La Federación Peruana de Fútbol (FPF) convocó mediante sus redes sociales a una conferencia de prensa con carácter de urgencia para hacer dos importantes anuncios. Y uno de ellos, quizá el más esperado, es nombrar al nuevo técnico de la selección peruana.

Según se pudo conocer, la FPF presentará el canal Bicolor TV, donde dará a conocer las novedades de los contenidos que producen dentro de la selección peruana. Pero eso no sería todo: también se anunciará al nuevo entrenador de la Bicolor.

De acuerdo al periodista Enrique La Rosa, el elegido para asumir el buzo de la selección es el brasileño Mano Menezes. El nuevo técnico será oficializado por la FPF para asumir el proyecto rumbo al Mundial 2030.

🇵🇪 ✅Mano Menezes es el elegido. Más info, mañana en @FutbolChampanpe pic.twitter.com/j0NEuTCFLj — Enrique de la Rosa (@EnriquedelaRosa) January 29, 2026

Mano Menezes no es desconocido para la FPF. Anteriormente hubo un acercamiento entre las partes y ahora, según La Rosa, es el elegido para asumir el reto. Gustavo Álvarez también fue una posibilidad.

El brasileño dirigió el año pasado a Gremio y fue quien pidió el fichaje de Erick Noriega. Tiene experiencia internacional en varios equipos y en 2010 fue seleccionador de Brasil.