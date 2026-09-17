Selección peruana: Mano Menezes convocó a 26 jugadores para disputar los cuatro amistosos FIFA
Selección peruana: Mano Menezes convocó a 26 jugadores para disputar los cuatro amistosos FIFA
Por Redacción EC

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, dio a conocer la lista de convocados para los próximos amistosos de fecha FIFA. El entrenador de la Bicolor llamó a 26 jugadores para medir fuerzas contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

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