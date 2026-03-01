Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mano Menezes inició seguimiento a partidos de la Liga 1 con miras a la próxima convocatoria. (Foto: FPF)
Mano Menezes inició seguimiento a partidos de la Liga 1 con miras a la próxima convocatoria. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Como parte de su plan de trabajo, el técnico de la selección peruana, Mano Menezes, inició su seguimiento a los partidos de la Liga 1 2026. Con ello, el seleccionador pretende evaluar el rendimiento de los futbolistas nacionales de cara a la próxima convocatoria de la Bicolor.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.