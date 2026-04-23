Por Redacción EC

En medio de su oficina en la Videna, Manuel Barreto, responsable de las selecciones menores de la FPF, conversó con El Comercio sobre los avances de su gestión tras asumir el cargo en mayo del 2025 y el objetivo hacia el futuro: la captación de talento internacional a temprana edad para reforzar a la selección peruana. ¿Puede este modelo cambiar el rumbo del fútbol peruano? Mira aquí el estreno del nuevo episodio de Jugamos Como Nunca #SinFiltro 2026.

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