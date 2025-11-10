Tremendo lujo: Mats Hummels luce camiseta vintage de la selección peruana de 1978 | FOTO

A pocas horas de que la selección peruana enfrente un amistoso contra Rusia, por la fecha FIFA de noviembre, una publicación en redes sociales llamó la atención del hincha peruano. Se trata de Mats Hummels, quien publicó una foto posando la camiseta vintage de la Bicolor en 1978.

El exfutbolista alemán y campeón del mundo en Brasil 2014 subió una historia en su cuenta personal de Instagram donde se le aprecia con la camiseta de la selección peruana que usó en la Copa del Mundo de ese año. Además, luce la mítica ‘10′ de Teófilo Cubillas.

🇵🇪🤩🇩🇪 𝐐𝐔𝐄́ 𝐋𝐔𝐉𝐎: Mats Hummels, leyenda del Borussia Dortmund y campeón del Mundo, compartió en su Instagram una foto luciendo la camiseta de Perú de 1978, con la mítica ‘10’ de Teófilo Cubillas. pic.twitter.com/HPez4uP5eC — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 10, 2025

Hummels demostró así su admiración pora la Bicolor y por el ‘Nene’ Cubillas, a quien considera uno de los mejores futbolistas sudamericanos de todos los tiempos.

El alemán, multicampeón de la Bundesliga con Bayern Munich y Borussia Dortmund, disfruta de su tiempo libre tras anunciar su retiro del fútbol en abril de este año.

Con 36 años, Hummels colgó los chimpunes jugando en la Roma de Italia.

