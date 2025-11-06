“Es mucho más arriesgada, pero sin perder el toque cultural”: La explicación del polémico diseño de la nueva camiseta de la selección peruana

Para entonces, el diseño de la ‘bicolor’ se debía mantener guardado bajo siete llaves hasta el lanzamiento oficial, pero una de las mentes diseñadoras de la nueva piel, el uruguayo Mateo Kossman, Category Director de adidas, nos reveló qué tomaron en cuenta a la hora de crearla y por qué optaron por cambiar la clásica banda recta y diagonal que nos acompañó durante tantos años y colocar una que, más bien, contiene un diferencial en su estructura que hace alusión a la cultura incaica.

La nueva camiseta de la selección Peruana ya está disponible en adidas.pe/peru y en tiendas adidas a nivel nacional. / EDWIN PANNEFLEK

¿Cómo fue el proceso de creación de las camisetas para las 23 federaciones con las que cuenta adidas?

Sin duda es un trabajo muy arduo porque siempre cuando creamos un nueva camiseta pensamos en los detalles, en lo que es importante para el país y en lo que adidas quiere llevar al campo de juego. En el caso de muchas de ellas se sabe de la emoción tremenda que genera que las puedan ver en el Mundial 2026.

Edison Flores lució la nueva camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Adidas)

Perú fue una de las excepciones

Sé que Perú en este caso no clasificó y a nosotros también nos parte el corazón, pero nuestro camino empieza dos años antes de cada Mundial y le damos todo el amor del mundo a cada camiseta, ya sea de una selección que tenga muchas o pocas chances de ganar.

¿Cuál fue la inspiración para esta nueva camiseta peruana?

En el caso de Perú, debo confesar que es una de mis preferidas porque creo que tiene un diseño incónico. La banda diagonal roja con base blanca es muy rica. No es una banda cualquiera, sino una reinterpretación o una reimaginación de cómo puede ser una banda, que es algo muy difícil de hacer o lograr de una manera exitosa.

Valerie Gherson lució la nueva camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Adidas)

¿A qué se debió el cambio?

Si bien nosotros somos la marca original del fútbol, estamos hace muchas décadas en esto, siempre queremos traer lo más moderno y contemporáneo en el campo de juego. Entonces cuando Perú piense en el año 2026 queremos que se piense en algo que está relacionado con la historia y el ADN del equipo, pero también hecho de una manera diferente y fresca para esa temporada. Es mucho más arriesgada, pero sin perder el toque cultural.

Es una banda en diagonal reinterpretada con una forma diferente. La forma en la que está hecha permite tener el branding de adidas y el escudo de la FPF al centro. El número irá a un lado. Y lo lindo son los detalles porque están inspirados en arte local desde la cordillera, la selva y la costa de Perú con elementos muy ricos tanto en el frente como en la parte trasera de la camiseta.

Fecha de venta

La nueva camiseta oficial de la selección peruana diseñada por adidas estará disponible en tiendas a partir de este jueves 6 de noviembre en tiendas física y web. Además, será estrenada por los jugadores en los amistosos que jugarán ante Chile y Rusia en la fecha FIFA de noviembre.

