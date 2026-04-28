Mano Menezes, técnico de la selección peruana, ofreció detalles de lo que es el trabajo de planificación de cara las próximas Eliminatorias Sudamericanas y confirmó que la localía de la Bicolor en este certamen se repartirá entre Lima y ciudades de altura.

El brasileño visitó el lunes los estadios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y el Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca. Menezes estuvo acompañado de Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF.

“Fuimos bien recibidos. Hemos estado realizando un trabajo de observación, recolectando datos importantes, y con ello tomaremos las decisiones que correspondan”, sostuvo el estratega a su retorno a Lima.

Asimismo, Menezes quedó quedó satisfecho con lo visto en ambos escenarios deportivos. “Fuimos tanto al Altiplano como a Juliaca. Teníamos programado visitar ambos lugares, ya contamos con los datos y estamos contentos con lo realizado en este viaje”.

“YA ESTÁ CONFIRMADO, VAMOS A JUGAR EN LIMA Y TAMBIÉN EN ALTURA”



Mano Menezes, DT de la selección peruana 🇵🇪



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El técnico de la Bicolor confirmó que jugarán en Lima y la altura. “Ya está confirmado que jugaremos en Lima y también en la altura. Aún evaluamos las sedes: tenemos cuatro opciones, los dos estadios de Lima —el Nacional y el Monumental—, el Estadio Garcilaso y una cuarta sede por definir”, indicó.

Por último, evitó dar detalles sobre la conformación de una selección específica para disputar los partidos en altura. “No vamos a hablar de qué jugadores llevaremos allí, no podemos darle ventajas a los rivales”, concluyó.

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