Con él, nunca las selecciones de menores de la FPF habían tenido tantos partidos. Ya van más de 70. Con él, nunca hubo tantas ideas y proyectos de nuevos torneos y nunca tampoco se estructuró un proyecto que además de ambicioso, parece más realista y efectivo que cualquier otro. Sin embargo, la idea, la gran idea, sigue teniendo dos pendientes claves: el respaldo absoluto de los clubes y el uso del reglamento para darle solidez al proyecto de menores.

Hoy ya no es solo responsabilidad de la FPF, ahora la Liga 1 es de los clubes y he ahí el problema. O mejor dicho, la ironía: el reto es hacer que para que mucho de esto que intenta Barreto funcione, los clubes deben obligarse a ellos mismos. Y eso, hoy, parece tan difícil como volver a un Mundial.

— ¿Cuánto ha cambiado el Barreto revolucionario que asumió en mayo del 2025 al de hoy?

Bueno, estamos en constante evolución, y creo que me encuentro con alguien muy contento de todo lo que se ha podido avanzar en este tiempo; hicimos un diagnóstico y una valoración de todo lo que había para ver bien qué debía continuar, qué se debía modificar, qué teníamos que corregir y sobre todo también qué teníamos que implementar. Han sido meses de inicio de mucha revisión, primero de lo que había en federación y también en la lectura de los manuales FIFA, manuales CONMEBOL que a través de ese know-how, ese expertise me ha ayudado muchísimo a construir la estructura con todo el grupo de trabajo que ya estamos implementando, que ya se está ejecutando. Entonces, sigo entusiasmado con todo lo que lo que venimos haciendo, con lo que se ha logrado implementar y ya logramos ejecutar a partir de este año.

— En un primer balance, ¿qué es lo más difícil que le ha costado, digamos, cambiar?

El balance es positivo en función de algunos programas y proyectos que ya venían ejecutándose con Chemo [Del Solar], por ejemplo, los torneos macrorregionales, las visorias en las 25 regiones del Perú. Lo que hemos hecho es darle una vuelta de tuerca a eso. Hemos construido a través de las visorias un camino para cada uno de los chicos Sub 13, que ahora tienen una meta final, que es un torneo internacional de la categoría: la Supercopa TDS Sub 13. Lo que se ha hecho es potenciar lo que teníamos e ir también construyendo en otros apartados como es competencia y desarrollo; buscamos un cambio sustancial y significativo.

— ¿Cuánto de esa ruta que se está construyendo cuenta con el compromiso de los clubes profesionales?

Vamos a comprometerlos a hacer el trabajo porque, por ejemplo, uno de los manuales que tenemos, el de Conmebol, identifica que a nivel Sudamérica el fútbol base tiene una brecha en comparación con el fútbol europeo. ¿Qué quiere decir? Que de Sub 8 a Sub 13 no hay un trabajo claro.

Manuel Barreto inició su proceso de transición como técnico interino de Perú. (Foto: FPF)

Empezamos tarde…

Sí, empezamos tarde. Entonces, ¿qué está haciendo la federación como parte de sus proyectos este año y por los próximos cino años? Es desarrollar una copa que se integra con Creciendo por el fútbol, que es un torneo magnífico que desarrolla la federación hace muchos años. Desarrollar una copa que se llama Copa Desarrollo Sub 12, que inicia en abril, que la estamos haciendo en conjunto con algunos socios estratégicos, pero eso es torneo de fútbol base. Entonces, todos los equipos de Copa Oro y Copa Plata están involucrados en ese torneo. Con eso también estamos generando captación todos estos meses, dinamismo, convenios entre academias que quieren que sus chicos y sus jugadores participen en ese torneo. Entonces, ya vinculas a los equipos de Copa Oro y Copa Plata en la obligación de participar en este torneo de fútbol base que es este año fútbol 12, que creo que va a ser un éxito rotundo y que los próximos años esperamos llevarlo hasta Sub 10. Esperamos tener un Sub 10, Sub-11. Además, esta Copa Desarrollo que tiene un campeón de Apertura y Clausura, se va a juntar luego con la copa Creciendo por el fútbol para generar ahí unas llaves de playoff en que jueguen el campeón del Apertura con el subcampeón de Creciendo por el fútbol, el campeón de Clausura con el campeón de Creciendo por el fútbol y dé un campeón sub-12 a nivel nacional. ¿Y cuál es el premio de ese torneo? Compite en un torneo internacional desarrollado por CONMEBOL. Entonces, yo creo mucho en el sentido común. Darle las formas a los torneos para que los clubes estén motivados y obligados también a participar.

