Gorzy, quien ha cubierto todos los mundiales desde 1978, conoce bastante bien a Fossati. Entiende más que nadie su idiosincrasia futbolera y su manera de ver la vida -y las relaciones sociales- a través del fútbol. Lo ha seguido y lo sigue incluso desde que el entrenador tomó las riendas de Universitario de Deportes en 2023 y ahora, como nuevo técnico de la selección peruana de fútbol. Elogia reiteradamente su pragmatismo para entender el fútbol y su destreza para guiar el lado de los de los afectos en el camerino.

Perú, Fossati y el rigor de la Copa América

A poco del inicio de la Copa América, ¿quiénes son los favoritos?

La Copa América tiene dos temas: una que se hizo un fixture absolutamente amigable para Argentina y está en una zona por arriba del resto, mientras que del otro lado aparecen Brasil, Uruguay y Colombia. Me parece que es la primera vez que se hace así porque no hay cruces entre ellos. El único partido que podría ser difícil para Argentina es México y ya está en la final, cosa que no me extraña que se lo hayan armado a medida para Messi, que vive en Miami donde se va a jugar la final. Brasil y Argentina son los candidatos, pero lo último que sucedió fue que Uruguay les ganó a los dos en pocos días en las Eliminatorias, esa es una realidad. Más allá de que [Marcelo] Bielsa hace poco que está, Uruguay le ganó con autoridad a Brasil en Montevideo y a Argentina en la cancha de Boca. Creo que las chances son bastante similares.

¿Cómo ve el grupo de Perú en la Copa América?

Ahí no me animo a descartar a nadie. Va a estar Argentina, mientras que Canadá ha mejorado y por ahí puede llegar a sorprender. Creo que esto es un mano a mano entre Chile y Perú. Le tengo fe a la selección peruana porque yo tengo confianza en el técnico Jorge Fossati. En su momento le tocó agarrar a Uruguay, hace ya muchos años, en una Eliminatoria que Uruguay no venía bien e hizo una segunda rueda formidable, pero lamentablemente no alcanzó. Fue al repechaje con Australia y, en el marco de un arbitraje muy polémico, Australia por penales elimina a Uruguay. Yo creo que Jorge Fossati es un técnico pragmático y puede quedar entre los dos primeros de su grupo. Perú en las últimas Copa América ha hecho más que la mayoría, incluso más que Uruguay, llegando más de una vez a semifinales o a la final. En ese sentido, se han manejado mejor que en las propias Eliminatorias.

Fixture de Perú en la Copa América 2024

FECHA PARTIDOS LUGAR 21/06 Perú vs. Chile AT&T Stadium, Arlington 25/06 Perú vs. Canadá Children’s Mercy Park, Kansas City 29/06 Argentina vs. Perú Hard Rock Stadium, Miami





¿Cuál es su opinión sobre Jorge Fossati? ¿Perú eligió bien?

Yo creo que sí. Creo que Fossati es muy pragmático. De pronto no es del paladar del fútbol peruano que yo siempre he percibido, que se asemeja del paladar brasileño, pero como a Perú le ha costado conseguir algunos resultados, yo creo que la mezcla de talento y del pragmatismo de un técnico uruguayo capaz le puede dar eso que precisa para poder afianzarse en unas Eliminatorias, que vista para Argentina, Brasil y Uruguay resulta fácil, pero para Perú la tiene que remar para no quedar entre esos últimos tres puestos. He visto a Perú desde la época del año 75, que tenían aquellos grandes jugadores como Teófilo Cubillas, hasta del año 81 que a Uruguay le dieron un paseo tremendo en el estadio Centenario. Uno no puede creer que haya tenido tantas dificultades en los últimos tiempos y que en el Mundial de Rusia haya durado tan poco. A mí me llama la atención, aunque a veces en el fútbol hay que ligar en los cruces y en los grupos. Perú en las últimas Copa América, desde aquella del 2011 que Uruguay ganó, se ha destacado metiéndose en fases que nadie lo daba como favorito. A mí me gusta el pragmatismo de Fossati, creo que le sabe llegar a los jugadores y tiene un espíritu ganador que a Perú le puede venir bien.





El uruguayo Jorge Fossati fue anunciado como nuevo entrenador de la selección peruana en enero del 2024. (Foto: X Selección Peruana)









El perfil Gareca y las etapas de Fossati como entrenador

El futbolista peruano necesita un técnico paternalista y que lo proteja, tal y como lo hizo Gareca en su momento. ¿Cree que Fossati pueda hacer lo mismo?

Yo creo que sí, tiene algo de eso. Ser técnico de una selección es muy estresante y una es responsabilidad muy grande, pero yo lo veo muy motivado y con muchas ganas. Si fue a Perú es porque le gustó el desafío y no por el dinero. Habrá soñado algún día con poder volver a la selección uruguaya y como esas cosas no se dieron, pienso que el desafío de Perú le gustó mucho. Creo que tiene ese espíritu paternalista. A veces los jugadores lo que precisan es querer al técnico, que no sea un ‘vende humo’, que cuando le dice algo lo avale una experiencia, un recorrido y logros importantes a nivel internacional. Repasen la segunda rueda de las Eliminatorias 2006 y Uruguay fue el segundo país con más puntos detrás de Brasil, quedó por arriba de todos los demás. [Fossati] Supo acomodar a una selección que no estaba dando la talla y por ahí puede llegar a hacer algo similar con Perú.

¿Cuánto cambió Fossati de su etapa como técnico de Uruguay a la de ahora?

