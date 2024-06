Sonne, que supo que sería titular dos minutos antes de saltar al campo, se apura en sacar un lateral. El balón encuentra al ‘Tunche’ Rivera que, en sus primeros minutos en el torneo, tira el centro al corazón del área. Franco Zanelatto, otro que recién fue usado por Fossati en el tercer partido de la Copa, le gana en el salto a Montiel y pega un frentazo. El Dibu no llega. El balón pega en el palo y besa toda la línea de gol. Lapadula no alcanza a rematar al arco. Ahí se terminó toda esperanza de no firmar la peor participación goleadora de Perú en el torneo de selecciones.

Zanelatto cabecea y casi anota el descuento

En defensa de los protagonistas de esta jugada habrá que decir que no bajaron los brazos hasta el pitazo final. Y aunque no gozan de una gran experiencia en la Bicolor, son parte de la camada que sostendrá al equipo en esta y las próximas Eliminatorias. Ellos y Marcos López, Piero Quispe, Joao Grimaldo y un futuro incierto que nos aprieta el corazón.

En esta nota se realizará una valoración estadística de los más jóvenes en el plantel. Los que más jugaron, los que van entendiendo el sistema de Fossati y los que aún no tienen espacio en el equipo nacional.

Perú perdió 2-0 con Argentina y quedó eliminado de la Copa América. (Foto: AFP)

El recambio urgente

Diego Romero, 22 años: No es titular ni en Universitario. Su convocatoria responde al proceso en selecciones que quiere el comando técnico de Fossati para él. Este año dejó buenas impresiones en el Preolímpico Sub 23 y se ganó un espacio en la lista. En las últimas semanas sonó en equipos de Argentina. Sin embargo, en la ‘U’ no lo quieren dejar ir a cualquier club nacional o extranjero. El arco está seguro con Gallese, y Romero podría ser un buen relevo a futuro.

Oliver Sonne, 23 años: A poco de iniciar el Perú-Argentina, Andy Polo se estiró en el calentamiento, según reporte de Fernanda Huapaya, enviada especial de El Comercio. El CT de Perú le comunicó a Oliver que sería titular ante el campeón del mundo y en el partido con mayor obligación de ganar en esta Copa América. Si hay retos que miden el temperamento de los futbolistas, éste era uno de ellos. A Sonne, que había sumado 6 minutos contra Chile y se quedó en el banco contra Canadá, le tocó enfrentar a Exequiel Palacios y Alejandro Garnacho, dos jugadores que pelean por ser titular en la Albiceleste de Scaloni. Por eso la exigencia fue altísima. Aunque el puesto de carrilero no es su especialidad, Sofascore lo califica con 6.7 puntos. Ganó la mitad de sus duelos (2 de 4), tuvo dos despejes, dos intercepciones y 8 balones perdidos. El 89% de precisión en pases (16 de 18) es su mejor característica.

Marcos López, 24 años: Es el que más jugó del grupo de jóvenes en la lista de Fossati: 222 minutos en total (55′ ante Chile, 90′ frente a Canadá y 77′ contra Argentina). Para el ‘Nonno’ no era titular al inicio de la Copa América. Solo la lesión de Luis Advíncula obligó a Fossati a usarlo el resto del torneo. La mala noticia es que no tuvo un suplente natural durante la Copa América. El suplente era él. Por otro lado, la suma de minutos le ayudó a mejorar. Contra Argentina, Sofascore lo nombró el mejor del equipo peruano con 7.2 puntos. Tres centros completados de seis intentos, un disparo a puerta, un regate y dos duelos ganados.

Perú vs. Argentina por Copa América 2024. (Foto: AFP) / CHRIS ARJOON

Jesús Castillo, 23 años: Solo jugó 45 minutos en la Copa América e ingresó en el puesto que Wilder Cartagena defendió con uñas y dientes. Su poco rodaje en Portugal no genera expectativas. Contra Argentina apenas tocó 24 veces el balón en una posición clave en el mediocampo. Encima le tocó el infortunio de cometer el penal que, luego, Paredes falló para los argentinos.

Piero Quispe, 22 años: La confianza y respaldo que Fossati le dio en la previa del torneo se fue diluyendo. Jugó 71 minutos contra Chile, sumó 62 minutos ante Canadá y se pasó 90 minutos en el banco frente a Argentina. Ser peso pluma en la alta competencia lo fue apartando del equipo. En el puesto de interior por izquierda ayer jugó Edison Flores. Y dentro de tres meses, cuando regresen las Eliminatorias, se armará una novela sobre su presencia o no en el equipo titular de Perú.

Joao Grimaldo, 21 años: Las redes sociales arden, las calles abuchean, los pasillos rumoran sobre sus escasos 19 minutos. ¡19 minutos en un solo partido! Fueron contra Chile y no apareció más. Cueva en dos partidos jugó 24′. Noticias que lo relacionan al fútbol inglés son lo único que ha generado Grimaldo en estos días de Copa América. Sea en Cristal o en el extranjero, su espacio en la selección le exigirá el mayor rendimiento. Es claro que el sistema 3-5-2 está por encima de él. De interior izquierdo es otro peso ligero. Es extremo natural, pero no le hace competencia a López o Advíncula, por citar a los que jugaron como carrileros izquierdos en la Copa América.

Bryan Reyna, 25 años: Por una contractura no estuvo en los amistosos ante Paraguay (0-0) y El Salvador (1-0) ni en el debut ante Chile. Sus 28 minutos ante Canadá no fueron deslumbrantes, pero aún así Fossati lo puso de titular ante Argentina. Jugó 63′ y se enfrentó a Montiel en el uno contra uno. Sofascore lo califica con 6.0 puntos, el menos valorado de Perú anoche. Tuvo ocho duelos terrestres y solo ganó una vez. Tocó 17 veces el balón sin ningún pase clave o disparo al arco. Solo tiró un centro y perdió en 10 ocasiones el balón.

Franco Zanelatto, 24 años: Ingresó por Reyna para jugar los únicos 27 minutos en la Copa América. No se le puede discutir la actitud. Mientras estuvo en cancha, casi anota de cabeza y dio un pase clave, además de una asistencia, según Sofascore.