Dominicana, un país que en el deporte es más conocido por el béisbol que el fútbol, sin embargo, con las revelaciones del entrenador de traer a jugadores con ascendencia dominicana a su selección, piensan estrechar ese vínculo con su gente. Además, cuenta con Junior Firpo, jugador que pasó por el Barcelona de España.

-¿Cómo está planificando el duelo contra Perú?

En este momento, como tú sabes, como cualquier otro seleccionador: viendo al rival a través de videos. En sí, tenemos una idea en la cabeza de los jugadores que vamos a traer, pero obviamente, estamos siguiendo las Ligas que están jugando para que, dado el momento, podamos traer al 100 por ciento. Después, veremos los últimos partidos de Perú, si bien, no fue con el mismo técnico, pero observaremos la tenencia de algunos jugadores que serán convocados, porque la selección peruana se prepara para la Copa América y los jugadores que estuvieron antes cálculo yo que también estarán ahora y aunque conocemos a muchos de ellos. Además, estamos analizando al profesor en su paso por la U y de ahí sacaremos una idea de su estilo de juego.

-¿Siente que es una desventaja no conocer cómo parará su once Fossati?

No creo que sea una desventaja, sino que tuviéramos ninguna información de Fossati, ya que está comenzando e imagino que tendrá que responder los interrogantes que él tiene sobre cuál será su once que quiera poner en la cancha. Ese partido con Nicaragua para nosotros será bueno porque tendremos una idea de su modelo de juego.

-¿Cuál es el estilo de juego de República Dominicana?

Tratamos de imponer la posesión de pelota siempre y cuando se pueda para generar juego y terminar jugadas en velocidad. Eso es básicamente en dos palabras lo que tratamos de hacer. Pero si no tenemos la pelota, sabemos agruparnos, organizarnos defensivamente para ver si podemos salir en velocidad, especialmente si estuviéramos sometidos. Obviamente, que ante un equipo de mayor jerarquía como es Perú, debemos tomar nuestros recaudos y tampoco ser inocentes.

Marcelo Neveleff, cuando era técnico de Orlando City y dirigía a Pedro Gallese. FOTO: Orlando City.

-Acá en Perú hubo muchos cuestionamientos cuando nos enteramos de que íbamos a enfrentar a República Dominicana, ¿le molesta que miren a su equipo por debajo del hombro y digan que son un rival ganable?

No, para nada. Sinceramente, yo no creo que la crítica fue tan dirigida a nosotros, creo yo. Todo se debió a que la selección peruana iba a enfrentar a Italia y no se jugó, entonces, decidieron jugar contra Nicaragua y nosotros. Es un tema de la selección peruana, no nuestro. Nosotros al tener esta invitación nos sentimos muy respetados y halagados de poder jugar contra una selección mundialista. Imagínate que para nosotros es muy bueno, yo lo veo de esa parte. Eso yo lo dejó para ustedes y no siento que es una falta de respeto hacia nosotros.

-¿Pero podría ser un empuje anímico para ganarle a Perú en el Estadio Monumental ante más de 60 mil personas?

¡Qué te parece! (Sonríe) Es lo que nosotros pretendemos, pero nosotros somos un equipo joven desde el año pasado y voy 8 partidos. No es nada y con jugadores muchas veces locales, jugamos la Copa de Naciones y tuvimos lesionados, es decir, nunca tuvimos el equipo completo. Si Dios quiere, en marzo, tendremos el equipo completo, lo que uno pretende tener.

-Usted trabajó con Gallese en Orlando, ¿le sorprende que se ubique entre los mejores arqueros de Sudamérica?

No, porque lo veía a Pedro en los tres años que estuve y lo veía en el día a día. En Orlando City teníamos una gran integración entre el primer equipo, reserva y juveniles. Cuando llegué, Yotún ya se había ido y crucé un tiempo con Ascues. Lo que hace Pedro es como si no se esforzara por hacerlo, es natural su talento. Es un profesional a carta cabal. Cuando llevamos a Quembol Guadalupe, Gallese le dio una mano. Los peruanos son gente muy buena y les deseo éxito, pero que cuando jueguen contra nosotros no la rompan (se ríe) La verdad en la salida aérea ha mejorado mucho, Gallese, ya que en la MLS hay mucho juego aéreo en el área y ha salvado al equipo en varias ocasiones.

-¿Le quita presión enfrentar a un Guerrero con pocos partidos durante el 2024?

Bueno, es un referente de los últimos años, un jugador que la ha peleado siempre y es una lástima que tras un tema recién pueda jugar, sería lindo tenerlo enfrente, porque uno disfruta enfrentar a buenos jugadores. Ustedes tienen una selección interesante, veo el fútbol argentino y Advíncula es un animal por ese lado derecho te mata. Estará Gallese, Cartagena, Lapadula, Corzo que me gusta como juega, ya que tienen talento.

