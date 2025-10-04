Ramos goleador, los elogios al ‘Samurái’ Noriega y el drama de López en la Champions: el UnoxUno de los peruanos en el exterior y cómo llegan los convocados

Poner la lupa sobre los peruanos que militan en el exterior es un ejercicio obligatorio para quienes consumimos fútbol todos los días. Es clave verlos en acción, conocer su rendimiento y saber cómo llegan, sobre todo a puertas del amistoso de la selección peruana contra Chile el 10 de octubre. Y aquí hay dos nombres que destacaron el último fin de semana: Luis Ramos y Erick Noriega.

Luis Ramos, el fin de semana, marcó un gol con América de Cali en el empate 1-1 ante Envigado, por la Liga de Colombia. Luego, el jueves por la noche marcó ante Junior por la Copa Colombia y ya suma 11 tantos en lo que va del año. Por su parte, Noriega jugó su quinto partidos como titular en Gremio y demostró que con su entrega y polifuncionalidad ha podido ganarse el cariño del hincha tricolor.

El UnoxUno de los peruanos en el exterior:

Luis Ramos (7): El delantero peruano jugó 75′ con América de Cali ante Envigado el fin de semana pasado. Luego, a mitad de semana volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez ante Junior por la Copa Colombia, y ya suma 11 goles esta temporada. Su cuota se nota en el equipo, aunque el hincha le exige más. Tuvo dos remates directos al arco y uno de ellos fue gol. Completó 11 de 16 pases y ganó dos de tres duelos contra defensores rivales. Será el ‘9′ de Perú en el amistoso contra Chile.

Erick Noriega (7): Es más titular que nunca en el Gremio de Porto Alegre. Jugó su cuarto partido en el 3-1 Vitoria y, luego, el miércoles 1 de octubre completó los 90′ en el 1-1 contra Santos. Se posicionó como volante central y luego como zaguero, destacando en ambas zonas. Tuvo un 85% de precisión en los pases, participó en la jugada clave de gol y ganó dos de sus cuatro duelos. Además, recibió elogios de su técnico Mano Menezes, quien destacó su polifuncionalidad y compromiso con el equipo. Se adapta bien en defensa y el mediocampo.

Erick Noriega. (Foto: Gremio)

Gianluca Lapadula (3): Es la otra cara de la moneda. Disputó apenas 14′ en la derrota de Spezia 2-0 ante Venezia por la Serie B de Italia. No es titular en su equipo y perdió esa trascendencia que había adquirido la temporada anterior. ‘Lapagol’ está por debajo de su nivel, aunque no se descarta que pueda volver a la Bicolor a futuro.

Pedro Gallese (7): Jugó los 90′ con Orlando City en el empate 1-1 ante Cincinnati por la MLS. Tuvo una buena actuación, aunque el gol recibido no fue su responsabilidad. Gallese tapa siempre en su equipo y sostiene un gran rendimiento. A sus 35 años, puede mantenerse como el más experimentado en Perú para el nuevo proceso hacia el 2030.

Renato Tapia (5): Disputó los 90′ en la victoria de Al Wasl 2-1 sobre Sharjah FC por la Liga de los Emiratos Árabes Unidos. Tapia jugó como volante central y completó una buena actuación. Ganó tres de cinco duelos, completó el 75% de los pases y tuvo dos buenos quites. Aunque está en una liga de menor exigencia, su convocatoria es casi segura para el amistoso contra la ‘Roja’.

Marcos López (6): El último fin de semana fue titular y completó los 90′ con Copenhague, que venció 2-1 al Sonderjyske Fodbold por la liga danesa. El peruano tuvo un buen desempeño y fue titular también en la derrota ante Qarabag, por la segunda fecha de la Champions League. En rendimiento, López supera los seis puntos. Es, quizá, el que atraviesa un mejor presente, pero debe demostrarlo en la selección.

Marco López llegó al Copenhagen en junio pasado. (Foto: Instagram)

Jefferson Cáceres (4): Jugó solo 44′ tras en Dunfermline de Escocia. Fue expulsado por un cabezazo al rival. Su técnico Neil Lennon terminó fastidiado con él. “Quizás sea el temperamento sudamericano, no lo sé, pero no había ninguna necesidad de hacerlo”, contó. En su tiempo de juego no tuvo grandes incidencias. Debe adaptarse mejor al equipo.

Adrián Ugarriza (5): Jugó 78′ en la derrota de Kiryat Shmona 1-2 ante Ashdod por la Liga de Israel. El peruano hizo el gol del descuento, pero no alcanzó para cambiar el resultado. En las estadísticas, tuvo dos remates directos al arco y ganó uno de tres duelos con los defensores rivales.

Fabio Gruber (5): Jugó los 90′ en la derrota del Nurenberg 0-3 ante Hertha Berlin, por la Segunda División de Alemania. Tuvo un rendimiento regular, pero desde la Videna lo tienen en cuenta y enviaron carta de reserva para una posible convocatoria en octubre. Manuel Barreto tendrá la última palabra.

