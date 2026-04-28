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Mano Menezes: “Ya está confirmado, vamos a jugar en Lima y también en altura”. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes: “Ya está confirmado, vamos a jugar en Lima y también en altura”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, ofreció detalles de lo que es el trabajo de planificación de cara las próximas Eliminatorias Sudamericanas y confirmó que la localía de la Bicolor en este certamen se repartirá entre Lima y ciudades de altura.

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