Todos estos proyectos son interesantes, pero ¿cómo se hacen sostenibles con el tiempo?

Sí, hay varios apartados porque hay colaboración FIFA-CONMEBOL para todo este tipo de proyectos desde el área de desarrollo, que es clave en todas las federaciones miembro. El área de desarrollo es un área absolutamente clave porque recibe recursos internacionales. Hay torneos que son autosostenibles, los de los más pequeñitos; la Copa Desarrollo es autosostenible, no requiere una inversión muy grande. Lo mismo la Copa Federación y después está también toda la chamba del área comercial y de comunicaciones, porque ellos tienen que generar también recursos para poder hacer estos torneos sostenibles y perdurables en el tiempo. No se trata de decir: “Ahora voy a hacer el gran torneo y voy a destinar miles de millones”; no, yo no lo creo así. Yo creo que eso ya sería un despilfarro y un gasto. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que invertir responsablemente para que esos torneos puedan ser perdurables en el tiempo, por lo menos en estos cinco años en los que se ha elaborado este proyecto.

— La Liga 1 cada vez tiene más extranjeros y menos espacio para las canteras. Ahí estaba la revolución de la que habló cuando asumió el cargo: cambiar el modelo...

Hay que poder convencerlos de que el modelo de negocio favorece la participación de jugadores jóvenes, atendiendo la construcción primero de escuelas y academias por los clubes. Y segundo, más a largo plazo, es la venta de jugadores. Yo creo que es un error [los siete extranjeros] y que el tiempo se encargará de demostrarlo o no. No nos hicieron caso. Pero como te digo, es una liga autónoma que recién se ha incorporado. Entiendo la voluntad y el entusiasmo de ellos por crear su reglamento. Después con el balance van a tener que hacerse cargo de sus decisiones.

— Sin reglamento, los clubes no apuestan por menores. Chemo se cansó de “invitar” a los clubes a apoyar y en dos años los clubes no hicieron nada...

Sí, por eso te digo que creo que eventualmente, ya con el sustento estadístico, se tiene que obligar para convencer. Y sí creo que será finalmente el camino para poder cerrar el círculo de todo lo que estamos construyendo desde el fútbol base. Es decir, una línea de carrera clara para cada una de las realidades, que nazca desde fútbol base, pase después por Copa Federación en el ámbito nacional (Sub 13, Sub 15), por los nuevos torneos –o el gran nuevo torneo de Liga Juvenil Sub 16 y Sub 18, que será en el ámbito nacional para los equipos de Liga 1–, e ir después a lo que es la Liga 3, que es Sub 20. Tienes ya llegando al fin de la pirámide la Liga 2, que tiene Bolsa Sub 23 y Sub 21, y finalmente llegas a Liga 1.

— ¿Y la bolsa de minutos?

Particularmente, creo en el merecimiento de participar por nivel, pero si después veo que somos la última liga de las sudamericanas en poner jugadores Sub 21... entiendo que preparando a los jugadores, poniéndolos listos para poder dar un siguiente salto, la incorporación de una bolsa de minutos paulatina y progresiva va a ser una solución.

— Que exista una estructura previa...

Claro, para que estén preparados, porque no se trata de poner por poner. Se trata de prepararlos, de generar una línea de carrera. Pero claro, si ya hacemos todo eso, después tienen que jugar. Por eso te comento que finalmente creo que va a tener que darse una obligación y una bolsa de minutos paulatina, gradual, para que los clubes estén obligados a poner a esos chicos.

