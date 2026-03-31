Resumen

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A pesar del empate, el entrenador brasileño destacó la buena primera parte protagonizada por la selección peruana. (Foto: Getty Images)
A pesar del empate, el entrenador brasileño destacó la buena primera parte protagonizada por la selección peruana. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, no ocultó su decepción por el empate (2-2) cosechado este martes ante Honduras, en un encuentro en el que la ‘bicolor’ parecía destina a la victoria tras llegar con ventaja al tiempo de prolongación.

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