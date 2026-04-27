Mano Menezes visita Puno y Juliaca para evaluar nueva localía de cara a las Eliminatorias | VIDEO.

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, y Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, visitaron este lunes 27 de abril el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, como parte de la preparación para lo que serán las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

La comisión de la Bicolor llegó temprano a la sede universitaria para evaluar las condiciones del escenario deportivo ante la posibilidad de que Perú cambie su localía para disputar su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Esta visita también incluye a la ciudad de Juliaca.

"Estamos felices de estar aquí y vamos a evaluar para que todo salga bien", expresó Mano Menezes a Canal N. El técnico de la selección nacional quedó conforme con la visita al estadio puneño y compartirá sus apreciaciones con los directivos de la FPF.

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Comisión de la Selección Peruana junto con el entrenador Mano Menezes y Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, supervisan el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno



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Al respecto, Jean Ferrari dio más detalles de lo visita a la cancha de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. "Estamos haciendo supervisión de estadios tanto en Puno como en Juliaca para hacer la evaluación correspondiente y desde ya diseñar la estrategia de cara a las Eliminatorias el próximo año", declaró.

El directivo afirmó que este escenario cumple con todos los requisitos que pide Conmebol para albergar la localía de la selección peruana. El estadio tiene capacidad para 30 mil espectadores y cuenta con las medidas reglamentarias de cancha.

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