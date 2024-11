Luego de la advertencia, empecemos con los números. Perú es último con 7 unidades, dos puntos por debajo de Chile, que tiene 9 unidades. El séptimo lugar, que da acceso al repechaje, le pertenece a Bolivia con 13 puntos, mientras que el octavo lugar es para Venezuela con 12 puntos. En base a esto, podemos deducir que la Bicolor está a 6 puntos de la zona de repechaje.

La próxima fecha doble de las Eliminatorias se disputará en marzo del 2025. En la fecha 13, Perú recibirá a Bolivia, mientras que algunos días después, en la fecha 14, tendrá que visitar a Venezuela.

Así van las Eliminatorias

Tabla de Eliminatorias

¿Qué debe hacer Perú?

La pregunta resulta medio tonta, pero frente las experiencias recientes, donde la Bicolor no logró cumplir con sus obligaciones, urge ser claros: el Perú de Fossati tiene que ganarle a Bolivia en Lima y luego, sacar un triunfo en Venezuela. Ambos rivales son rivales directos por el repechaje. En el peor de los casos, Perú debe sumar 4 unidades. Menos que eso, sería -ahora sí- condenarnos a la eliminación.

Bolivia es uno de los peores visitantes de estas Eliminatorias, aunque es superado por Perú fuera de casa. Los bolivianos han sido goleados en casi todas sus salidas, sin embargo supo dar el golpe en Santiago, donde venció a Chile por 1-2. Por otra parte, la Bicolor es una de las peores selecciones en condición de local, donde apenas ha ganado un partido y sumado tres empates, además de dos derrotas. Es decir, relegó 12 puntos en casa.

Pese a eso, un resultado sobre Bolivia no es imposible. Luego, tocará ir a visitar a un Venezuela muy irregular, que ha sumado solo 3 puntos este 2024, menos que Perú que este año sumó 4 unidades. Otro detalle, los últimos 4 partidos como local, la Vinotinto empató. Frente a ese panorama, digamos que el Venezuela vs. Perú de marzo podría ser un duelo de niveles parejos. Eso sí, la Vinotinto parece estar un escalón por arriba, tras lograr un triunfo de visita, mérito que no tiene la Bicolor todavía.

En resumen, Perú debe sumar 6 puntos de manera ideal y 4 unidades en el peor de los escenarios.

Perú de local en Eliminatorias

Partido Resultado Perú vs. Brasil 0-1 Perú vs. Argentina 0-2 Perú vs. Venezuela 1-1 Perú vs. Colombia 1-1 Perú vs. Uruguay 1-0 Perú vs. Chile 0-0

¿Qué resultados necesitamos?

Luego de cumplir con las obligaciones que dependen únicamente de Perú, es necesario mirar los otros partidos y tentar a la suerte, a la espera de resultados puntuales que nos beneficien. En la fecha 13, Chile visitará a Paraguay, selección que viene de igualar 2-2 en La Paz y anteriormente, de sacar un gran triunfo sobre Argentina. Por antecedentes recientes, sería lógico esperar un triunfo guaraní.

En el otro partido que nos interesa, Venezuela debe visitar a Ecuador en Quito, selección que acaba de vencer a Colombia en Barranquilla y no es descabellado pensar en una victoria ecuatoriano. Ojo, que en la fecha 11, Ecuador le metió un 4-0 a Bolivia en Quito. Si Perú vence a Bolivia, sumaría 10 puntos.

La tabla quedaría así:

7. Bolivia 13

8. Venezuela 12

9. Perú 10

10. Chile 9

La fecha 13 de Eliminatorias

Partidos Ecuador vs. Venezuela Paraguay vs. Chile Perú vs. Bolivia

Luego viene la fecha 14, Perú visita a Venezuela. En este caso, surgen dos escenarios positivos: el empate o el triunfo. De empatar, sumará 11 puntos, mientras que el triunfo dejará a la Bicolor en 13 unidades.

Luego de conseguir el mejor resultado, toca nuevamente mirar el resto de resultados. Bolivia recibe a Uruguay en La Paz y ahí, aunque los charrúas tienen las armas para sacar un buen resultado, también es probable que Bolivia se imponga en base a la difícil altura. En este supuesto, podemos esperar un empate, aunque un triunfo del equipo de Bielsa sería ideal.

El otro resultado es igual de complicado. Chile, que por fin ganó con Gareca, recibe a un difícil Ecuador. En este partido, el empate podría el resultado más viable. Eso sí, un triunfo ecuatoriano sería el resultado ideal para la Bicolor. Una victoria de Chile lapidaría a Perú.

La fecha 14 de Eliminatorias

Partidos Bolivia vs. Uruguay Venezuela vs. Perú Chile vs.- Ecuador

¿Cómo quedaría la tabla?

Con fines didácticos, vamos a asumir tres escenarios posibles: que Perú logre los resultados ideales y que el resto de resultados nos favorezcan. El segundo escenario es lograr los resultados ideales y en el resto de resultados, los menos favorables. Y el tercer escenario sería en caso logramos lo mínimo (4 puntos) y los resultados más realistas en el resto de la fecha.