— La pregunta es cuándo, porque en este escenario todo parece urgente…

Hay un proyecto, un plan para desarrollar en dos o tres años. A través de la evaluación que se haga este año de los clubes en el ámbito internacional, de las estadísticas que se tengan, creo que el próximo año tendría que darse esa situación. Pero será finalmente también un convencimiento de que se puede hacer desde la dirección de fútbol que lidera Jean [Ferrari] hacia el presidente, hacia la junta directiva y, sobre todo, hacia la Liga 1.

— Ferrari marcó distancia, dijo que la liga es autónoma, que depende de los clubes, y los clubes no se van a obligar ellos mismos.

Sí, pero yo creo que a partir de los números que puedan darse este año, vamos a tener más fuerza para generar ese proceso.

Tendrían que obligarse ellos mismos, que es un escenario poco probable.

Sí, pero creo yo que a partir de los números y las estadísticas que puedan darse este año, vamos a tener más fuerza para poder generar ese proceso.

Bajo la dirección de Renzo Revoredo, Perú quedó último en el reciente Sudamericano Sub 17. (Foto: FPF)

— En ese escenario, encontrar talento es más factible en el exterior.

Algo que nosotros tenemos que garantizar es que todo jugador peruano con talento tenga la oportunidad de representar a su selección. La comunidad de peruanos en el extranjero es enorme y hay muchos chicos con talento. De hecho, dentro de los 150 casos o nombres registrados, se ha contactado a más de 100 jugadores en el exterior. De esos 100 jugadores, 20 ya han debutado en las distintas selecciones de menores. Tenemos el caso reciente de Cristian Vigil, que es Sub 15. Él juega en el Milan de Italia y ha jugado por la selección italiana también, pero va a representar a Perú.

— ¿Qué tan cerca estamos de hallar un nuevo Lapadula?

Lo que nosotros estamos haciendo es encontrar ese Lapadula para que venga al Perú en Sub 15, Sub 16, Sub 17, y desde ahí pueda ya tener esa identificación y poder mostrarle lo que significa el proyecto de selecciones. Yo hablo con los padres y me dicen: “Manuel, qué bueno ahora tener la comunicación contigo, con José Bellina, con el jefe de scouting, porque ahora no es que me llamas y me dices: ‘Oye, ¿quieres jugar una pichanguita ahorita por Perú?’; ahora es: ‘Oye, mira, este es el proyecto que tenemos, a lo que aspiramos’”. Entonces es uno de los pilares absolutamente indispensables y más importantes de nosotros como proyecto de selección: la identificación del talento a nivel nacional, pero también internacional.

Ese proceso de detectar el talento y contactarlo para convencerlo, ¿cuánto ha cambiado?

Es que, ¿sabes qué es lo importante? Dentro de la estructura de excelencia que queremos construir, la base o una de las partes más importantes de la pirámide es la pasión. Hoy tenemos profesionales apasionados que, más allá de que puedan o no hablar inglés, están en Instagram contactando a Juanito sub-11, sub-12: “Oye, queremos hablar con tu familia, queremos conocerte”. Ven millones de partidos, tienen las ganas de generar un cambio.

Ahí es vital el proyecto que se les ofrece, que haya un todo que funcione.

Totalmente. Exactamente. Eso es determinante para que el jugador termine aceptando una propuesta.

¿cómo ha sido la relación con Mano Menezes desde que llegó?

Ha sido muy buena. Bueno, primero ha sido magnífica y es magnífica la relación con todo su cuerpo técnico, incluido él. Por supuesto que hemos entregado todo lo que se ha hecho en ese periodo de transición que tuvimos al mando de la selección mayor y que ahora vemos con la convocatoria que es una continuación de eso. Nos hemos puesto, evidentemente, a disposición de todo lo que se necesite, pasándole toda la información e informes solicitados.

