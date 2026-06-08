Una victoria amistosa pocas veces cambia un proceso. Pero sí puede modificar el ambiente. El 2-1 de Perú sobre Haití en Miami no resolvió los problemas históricos de una selección que busca reconstruirse después de años de irregularidad, aunque sí dejó una primera sensación positiva alrededor de Mano Menezes. El entrenador brasileño consiguió su primer triunfo al mando de la Bicolor y, de paso, empezó a mostrar algunas decisiones que permiten entender hacia dónde pretende llevar al equipo.

Porque el partido ante Haití dejó algo más que un resultado favorable. También permitió observar una estructura que empieza a repetirse: un equipo que apuesta por la experiencia, pero que intenta introducir nombres nuevos de manera gradual, sin romper de golpe la base del grupo.

Los números ayudan a entender esa fotografía inicial. En la era Menezes, Perú presenta un promedio de edad de 28.45 años. Entre los once titulares que arrancaron frente a Haití no apareció ningún futbolista Sub-20 y apenas uno era Sub-23: Kenji Cabrera, con 23 años. Entre los menores de 25 años figuraron Alfonso Barco y Erick Noriega, ambos de 24, además de Oliver Sonne, de 25.

En el otro extremo aparecieron los nombres más experimentados. Pedro Gallese, con 36 años, André Carrillo con 34, Jhonny Vidales también con 34 y Jairo Vélez con 31 integraron un equipo que mezcló juventud y recorrido internacional, aunque con un claro peso de futbolistas consolidados.

No parece casualidad. Desde su llegada, Menezes dejó claro que las puertas no estaban cerradas para nadie y que las convocatorias responderían más al momento futbolístico que a documentos de identidad o nombres establecidos. Sin embargo, en el arranque de su proceso parece haber elegido algo distinto: construir desde la estabilidad.

Ahora aparece una prueba mucho más compleja. Perú enfrentará este lunes a España, una de las selecciones que llega como candidata para conquistar el Mundial 2026 y una oportunidad para medir el verdadero alcance del proyecto que recién empieza.

El historial no acompaña demasiado a la selección peruana. Ambas selecciones mayores se enfrentaron cuatro veces y España domina claramente los antecedentes con tres victorias contra una peruana. El último recuerdo tampoco fue favorable: un 2-1 español que volvió a confirmar la enorme distancia competitiva entre ambos seleccionados.

Pero el partido no será solamente una prueba de resultado. También servirá para observar nuevas decisiones de Menezes. El técnico brasileño no movería demasiado el equipo que venció a Haití. La idea es mantener una base y realizar únicamente algunos ajustes puntuales. Fabio Gruber podría ingresar por Alfonso Barco para acompañar a Renzo Garcés en la zona defensiva, mientras Adrián Ugarriza aparece como alternativa para reemplazar a Jhonny Vidales en ataque.

El resto del equipo tendría continuidad con Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha; Kenji Cabrera y Jairo Vélez como parte de la estructura principal.

Sin embargo, la decisión más llamativa no está relacionada con la formación inicial. Hace algunos días, el propio Menezes anticipó que tiene previsto realizar once cambios durante el partido frente a España. No de manera desordenada ni al descanso, sino repartidos en tres momentos distintos del encuentro. El objetivo es claro: observar a todos los futbolistas disponibles y ampliar la competencia interna dentro del plantel.

“Particularmente, para esta segunda fecha planeamos contra España hacer 11 cambios en tres paradas. Con esos cambios tenemos una buena oportunidad de ver más jugadores”, explicó en conferencia de prensa.

La decisión parece extraña en un partido frente a una potencia mundial. Normalmente los amistosos contra rivales de ese nivel se utilizan para consolidar equipos y automatismos. Menezes eligió otro camino. Quiere respuestas.

Porque después del primer triunfo, la sensación es que el entrenador brasileño todavía no encontró un equipo titular definitivo. Y quizá precisamente por eso, ante España, el verdadero partido de Perú no empiece con el pitazo inicial. Empezará cuando ingresen los otros once.

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