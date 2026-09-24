Por José Antonio Bragayrac

Thiago Kosloski llegó a la selección Sub-20 con una idea que va más allá del resultado, aunque sabiendo que el resultado influenciará drásticamente en la percepción de su trabajo. En junio último, en entrevista con El Comercio, explicó que había encontrado en el futbolista peruano condiciones técnicas, gusto por la pelota y capacidad para asociarse, pero también una deuda en intensidad, fuerza, velocidad y comportamiento sin balón. Su propuesta apunta a conservar aquello que identifica al jugador peruano y agregarle herramientas para competir en otro nivel. Cuatro partidos en los Juegos Suramericanos permiten comprobar cuánto de ese discurso ya aparece en la cancha. Perú perdió 0-2 ante Colombia, venció 2-0 a Chile, derrotó 2-1 a Panamá y cayó 0-1 ante Argentina en una semifinal que se le escapó a los 89 minutos. Hoy, es posible un primer balance y la enumeración de cinco conclusiones a horas del partido con Chile por la medalla de bronce.

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