-¿Va a mantener su estilo de juego 1-3-5-2?

Parece un sistema así, pero en general jugamos un 4-2-3-1, siempre con un lateral que se une a la fase ofensiva y tratar de ubicar cinco jugadores en el tercio de ataque para poder crear cosas. Nosotros conociendo quienes somos y jugando contra Perú, una selección mundialista y por la cual nosotros debemos de tenerle un respeto, como siempre le tenemos a todos los equipos, tenemos que ver el juego que podemos adaptar para salir airosos del partido.

-De los últimos cinco partidos que tuvo con Dominicana, ganó 3, empató 1 y perdió el otro juego, ¿le da confianza para afrontar lo que viene con optimismo?

Sí, yo en ese sentido estoy muy contento con los jugadores que he convocado, porque sí han adaptado la idea y la trasladan al campo de juego lo mejor que pueden. Hay días que te salen mejor que otros días, así que por ese sentido muy contento.

-Si su equipo sigue en esa línea de crecimiento, ¿aspira a que Dominicana pelee su clasificación al Mundial?

Es un sueño nuestro poder llegar a pelear hasta el final. Ese sueño se lo trasladamos a los jugadores, dirigentes y si Dios quiere a la hinchada. A través de ese sueño que estamos tratando de hacer realidad, hemos convencido a los jugadores que están en Europa para que vengan, ya que antes no lo habían hecho y estamos armando un buen plantel donde hay jugadores de jerarquía que juegan en ligas top y por qué no soñar cuando tienes los elementos es más fácil hacerlo.

-¿Quiénes son esos jugadores de Europa?

Hoy en día vendría Junior Firpo que juega en el Leeds United, vamos a traer a Noam Baumann, que es un golero suizo dominicano que juega en OFI Creta de Grecia. También tenemos a un jugador de origen alemán - dominicano llamado Heinz Morschel, volante mixto, que juega en Újpest FC de Budapest. Después, tenemos a jugadores que, por estar en la selección, están jugando en la Primera División de Bolivia. Los clubes de la Liga Dominicana han exportado jugadores a la liga boliviana este último año, unos 10 jugadores, de los cuales 8 han estado convocados en todas las convocatorias de la selección. Vamos profesionalizando al equipo y esperamos una mejora de lo que fue el año anterior al actual. Además, hay un jugador en el Niza llamado Pablo Rosario, volante y es uno de los jugadores que estamos en conversaciones y él ha manifestado su deseo de jugar con nosotros.

-¿Estos jugadores que menciona estarían contra Perú?

Si Dios quiere, sí, es la idea. Nosotros queremos ir con el grupo que va a jugar Eliminatorias en julio y no tenemos nada luego de marzo, así que tenemos que exprimir a esta convocatoria de marzo.

-¿Y qué sucede con Mariano Díaz?

El caso de Mariano es de día a día, yo creo que lo tenemos que convencer a partir de como nosotros vamos creciendo no solo en el campo de juego sino de Federación. Teniendo una mejor organización, más recursos, ya que juega en una liga de primer nivel y me imagino que tenemos una cuenta pendiente de que vamos creciendo en lo que te vengo comentando.

-¿Tienen que mejorar con Mariano Díaz esa mala relación que hubo en el pasado para convencerlo?

Obviamente, es demostrar lo que uno hace. A mí me gusta hablar si no actuar mediante ejemplos concretos. Estamos en esa etapa. En el 2023 hubo un crecimiento importante no solamente en el juego, sino en la mentalidad del jugador Dominicano tratando de aprender y lo que se sumen si están en un mejor nivel de lo que están ahora, que vengan y aporte su grano para el bien del fútbol dominicano. Nuestros niños en República Dominicana no tienen ídolos futbolísticos y esto podría ser un hincapié para eso con la llegada de Firpo, Pablo Rosario y Mariano en algún momento.

-¿Con algún otro jugador de ascendencia Dominicana está conversando para traerlo a su proyecto?

Tenemos los ojos puestos en Peter Federico González que estuvo en el Real Madrid Castilla y ahora fue transferido al Valencia FC y ya debutó el otro día con el primer equipo. Es un chico que tenemos los ojos puestos en él y gracias a Dios estamos clasificados a los Juegos Olímpicos de París y esa es otra de las metas que tenemos de llegar a París bien competitivo. Yo personalmente hablo con Peter, pero todo es lento, con paciencia, ya que es un 2002 y se crio en España e imagino que su anhelo puede ser jugar para la selección de España. Nosotros competir con eso no es fácil, por eso tenemos que hacer las cosas bien y ellos sentir que las estamos haciendo bien para no dar un paso el falso.