— La primera gran evidencia de este trabajo era la Sub 17 de Renzo Revoredo, que acabó última en el Sudamericano.

El balance no fue bueno, y eso es claro. Pero es el reflejo de la situación actual del fútbol de menores en el Perú. No es un problema puntual de este grupo de chicos ni de este cuerpo técnico; es el síntoma de la urgencia de construir un sistema estructurado de formación en el país. Lo que vimos en el Sudamericano Sub 17 es exactamente la razón por la que estamos poniendo en marcha este año un proyecto de menores de cinco años que busca cambiar las bases del fútbol peruano. Es importante que este resultado sirva para algo: para tomar conciencia colectiva de que el cambio estructural es urgente y no admite más demoras.

¿Qué haces cuando no piensas en la unidad técnica de menores? ¿Cómo encuentras este oxígeno para no abrumarte?

No, cuando no pienso en eso, sigo pensando en eso. Es difícil porque es un compromiso muy grande con mi país. Tomo esto con un compromiso muy grande con todas las personas que han creído en mí, desde el presidente. Todos los profesionales que se han sumado lo hacen con una pasión muy grande. Me demanda todo el tiempo. Ahora, después está la familia, tratar de en algún momento hacer deporte, pero siempre teniendo muy de cerca los proyectos que tenemos para avanzar.

Ahora es inevitable preguntarle... imagino estará al tanto de toda esta “guerra de escritorio” entre la U y Alianza, de oficios, de denuncias. ¿Cuál es su opinión?

Lo que siempre he sentido es que lo más bonito del fútbol sucede dentro de la cancha. Después las disputas, las rencillas, creo que evidentemente no ayudan y espero que eso mejore de cara al seguimiento del torneo.

— ¿Cómo ve el proyecto al 2030?

El objetivo de gestión de cinco años apunta a la clasificación. Que más de un 50% o 60% de ese plantel que dispute un Mundial pueda ser conformado con jugadores del proceso. Además, queremos en estos cinco años desarrollar un Sudamericano en el Perú.

Tenemos infraestructura también que está en desarrollo aquí dentro de la Videna, La casa hogar, ¿cuándo estará lista?

Me entusiasma ser parte de la federación en este momento que está dando un cambio importante en infraestructura. La inauguración del hotel de siete pisos, las oficinas, los dos campos nuevos (uno híbrido y el otro sintético) con los más altos estándares FIFA, me llena de entusiasmo. Es un paso más en ese profesionalismo que necesitamos para estar a la altura de las potencias.

¿Y cómo trasladar esa infraestructura a provincias? ¿Cómo ha visto esa realidad?

Forma parte de los proyectos que tenemos. Tenemos la creación de Centros de Excelencia. Es un proyecto que busca en el lapso de 5 años construir centros de excelencia partiendo por regiones que ya tienen un CAR (Centro de Alto Rendimiento). Lambayeque, por ejemplo, ya tiene un CAR, pero todavía no está implementado como se debe. Estos Centros de Excelencia tienen que funcionar como polos de desarrollo. La idea es que se puedan desarrollar en su región y que, con mayor madurez emocional y mental, puedan dar el paso a Lima.

¿Y cómo se hace con el material humano? ¿Con los entrenadores?

El personal de estos centros tiene que ser aprobado por nosotros, pasa un filtro de nivel. Debe estar alineado a toda la metodología que se implementa acá. Además, hay programas de formación; la próxima semana tenemos un workshop con un responsable de FIFA. Si no aspiramos a capacitarnos, no vamos a llegar a nuestra mejor versión.

¿Cómo resumiría estos primeros meses de trabajo?

Lo resumiría como trabajo en equipo. Trabajo en equipo con los clubes, compromiso verdadero por el cambio. Somos un grupo de profesionales peruanos trabajando en beneficio del fútbol peruano. Esperamos trabajar hombro a hombro con los medios, las empresas y los clubes para realmente hacer una diferencia en estos 5 años.

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