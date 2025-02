Con 1.83 cm, 25 años, Luis Ramos, delantero peruano que acaba de explotar las redes sociales tras su fichaje al América de Cali, habla con El Comercio sobre su primera experiencia en el exterior. Confiesa lo que vivió para llegar al fútbol profesional y su admiración hacia Paolo Guerrero. Acá su historia.

-¿Este el reto más grande en tu carrera? Jugar en un equipo como América de Cali no pasa todos los días.

Sí, la verdad que sí. Es muy difícil este reto y nada. Vamos a tratar de hacer lo mejor. Lo que uno sabe.

-El fútbol colombiano es muy físico. ¿Hay mucha diferencia entre el fútbol peruano y colombiano? ¿Cómo lo analizas?

Sí, obviamente, el tema físico es diferente. Gracias a Dios uno está preparado y es lindo, porque es otro ritmo, estilo de juego y otra intensidad. Eso ayuda para el crecimiento y lo que uno apunta.

-¿Cómo se dio tu fichaje al América de Cali? ¿Esta oferta llegó este año?

La verdad es que sobre esta llegada al club, ya había conversado con mi empresario Rodrigo y se dieron las cosas muy rápido. Me trajo tres ofertas y pudimos analizar con tranquilidad cuando estábamos en la pretemporada de Cusco FC. Creo que se dio de la mejor manera y por ahí apuntamos a un club grande y donde pueda tener continuidad.

-¿Sé puede conocer cuáles eran las otras ofertas?

Los países sí, los clubes no, ya que por un tema privado prefiero no decirlo. Eran Rusia y Argentina.

-¿San Lorenzo fue una opción?

No fue una opción.

-¿Cómo fue tu primer día en Colombia?

La verdad desde el primer día que llegue me han tratado de la mejor manera. El tema mediático ha sido muy bueno y están a la expectativa de lo que uno haga dentro del campo. El tema de documentación todo está en orden y ya para el día del partido estoy apto para poder jugar.

-¿Es compra de pase? ¿Cusco se quedó con algún porcentaje de tu carta pase? ¿Por cuánto tiempo es tu vínculo con América de Cali?

Es un tema de préstamo de todo el 2025 con opción a compra. Yo hice un ampliamiento de contrato con Cusco FC hasta el 2027.

Luis Ramos tiene su primera experiencia en el fútbol del exterior

-¿Cuál fue otro factor influyente para que ficharás por América de Cali?

Fue influyente lo más importante a esta altura de mi carrera: llego a un club grande. América es un equipo importante dentro de Colombia con mucha historia. Creo que este salto es muy lindo para el tema de crecimiento. Lo veo desde ese aspecto de crecer en el ámbito futbolístico. profesional y como persona. Esos fueron los factores que se tomó para llegar a América de Cali.

-¿Cómo tomas este crecimiento repentino de tú carrera como futbolista?

La verdad que lo tomo con mucha humildad y responsabilidad, ya que se que he ido de menos a más y eso es importante. Además, creo que he trabajado mucho para estar donde estoy, ya que es totalmente merecido y la verdad lo tomo con mucha responsabilidad porque quiero seguir creciendo, aprendiendo y plasmarlo en mi selección, que es lo que realmente estoy enfocado y esperemos se me pueda dar en estas Eliminatorias para poder desenvolverme de la mejor manera con otro ritmo de juego.

-El nuevo técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez ha dicho que todos tienen la oportunidad de formar parte de la selección, ¿ahora jugando en el exterior tienes más posibilidades?

Sí, por eso mismo, fue uno de los factores que era salir del país, para tener un roce internacional y para seguir creciendo, porque aquí es otro nivel de exigencia y esto ayuda a crecer. Creo que sí me llega a tocar en la selección, va a ser totalmente distinto a como estuve antes.

-¿Son diferentes los entrenamientos de selección que los de clubes?

La verdad que sí porque te encuentras con personas de calidad y buenos profesionales que están en el extranjero. Tienen otro nivel de juego y la verdad juntarse con ellos, uno aprende mucho y es totalmente distinto, porque los entrenamientos se viven a otra intensidad. Esa es la diferencia de estar a nivel de selección que das todo de ti.





Su rendimiento ante Santa Fe.

-Sabemos que la competencia por el puesto de delantero en la selección es fuerte. ¿Cómo manejas la presión de estar rodeado de grandes jugadores en tu posición?

La verdad que presión no lo veo así, pero sí veo que hay una competencia muy linda y aparte que es lindo estar en un buen nivel y quien ande en su mejor momento debería ayudar y eso es lo más importante. Que todos juntos apoyemos para salir de esta posición que es lo que el Perú quiere.

-Hablemos de tus inicios, ¿tu debut en el fútbol profesional fue en Mannucci? ¿Qué tanto te costó llegar a la profesional?

Yo empecé en Trujillo. Desde muy pequeño cuando tenia 6 años en Central Junior, un club en Nueva Esperanza, donde estuve hasta los 9 años. Luego estuve en la Academia Sudamericana en Huanchaco con el profesor Aranguri, una academia donde estuvieron muchos jugadores que están ahora en la profesional. Luego ingresé a la Academia Cantolao 2014-2015. De ahí regrese a Trujillo para jugar Copa Perú hasta el 2018. Entonces, de ahí se me dio la oportunidad de estar en Primer División con el profesor Pepe Soto en Carlos Mannucci.

