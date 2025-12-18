Marcos López, el lateral “más completo en Dinamarca” su evolución en Copenhague y el reto de conquistar Europa como extracomunitario

Es el mejor lateral izquierdo en toda Dinamarca. No lo digo yo, lo afirma un periodista de allá (Soren Steen Nissen), de Bold.dk en Dinamarca. “En comparación con otros laterales de la Liga, diría que Marcos López es el más completo en ambas facetas del juego. López y Kevin Mbabu, del Midtjylland, pueden considerarse los mejores laterales de la Superliga, aunque el peruano tiene un poco más de proyección ofensiva”, confiesa. La última fecha doble de las Eliminatorias nos confirmó una tendencia de su predecesora: nuestro compatriota no recorre la banda izquierda, sino vuela. Salvavidas en defensa como entrando al área en opciones de gol, López pasó de ser una promesa para convertirse en una realidad en la Selección Peruana como en el fútbol de Europa.

Con altibajos en Países Bajos, el exFeyenoord llegó a Escandinavia en busca de una segunda oportunidad, para -demostrarse, asimismo- que su fútbol todavía no tiene techo.

“Logró asentarse en la segunda parte, especialmente en los playoffs (los últimos 10 partidos), donde tuvo un rendimiento excepcional. Él jugó un papel clave en la conquista del título, actualmente es el lateral izquierdo número uno en Copenhague y probablemente será titular en todos los partidos de la Champions League”, agrega Steen Nissen en cuanto al presente de nuestro compatriota.

“El club espera que siga desarrollándose, especialmente en lo referente a su comprensión táctica y a la consistencia, para que pueda rendir a un nivel aún más alto en la competición europea", indica también Valdemar Achlquist, de Bold.dk.

Con un contrato hasta 2029, Copenhague apuesta por él a largo plazo. El peruano es indiscutible en el equipo y su madurez habla por sí solo cuando declara: suelto, claro y directo cuando habla sobre la realidad de la Blanquirroja de cara al futuro. “Errores se pueden encontrar en toda la Eliminatoria, pero ya deben hacerse cargo quienes toman decisiones. Nosotros como jugadores siempre daremos la cara, pero hay cosas que no dependen de nosotros”, sentencia alguien que, sin portar la cinta, ya habla como capitán. Porque nadie es ajeno a la situación a la que nos encontramos, pero hay que tener cara y personalidad para decirlo y no buscar excusas en otro lado, sino de frente.

Marcos López ha marcado un gol con la camiseta de FC Copenhague. (Foto: Getty Images) / Daniela Porcelli

La Champions League y plataformas de proyección

Tras una segunda temporada en Dinamarca y sin un pasaporte comunitario, ¿le podrá ser viable para dar el salto a una competencia más fuerte? La Superliga es una buena plataforma: el verano pasado, los clubes daneses vendieron jugadores alrededor de 160 millones en total.

“Eso coloca a la Superliga entre las 10 ligas más importantes en cuanto a ventas. Este verano, todos los grandes clubes han vendido jugadores a las principales ligas. El FC Copenhague ha transferido futbolistas al FC Barcelona y al Porto. El Midtjylland ha vendido al Udinese y Parma. El Brøndby, al Friburgo, Colonia y Norwich. Y luego está el Nordsjælland, un caso aparte: ha vendido por unos 57 millones de euros y es un verdadero ejemplo de desarrollo de talentos”, agrega Steen Nissen.

“La liga danesa es conocida como un trampolín hacia mercados más grandes, y con un buen rendimiento tanto en el torneo como en Europa, López también podría despertar interés en el extranjero”, señala asimismo Achlquist.

“Es un gran lugar para estar (Dinamarca) si un jugador quiere dar el siguiente paso en el fútbol europeo. Marcos López puede estar seguro de que muchos ojeadores miran al FC Copenhague como un club que forma grandes jugadores capaces de rendir al máximo nivel”, sentencia Steen Nissen. Llegó la hora de la verdad.

FC Copenhague compró el pase de Marcos López en más de 2 millones de dólares. (Foto: Getty Images) / Daniela Porcelli