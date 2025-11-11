Maxloren Castro, el futbolista “atípico”: Cuál es el proyecto con el debutante más joven de la selección y uno de los que mayor proyección tiene en Sudamérica, según importante estudio

Tenía nueve años la noche en la que Jefferson Farfán y Christian Ramos hicieron al Perú un país feliz con dos goles ante Nueva Zelanda para que la selección vuelva a un Mundial después de 36 largos años. Y diez el día que Christian Cueva falló ese bendito penal ante Dinamarca. Para Maxloren Castro, Rusia 2018 le es tan lejano que casi no recuerda a detalle. Eran días en los que soñaba con ser futbolista, jugaba de lateral en las divisiones de Sporting Cristal y no dimensionaba lo que haría ocho años después: el último viernes, en Santiago, con 17 años y 306 días, se convirtió en el debutante más joven de la Bicolor desde que lo hiciera Juan Reynoso (16 años, 31 días) en un amistoso ante China en 1986.

“Estoy muy emocionado”, señaló el joven futbolista de Cristal tras la caída 2-1 ante Chile en Santiago. “Es un profesor (Manuel Barreto) que da oportunidades a chicos como a mi y Felipe (Chávez), feliz por ello”, añadió.

Maxloren Castro fue elegido como el Jugador Revelación de la Liga 1 2024 en los Premios DT. (FOTO: Jesús Saucedo / @photo.gec).

El ‘Clásico del Pacífico’ marcó su estreno, aunque su historia con la Bicolor arrancó mucho antes. En 2024, Jorge Fossati decidió convocarlo, primero como invitado y luego formó parte de la nómina final para los encuentros ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias. No jugó, pero se convirtió en el futbolista más joven del siglo XXI en ser llamado al seleccionado mayor para los partidos clasificatorios a un Mundial.

“En la sub 20 hay otros chicos con proyección, pero no al igual que Maxloren. Lo comprobamos en septiembre, cuando pasó de entrenar con los juveniles a trabajar con los mayores, y prácticamente es el mismo. Esa es la principal virtud a pesar de su edad. Estamos en presencia de un jugador con un enorme futuro que le puede dar cosas diferentes a la selección”, declaró Fossati en septiembre del año pasado. A pesar de que en ese entonces tenía 16 años, Castro ya jugaba con la Sub 20, una categoría cuatro años mayor.

Maxloren Castro, un futbolista “atípico”

Llegó a Sporting Cristal a los diez años. Empezó como lateral, pero su habilidad con el balón hizo que lo coloquen de extremo. Y en 2024, con 16 años, hizo su debut en el fútbol profesional en la goleada contra Los Chankas en febrero del 2024. De la mano del brasileño Enderson Moreira, Maxloren Castro confirmaba que era una de las mayores promesas peruanas.

“Es un futbolista atípico”, afirmó Carlos Lobatón sobre el canterano rimense. Con la espalda que le otorga ser ídolo en el club y la certeza que le dan los cinco años que viene siguiendo al extremo en las juveniles, ‘Pirloba’ no dudó en elogiarlo. Quienes lo han visto trabajar con el primer equipo celeste coinciden en que es un chico reservado, pero muy atento y respetuoso; dice lo justo y a veces tropieza con esa inocencia propia de un adolescente que crece entre grandes. “Es un caballero, siempre educado”, coinciden los colegas que a diario visitan las instalaciones de La Florida para la cobertura de los entrenamientos del primer equipo.

Es atípico por su forma de ser, pero también por su juego. En 2024, la prestigiosa revista británica “The Guardian” lo incluyó en su lista de los 60 mejores talentos jóvenes del mundo nacidos en 2007. Y a inicios de este año, un estudio elaborado por CIES Football Observatory lo colocó como el quinto jugador con mayor proyección de toda Sudamérica —excluyendo Argentina y Brasil— y el único representante peruano en el ranking.

Según los cálculos del CIES, el valor actual de mercado del atacante se sitúa en los 4,2 millones de euros, cifra que supera ampliamente lo que habitualmente se paga por futbolistas peruanos de su edad. Incluso, el portal Transfermarkt lo tasa ya en 850 mil euros, una cifra significativa considerando su corta experiencia profesional.

Con 51 partidos en el fútbol profesional, entre Liga 1 y Copa Libertadores, en La Florida saben perfectamente que Maxloren no durará mucho en el fútbol peruano. Tiene contrato hasta diciembre del próximo año, pero ya se trabaja en una renovación con mejoras en muchos aspectos.

Mientras tanto en la Videna confían en que será una de las próximas ventas del fútbol peruano y, por ende, en quien se apoye el nuevo Perú con miras a los siguientes procesos. Castro ha dejado de ser una promesa y está camino a la consolidación deseada.

