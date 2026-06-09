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“Los equipos maduros no sufren goles así”: Mano Menezes y la dura autrocrítica tras caer ante España | VIDEO
“Los equipos maduros no sufren goles así”: Mano Menezes y la dura autrocrítica tras caer ante España | VIDEO
Por Redacción EC

Mano Menezes no escondió su preocupación tras la derrota de la selección peruana ante España (3-1) y dejó una fuerte autocrítica sobre los errores defensivos del equipo en el amistoso disputado anoche en México. El técnico brasileño reconoció que la Bicolor todavía atraviesa un proceso de construcción y pidió mayor concentración para evitar goles evitables. Aun así, defendió el trabajo que viene realizando con los jóvenes convocados y aseguró que el objetivo principal sigue siendo fortalecer el recambio generacional.

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