Creo que tiene más experiencia como director técnico y ha tenido algunos desafíos interesantes que lo pueden haber moldeado. Dirigió en Argentina, Paraguay y le fue muy bien en Ecuador con Liga de Quito. Lo que deberían aprovechar los peruanos es que Jorge Fossati debe tener muchas ganas de mostrar a Sudamérica y a su país lo que él puede llegar a ser, ya que de repente no pudo haber sido valorado en todo. Es como que Bielsa le vaya bien con Uruguay y mire hacia Argentina como diciendo “miren, ¿ven que todavía tengo vigencia?”, algo parecido podría ser con Fossati. Creo que está tomando esto con mucha seriedad. Yo lo veo que puede dar una lucha con éxito.

Los números de Jorge Fossati en la Selección de Uruguay

Año Partidos disputados Triunfos Empates Derrotas Efectividad 2004-2005 23 8 8 7 46.37%





¿Qué opina del sistema 3-5-2 que usa Fossati?

Lo que pasa es que a nivel de Eliminatorias es diferente. Él dirigió un equipo grande (Universitario) y no es lo mismo tener que ir a jugar de visitante con Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, o el que sea. No sé si ese 3-5-2 va a ser siempre así o será un 5-3-2. Una cosa es jugar siendo el gran protagonista. Si yo mañana pongo a Perú jugando la Copa de Oro de Concacaf con rivales que por lo general van a ser más débiles, el 3-5-2 que se puede transformar en algo muy ofensivo estaría espectacular, pero en Sudamérica no te puedes distraer mucho. Yo soy más hincha del 4-3-3 o el 4-4-2 porque jugar con tres atrás puede ser a veces medio peligroso. Él es pragmático y no creo que hoy en día se pueda jugar los noventa minutos de la misma manera. Cuando atacas es una cosa y cuando defiendes es otra. Conoce todos los secretos del fútbol, es uno de los técnico más prestigiosos. Más allá de cualquier debate que pueda haber, creo que Fossati estudia a sus rivales y trata de buscarle la vuelta.

El futbolista peruano está acostumbrado a tener el balón, a las paredes y gambetas. ¿Fossati podrá devolverle su identidad a la selección?

Él está acostumbrado a otra cosa. El uruguayo, en general, se revuelve muy bien cuando le entrega el balón al rival y sabe manejar el partido. Depende con quién se enfrente. No le vas a entregar el balón a un rival que notoriamente es inferior, pero tampoco le vas a salir a jugar a Argentina y Brasil. Ahora, el peruano sabe tener el balón, pero ¿le ha ido siempre bien teniendo el balón? Esa la pregunta que deberían de hacerse.

Fossati se estrenó con Perú el pasado 22 de marzo ante Nicaragua, logrando un triunfo de 2-0 con tantos de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula. (Foto: GEC)

El grupo y una filosofía para llegar al jugador

¿Cree que Fossati pueda revertir la situación en las Eliminatorias?

Para los técnicos siempre hay dos cosas: una es agarrar un equipo que anda bárbaro y otra es tomar uno que venía tan mal que lo que hagas va a estar mejor. Yo creo que él no tiene esa responsabilidad. Como a Perú no le ha ido bien hasta ahora, tiene todo para ganar. El futbolista peruano es un buen jugador y tampoco es justo que esté tan abajo. Esto es muy largo, todavía falta. Para el Mundial de Rusia creíamos que estaba eliminado y terminó clasificando. Hay que ver cómo viene la segunda rueda porque es muy engañosa. Los que se sienten clasificados pueden comenzar a sacar el pie del acelerador y te puedes encontrar con algunos triunfos que no pensabas que podías obtener. Los técnicos uruguayos y argentinos tienen en el fondo una matriz que los hace muy conocedores de todos los secretos del fútbol en una forma muy particular. El brasilero deja mucho más a que el jugador le arregle todo, pero el rioplatense está acostumbrado a conseguir triunfos con un equipo no tan bueno. Él es de esa estirpe.

¿Qué tan importante es la Copa América para que Fossati arme un grupo?

Es el único momento que de verdad trabaja con los jugadores. Viste que el sistema de Eliminatorias hace que los jugadores lleguen 72 o 48 horas antes y prácticamente tienen un solo entrenamiento. Casi que no hay una convivencia. En Copa América van a tener un tiempo previo y hay una fecha FIFA en junio. Le va a venir bárbaro, va a estar trabajando como mínimo hasta los primeros días de julio si es que no se mete entre los cuatro primeros, como lo ha hecho en más de una vez. Para Perú, como viene, va a ser fantástico y en ese sentido Fossati lo va a saber aprovechar.

Amistosos de Perú previo a la Copa América

FECHA PARTIDOS LUGAR Viernes 7 de junio Perú vs. Paraguay Lima Viernes 14 de junio El Salvador vs. Perú Estados Unidos

Muchas gracias por la entrevista don Sergio...

Mando un fuerte abrazo a toda la gente de Perú. Tengo 65 años y mi niñez se vio marcada por Juan Víctor Joya Cordero, que fue un jugador peruano que los que no lo vieron no se imaginan y a parte hay muy poco registro fílmico. Era un puntero izquierdo impresionante y que con el ecuatoriano Alberto Spencer le dieron a Peñarol diez años de gloria, donde ganaron tres Libertadores, dos Intercontinentales, la Supercopa Intercontinental y se aburrían de salir campeones en Uruguay. Era un monstruo y titular indiscutible en todos los títulos de esa época.

Sergio Gorzy lleva 50 años en el periodismo y, desde 1978, ha cubierto cada edición de la Copa del Mundo para medios uruguayos.