El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, no ocultó su decepción por el empate (2-2) cosechado este martes ante Honduras, en un encuentro en el que la ‘bicolor’ parecía destina a la victoria tras llegar con ventaja al tiempo de prolongación.

“Tenemos que aprender a cerrar los partidos, porque nos ha faltado madurez para cerrar el partido, así como quizá también un poco de fuerza, tenemos que aprender a administrar mejor las fuerzas”, señaló Menezes.

Un amargo desenlace que no impidió al preparador brasileño destacar la buena primera parte protagonizada por la selección peruana, que como resaltó, no dudó en tomar las riendas del partido en los primeros cuarenta y cinco minutos.

“El equipo en la primera parte asumió el protagonismo, salió a construir y logró generar buenas ocasiones y eso es lo que queremos”, indicó Menezes.

En este sentido, el seleccionador peruano, que no ha podido ganar ninguno de sus dos primeros partidos al frente de la ‘bicolor’, tras caer el sábado 2-0 con Senegal y empatar este martes 2-2 con Honduras, insistió en que sólo es el inicio del camino.