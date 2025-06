¿Cómo evalúas tu presente con America De Cali?

Yo creo que me evalúo muy bien porque quizá no son 23 partidos completos (lleva 5 goles en 23 partidos), si vemos en tema de minutos jugados tengo un buen porcentaje de gol (un gol cada 206 minutos) y creo que he madurado mucho futbolisticamente.

Un nuevo llamado a la selección, ¿cómo afrontar lo que viene ante Colombia y Ecuador? ¿Ibáñez te llamo o alguien preguntó cómo ibas?

Estoy muy feliz de estar en esa lista, creo que trabajo mucho para poder representar a mi país que es lo que más quiero, no pude hablar con el profesor, pero creo que todo el comando técnico está pendiente de lo que hago en mi club y no solo de mí, también de mis compañeros.

¿Te presionas por mejorar cada fecha tu rendimiento?

Soy muy exigente en querer mejorar día a día y trabajo mucho para eso.

Recientemente Luis Ramos marcó un doblete con el América de Cali.

¿Qué sientes que te falta para tener más minutos en la selección?

Creo que estoy preparado físicamente, mentalmente y futbolísticamente, son decisiones que toma el comando técnico y se respetan porque quieren lo mejor para el país, a mí me queda estar muy preparado para cuando me toque la oportunidad.

¿En tu mente está la posibilidad de volver a jugar a Perú? Se rumorea en que la U estaría interesado en tus servicios como futbolista

Por ahora no puedo responder sobre el tema.

