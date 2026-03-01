Como parte de su plan de trabajo, el técnico de la selección peruana, Mano Menezes, inició su seguimiento a los partidos de la Liga 1 2026. Con ello, el seleccionador pretende evaluar el rendimiento de los futbolistas nacionales de cara a la próxima convocatoria de la Bicolor.

Su primera visita fue el Estadio Miguel Grau del Callao, donde presenció el encuentro entre Sport Boys y CD Moquegua. Aquí se le puedo ver junto a todo su comando técnico y Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF.

Mano Menezes estuvo presente en el Sport Boys vs CD Moquegua. (Foto: FPF)

La agenda del entrenador brasileño continuará esta noche, cuando asista al Estadio Monumental para observar el partido entre Universitario y FC Cajamarca.

Como se sabe, estas visitas forman parte del proceso previo a la convocatoria oficial para los próximos partidos amistosos internacionales ante Senegal y Honduras.

La presencia permanente del comando técnico en los estadios reafirma el compromiso con el seguimiento cercano al talento local y la construcción de un equipo competitivo que represente a los peruanos.

