ en la derrota 1-0 ante Bragantino, pero el resultado queda de lado cuando el rendimiento supera la expectativa. Noriega es titular en su equipo, goza de confianza y asoma como otro de los líderes en la selección de Barreto.

