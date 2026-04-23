En medio de su oficina en la Videna, Manuel Barreto, responsable de las selecciones menores de la FPF, conversó con El Comercio sobre los avances de su gestión tras asumir el cargo en mayo del 2025 y el objetivo hacia el futuro: la captación de talento internacional a temprana edad para reforzar a la selección peruana. ¿Puede este modelo cambiar el rumbo del fútbol peruano? Mira aquí el estreno del nuevo episodio de Jugamos Como Nunca #SinFiltro 2026.

Barreto explicó que el objetivo no es solo competir en el presente, sino sentar bases sólidas para el futuro. En esa línea, fue contundente: “Nos hemos planteado que para el 2030 el 60% de los jugadores sean formados en este proceso”, una meta que refleja un cambio estructural en la formación del futbolista peruano.

Además, remarcó que este plan apunta a reducir la dependencia de procesos cortos y apostar por un desarrollo sostenido desde menores. La idea central es trabajar de manera articulada con clubes para potenciar el talento local y generar una identidad futbolística.

El proyecto, conocido internamente como una reestructuración del sistema, busca cerrar brechas frente a otras selecciones sudamericanas. Barreto entiende que el fútbol peruano necesita fortalecer su semillero y generar más oportunidades para jóvenes futbolistas. En ese sentido, el plan contempla un seguimiento constante y una metodología común que permita que los jugadores lleguen mejor preparados al alto rendimiento.

Sin duda, la apuesta está sobre la mesa: construir hoy el equipo que represente al Perú en el 2030. No te pierdas la entrevista completa de Manuel Barreto y haz click en este LINK.

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