Selección peruana: Mano Menezes convocó a 26 jugadores para disputar los cuatro amistosos FIFA

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, dio a conocer la lista de convocados para los próximos amistosos de fecha FIFA. El entrenador de la Bicolor llamó a 26 jugadores para medir fuerzas contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

Hay varias novedades en la lista de Menezes, como el regreso de Gianluca Lapadula, de buen momento en Universitario de Deportes. También figuran rostros nuevos, como Piero Magallanes, Oslimg Mora y Rodrigo Vilca, quienes destacan en sus respectivos clubes de Liga 1.

𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿🇵🇪⚽️



Presentamos la lista de convocados de #LaBicolor para los amistosos internacionales frente a EEUU 🇺🇸, México 🇲🇽, Canadá 🇨🇦 y Colombia 🇨🇴. 🔥#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/6aPuhMARuh — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 17, 2026

A continuación, conoce al lista de convocados de la selección peruana:

Arqueros: Diego Romero (Universitario), Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Romero (Universitario), Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Pedro Gallese (Deportivo Cali) Defensores: César Inga (Universitario, Erick Noriega (Gremio), Fabrio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Burnley), Renzo Garcés (Alianza Lima)

César Inga (Universitario, Erick Noriega (Gremio), Fabrio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Burnley), Renzo Garcés (Alianza Lima) Centrocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City), Yopshimar Yotún (Sporting Cristal)

André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City), Yopshimar Yotún (Sporting Cristal) Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar), Piero Magallanes (Sport Huancayo)

SOBRE EL AUTOR