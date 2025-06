Por su parte, Ibáñez no quiso polemizar y afirmó que los nombres que eligió responden a razones netamente deportivas. Sin embargo, más allá de algunas risas cómplices, la arrebatada frase no le pareció bien a un sector de la delegación de la ‘bicolor’ que la consideró una polémica innecesaria.

El entrenador de la selección peruana también se refirió a la recuperación de André Carrillo, quien se mantiene en la delegación.

El día menos uno

Tras el incidente de la frase retadora para el periodista, Ibáñez no prestó atención y se limitó a responder con mucha mesura, como es su costumbre, sin entrar en ninguna polémica.

Una vez que la conferencia culminó, se comenzó a adivinar qué jugador habría sido el que vociferó tal frase. Si bien hubo unas pocas opciones por el timbre de voz, no podía haber certeza pues todos se encontraban del otro lado del toldo. Según se pudo conocer, si bien hubo risas cómplices por parte de algunos convocados, otra parte de la delegación consideró que fue una provocación innecesaria, sobre todo considerando la mala situación en la que se encuentra la selección.

Una vez que se encontraban listos, los seleccionados formaron un círculo en el campo de Videna y el mensaje de bienvenida fue dirigido para Maxloren Castro quien, más allá de su juventud, ya sabe lo que es estar convocado a la selección mayor.

Entrenamiento de la selección peruana con Guerrero como protagonista.

Los primeros trabajos que hicieron fueron de calentamiento y fueron apartándose André Carrillo y Kenji Cabrera, quienes se dirigieron al gimnasio junto con el preparador físico. Según pudimos conocer, Cabrera continuará recuperándose estos días en Videna, más allá de no estar disponible tampoco ante Ecuador, mientras que a la ‘Culebra’ sí se le esperará para ese próximo encuentro.

Una vez que culminaron los trabajos de entrenamiento, Ibáñez mantuvo el mismo once que paró el último miércoles, aunque con una variante obligada: Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés, López; Tapia, Aquino, Flores; Polo, Reyna y Guerrero. Como se recuerda, el día anterior Cabrera se lesionó en una jugada y el nombre que ingresó a la oncena titular fue el de Bryan Reyna como variante obligada. Ese será el once que presentará ante Colombia.

Entrenamiento de la selección peruana

La ausencia de los ‘incondicionales’

Una vez que los jugadores se retiraron de Videna, se dirigieron al hotel de concentración para la merienda previo a su salida rumbo al aeropuerto pactada para minutos antes de las 3:00 pm. A diferencia de los aglomeraciones de los mejores años de la ‘bicolor’ previo a sus viajes, esta vez eran más los periodistas que hinchas aguardando en la calle.

Asimismo, para muchos de los que conforman la delegación no pasó desapercibido que el último miércoles no se haya pactado algún ‘banderazo’ como era costumbre en la última noche que pasaba la selección antes de viajar o previo a un partido. De hecho, no hubo barras oficiales que se hagan presente en las afueras del hotel.

Esto genera, como es natural, cierta desmotivación en tanto a la poca expectativa que se tiene en el equipo nacional. Sin embargo, el mensaje del cuerpo técnico a los jugadores es que, más allá de cumplirse o no el gran objetivo final, deben dejar la mejor imagen en las cuatro fechas restantes, pues si bien la tabla es desalentadora, nada está descartado matemáticamente.

