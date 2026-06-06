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Mano Menezes. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes. (Foto: Getty Images)
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La selección de Perú logró este viernes el primer triunfo al mando del técnico brasileño Mano Menezes al vencer agónicamente por 1-2 a Haití, que pese a la derrota demostró estar listo para dar sorpresas en el Mundial, donde está encuadrado en el grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia.

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