Mano Menezes, un brasileño de élite sin ‘jogo bonito’ ni ‘vacas sagradas’: así es el elegido en Perú para volver a las raíces y a un Mundial

“Él deja hacer lo que la gente sabe”, expresó un joven Ganso a la prensa tras el auspicioso debut de la selección brasileña bajo la tutela de Mano Menezes, allá por agosto del 2010. La oración sencilla del entonces compañero de Neymar en el Santos contenía una dosis alta de liberación tras el ortodoxo episodio de Dunga, quien había convertido el ‘jogo bonito’ clásico de la canarinha en un estilo defensivo y tosco similar al del Catenaccio italiano.