“Los equipos maduros no sufren goles así”: Mano Menezes y la dura autrocrítica tras caer ante España | VIDEO

Mano Menezes no escondió su preocupación tras la derrota de la selección peruana ante España (3-1) y dejó una fuerte autocrítica sobre los errores defensivos del equipo en el amistoso disputado anoche en México. El técnico brasileño reconoció que la Bicolor todavía atraviesa un proceso de construcción y pidió mayor concentración para evitar goles evitables. Aun así, defendió el trabajo que viene realizando con los jóvenes convocados y aseguró que el objetivo principal sigue siendo fortalecer el recambio generacional.

“El jugador peruano tiene técnica, pero sufrimos goles como el de hoy. Los equipos maduros, que compiten y logran objetivos, no sufren goles así”, expresó el entrenador, dejando claro que todavía existen aspectos tácticos que deben corregirse cuanto antes.

Pese a las críticas, el estratega destacó que el proceso avanza según lo planificado. “Estamos logrando lo que queremos, estamos trabajando con jugadores jóvenes en este proceso. Cuando llegue la hora de competir oficialmente vamos a estar preparados”, afirmó con optimismo.

🎙️ Mano Menezes, DT de la Selección Peruana: “Cualidades técnicas está claro que el jugador peruano tiene, pero tenemos que cometer menos errores, como en el tercer gol ante España. Podemos mejorar con un poco más de concentración”.#LaPost ⚽️ pic.twitter.com/nySBrFjMzd — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 9, 2026

Menezes también reveló parte del calendario que tendrá Perú en los próximos meses. El seleccionador confirmó que ya existen dos amistosos definidos y que además se vienen evaluando encuentros frente a selecciones asiáticas como Corea del Sur y Japón.

Finalmente, Menezes pidió paciencia a la hinchada peruana y recordó que este tipo de procesos requieren tiempo. “Debemos pasar por este momento de confusión. Cada vez que entramos al campo podemos tener dificultades, pero debemos reponernos, tener personalidad y carácter”, concluyó el técnico de la Bicolor.

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