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Mano Menezes visita Puno y Juliaca para evaluar nueva localía de cara a las Eliminatorias | VIDEO.
Mano Menezes visita Puno y Juliaca para evaluar nueva localía de cara a las Eliminatorias | VIDEO.
Por Redacción EC

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, y Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, visitaron este lunes 27 de abril el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, como parte de la preparación para lo que serán las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

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