Primer escenario: el ideal

Si Perú vence a Bolivia y Venezuela, sumará 13 unidades. Si a eso le agregamos que Venezuela pierde ante Ecuador, mientras que Bolivia empata con Uruguay; a eso hay que agregarle que Chile pierda en su visita a Paraguay y empata de local frente a Ecuador, la tabla quedaría de la siguiente manera:

Posiciones Puntos 7. Bolivia 14 8. Perú 13 9. Venezuela 12 10. Chile 10

Segundo escenario: muy posible

Si Perú vence a Bolivia y empata en Venezuela, sumará 11 puntos. A esto podríamos agregarle que Venezuela pierde con Ecuador, mientras que Bolivia vence de local a Uruguay y Chile pierde de visita en Paraguay, pero gana de local contra Ecuador.

En este caso, Perú se quedaría con 11 unidades, mientras que Chile sumaría 12 puntos. Venezuela se quedaría también con 12 unidades, mientras que Bolivia llegaría a 16. Este escenario sería fatal.

Posiciones Puntos 7. Bolivia 16 8. Venezuela 13 9. Chile 12 10. Perú 11

El peor escenario: realista

Si la selección peruana supera a Bolivia como local, pero pierde contra Venezuela de visitante, sumará solo 3 unidades, llegando a los 10 puntos. Si Bolivia le gana a Uruguay de local en la altura (muy probable), mientras que Chile pierde en Asunción, pero vence a Ecuador de local, mientras que Venezuela suma solo derrotas, la tabla sería la siguiente:

Posiciones Puntos 7. Bolivia 16 8. Venezuela 15 9. Chile 12 10. Perú 10

Cabe señalar que hay un escenario más: el más favorable para Perú. Este implica que Bolivia pierda de local ante Uruguay, y que Perú gane sus dos partidos, además de que Venezuela pierda ambos duelos y Chile no gane ninguno de los dos encuentros. En este caso, Perú alcanzaría el séptimo lugar por mejor diferencia de goles que Bolivia, puesto que actualmente la Bicolor tiene -12 y de ganar ambos triunfos, por lo menos llegaría a -10; mientras que los bolivianos tienen -14 y de perder ambos duelos, llegarían por lo menos a -16. Eso sí, este es el escenario menos probable.

¿Qué le quedaría por jugar a Perú?

Luego de la fecha de marzo restarán 4 jornadas para el término de las Eliminatorias al Mundial del 2026. La penúltima jornada doble se disputará en junio del 2025, mientras que la última fecha doble se realizará en septiembre del 2025. En junio, Perú debe visitar a Colombia en Barranquilla y luego será local frente a Ecuador.

En la fecha final, la Bicolor visitará a Uruguay en Montevideo y cerrará las Eliminatorias en Lima recibiendo a Paraguay. De estos 4 partidos, basándonos en el primer escenario propuesto, está obligado a ganar los 6 puntos de local y sumar al menos un empate fuera, para llegar a los 20 puntos.

Chile la tiene difícil, pues debe recibir a Argentina y Uruguay, además de visitar a Bolivia y Brasil. En base a los recientes resultados, se puede estimar que el equipo de Gareca sume apenas ante los charrúas de local, que en caso sea una victoria, apenas llegaría a los 15 puntos en el mejor escenario.

Las cuatro últimas fechas

Perú Bolivia Venezuela Chile Colombia vs. Perú Venezuela vs. Bolivia Venezuela vs. Bolivia Chile vs. Argentina Perú vs. Ecuador (+3) Bolivia vs. Chile Uruguay vs. Venezuela Bolivia vs. Chile Uruguay vs. Perú Colombia vs. Bolivia Argentina vs. Venezuela Brasil vs. Chile Perú vs. Paraguay (+3) Bolivia vs. Brasil Venezuela vs. Colombia Chile vs. Uruguay

Partidos clave

Habrá un duelo decisivo en la fecha 15: el Venezuela-Bolivia . A Perú le convendría un empate. Luego Bolivia recibirá a Chile, visitará a Colombia y cerrará en casa frente a Brasil. En el mejor escenario, debería sumar solo un triunfo sobre Chile, con lo que llegaría a los 17 puntos.

Finalmente, a Venezuela le toca Bolivia en casa, luego debe visitar a Uruguay, enseguida visitará a Argentina y cerrará de local con Colombia. Si suponemos que iguala con Bolivia y tal vez le gane a Colombia en la última fecha, sumará en el mejor escenario para Perú, un total de 17 puntos.

Si las proyecciones más positivas se cumplen, Perú tiene que sumar al menos 13 puntos de los 18 que restan por jugar, además de victorias claves ante rivales directos como Bolivia y Venezuela, con lo que llegaría a 20 unidades como mínimo. Otro duelo clave, como podemos revisar, es la fecha 14, específicamente el duelo entre Bolivia, de local, ante Uruguay. Si los bolivianos gana, incluso con Perú haciendo el puntaje ideal en marzo, todo se pondrá aún más difícil.

Por todos los ángulos, muy difícil.

