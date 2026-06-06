La selección de Perú logró este viernes el primer triunfo al mando del técnico brasileño Mano Menezes al vencer agónicamente por 1-2 a Haití, que pese a la derrota demostró estar listo para dar sorpresas en el Mundial, donde está encuadrado en el grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia.

Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo, aunque no estuvo exento de las críticas.

“En el fútbol puedes hacer las cosas bien, tener oportunidades, pero si no vencemos...Sabemos que tenemos un camino largo, pero tenemos que caminar, venciendo partidos , como lo hicimos hoy“, indicó.

“Los números de juego fueron favorables para Perú, ya que tuvimos más posesión de balón, más disparos, pero si no ganamos, creemos que falta más de lo que en verdad falta. Hoy, cometimos pequeños errores porque nos faltó paciencia para construir, tenemos que rotar más el balón para que aparezcan los espacios”, agregó

“Ellos tuvieron el público a favor, los primeros minutos Haití tuvo el control, después Perú se asentó en el campo, controló y en una jugada infeliz, concedimos el primer gol. En el primer tiempo tuvimos el control, pero nos faltó contundencia”, finalizó.