Por Marco Quilca León

Una victoria amistosa pocas veces cambia un proceso. Pero sí puede modificar el ambiente. El 2-1 de Perú sobre Haití en Miami no resolvió los problemas históricos de una selección que busca reconstruirse después de años de irregularidad, aunque sí dejó una primera sensación positiva alrededor de Mano Menezes. El entrenador brasileño consiguió su primer triunfo al mando de la Bicolor y, de paso, empezó a mostrar algunas decisiones que permiten entender hacia dónde pretende llevar al equipo.

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