-¿Hay diferencias entre jugar Copa Perú y fútbol profesional?

La verdad que el tema sistemático del fútbol es totalmente distinto, pero jugar Copa Perú te da un plus y te ayuda mucho a desenvolverte y ganar experiencia. Esa picardía que necesita el peruano lo aprendes en la Copa Perú.

-¿El 2024 fue tu año? ¿Dirías que tu gol a Alianza te vendió al extranjero?

Es un trabajo de menos a más. La verdad que eso me da el profesionalismo, la disciplina y esos fueron los factores que me llevaron a jugar fútbol profesional. Siempre manteniendo una idea firme de lo que quería llegar, y he ido de menos a más. Gracias a Dios me están saliendo las cosas. Pude salir goleador y me mejor jugador en Liga 2. El año pasado en Liga 1 también me fue bien y pude hacer una gran cantidad de goles y me fue espectacular, pude llegar a la selección absoluta y ahora se me da la oportunidad de salir al exterior. Agradecido con Dios por toda estas oportunidades que me brinda.

-Los clubes grandes tienen 9 extranjeros y no le dan mucha relevancia al delantero peruano. Tú has ido de menos a más y imagino que tú objetivo es ser el próximo 9 titular de la selección.

Sí, la verdad que sí, trabajo mucho para eso. Sabemos que estamos escasos de delanteros y uno tiene en mente por qué no asumir esa responsabilidad. Tengo muchas ganas de apoyar a la selección desde el punto que me toque y eso es lo que uno quiere para su país. En Perú, la escasez de delanteros, yo creo que pasa porque no le dan la oportunidad al jugador nacional por el tema de cupos de extranjeros. Ahora son 6 extranjeros.. es demasiado. En Colombia solo permiten a tres jugadores de campo y para jugar yo aquí es meritorio. Para salir en lista y arrancar en la lista 18 debo estar bien, ya que en Perú son 20.

-Eso te dará exigencia de ganar el puesto a un jugador colombiano.

Exacto, la exigencia es el doble, ya que son 3 jugadores en campo. Es bueno tener esa competencia, porque el club quiere pelear cosas importantes, quiere campeonar y tenemos un torneo internacional. Yo en lo personal quiero hacerlo de la mejor manera.

-¿Qué conversaste con el profesor Jorge Da Silva? ¿Qué indicaciones te ha dado?

Muy bien. El profesor justo planteando su idea, va probando dos puntas, un punta, hablando mucho sobre su idea de juego. Tratándome de adaptar a su estilo de juego del profesor, a los compañeros conociéndolos también, creo que vamos por un buen camino y esperemos este fin de semana se me de la oportunidad de poder debutar.

-¿Cómo manejas las ansias de debutar con América de Cali, además, porque es muy difícil que se fijen en un 9 peruano?

Sí, la verdad que es muy difícil que se puedan fijar en un 9 peruano, pero uno con el profesionalismo que tiene viene a hacer las cosas muy bien para así poder abrirle las puertas a mucho peruano y así puedan creer en la capacidad del jugador peruano.

-¿Te sientes más cómodo solo o jugando con otro compañero?

La verdad he jugado con los dos sistemas y con un solo 9 que tiene que descender mucho a asociarse y llegar al área. También con otro 9 donde hay mucho centro y peligro de gol. La verdad me ha ido bien en los dos sistemas. No tengo ningún problema con eso

-¿Usar la 9 te da más presión?

La verdad que siempre jugué con la 9, me siento muy cómodo con la responsabilidad. Es un número más referencial por lo que uno juega de delantero centro. El número es irrelevante pero la verdad que yo me siento muy cómodo con la 9 y esperemos me vaya bien como en otros años.

-¿Tú familia está en Colombia?

La familia llega en 10 o 15 días por el tema de la bebé. Pero entre ese tiempo ya me están acompañando acá para el proceso de todo este año. Mi familia es el sostén de mi vida personal y carrera. Mi esposa, hija y madre. Ellas estando aquí me darán ese calor que uno necesita para estar tranquilo y desenvolverse bien en el trabajo.

-¿Te has propuesto una cantidad de goles que vas a anotar a final de temporada?

La verdad que sí, tengo en mente hacer una buena cantidad de goles y poder tener un gran número de partidos para levantar mi nivel y tener otras opciones para irme a otros países.

-¿Cuando eras niño admirabas a algún jugador en especial?

Sí, obviamente, mucho admiraba a Paolo Guerrero, se lo dije en su momento cuando conversé con él. Lo admiro hasta el día de hoy, ya que tengo mucho respeto por la carrera que hizo y lo profesional que es. Asimismo a Luis Suárez que he visto muchos sus movimientos y estilo de juego. Siempre he tenido la referencia de ellos dos.

-¿Cómo fue la primera vez que viste a Paolo Guerrero?

Lo tomé de lo más normal, con mucha tranquilidad, la primera vez que lo vi, lo enfrenté contra Alianza Lima cuando yo estaba en Cusco y ganamos en Matute. Intercambiamos un par de palabras y conversamos un poco. Después sin saberlo, lo pude ver en selección.

-¿Cómo tomó que lo admirabas?

Paolo lo tomo de la mejor manera, por eso te digo, que conversamos un poco ahí y él entrena de la mejor manera, como todo jugador que juega en la alta competencia y es importante que haya esa exigencia de pelea interna para que pueda crecer.

