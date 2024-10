La victoria radicó en un equipo que nunca bajó los brazos. Desde el liderazgo de un salvador Carlos Zambrano, de un pensante Sergio Peña y un luchador Alex Valera. Y porque los cambios ayudaron a mantener al equipo pensando en atacar. Costó entender, no el planteamiento, si los actores, con un Callens de carrilero izquierdo, un puesto en el que no juega. Un Sonne que inicialmente no se hallaba de interior derecho. Y un Flores quien no recupera su nivel en el ataque.

Sin embargo, con Reyna y Quispe se mantuvo la mirada en el arco contrario, y Archimbaud ofrece cierto equilibrio en el mediocampo para colaborar con un batallador Jesús Castillo.

Revive el gol de Miguel Araujo para el triunfo ante Uruguay

Y fue victoria con un nuevo gol de un defensa. Miguel Araujo apareció con un cabezazo, una de sus especialidades. Una jugada que dicta lo que buscó Perú sobre los minutos finales, atacar para encontrar premio a su esfuerzo.

Y así lo dictaminó Zambrano, quien en un rebote de un balón parado decidió volver a meter el balón en zona de ataque para un fresco Piero Quispe. El centro del volante llegó a la cabeza de Araujo, que celebra así su primer gol con la camiseta de la selección peruana.

Al jugador al que muchos señalaban del tropiezo ante Canadá en la Copa América -fue expulsado en el minuto 60-, ahora aparece como el autor del gol que nos hace celebrar la primera victoria en estas Eliminatorias y la que corta la racha de doce partidos oficiales sin conocer la victoria, desde el triunfo ante Paraguay en el cierre del camino a Qatar 2022, que nos llevó al repechaje.

“Estoy contento y agradecido por el esfuerzo del grupo. Se plasmó lo que trabajamos en la semana, y me emociona más eso que el gol”, aseguró Araujo en conferencia de prensa. La humildad obliga, pero ese tanto significa una victoria que da oxígeno a la Bicolor y romper una larga racha sin triunfos en partidos oficiales.

Los doce partidos que Perú

no pudo ganar Torneo Técnico Perú 0-0 Australia (derrota en penales) Repechaje R. Gareca Paraguay 0-0 Perú Eliminatorias J. Reynoso Perú 0-1 Brasil Eliminatorias J. Reynoso Chile 2-0 Perú Eliminatorias J. Reynoso Perú 0-2 Argentina Eliminatorias J. Reynoso Bolivia 2-0 Perú Eliminatorias J. Reynoso Perú 1-1 Venezuela Eliminatorias J. Reynoso Perú 0-0 Chile Copa América J. Fossati Perú 0-1 Canadá Copa América J. Fossati Perú 0-2 Argentina Copa América J. Fossati Perú 1-1 Colombia Eliminatorias J. Fossati Ecuador 1-0 Perú Eliminatorias J. Fossati

En su partido 37 con la Bicolor, en el duelo en el que se estrenaba una nueva defensa con él, Zambrano y Abram en la línea de tres. La tercera zaga distinta en tres partidos seguidos de Eliminatorias: Araujo, Zambrano, Callens (Colombia), Araujo, Santamaría, Callens (Ecuador) y la de anoche.

La última vez que Perú repitió defensas fue ante Chile y Canadá, los dos primeros partidos de la Copa América. Luego, ante Argentina Corzo reemplazó a Araujo por la roja ante los canadienses.

Miguel Araujo se hizo titular en la Bicolor con la llegada de Jorge Fossati, quien implementó la línea de tres. El defensa se adaptó de inmediato al sistema, pese a que en el Portland Timbers alterna la titularidad (17 en 22 partidos), y lo hace de zaguero central.

En la Bicolor ha jugado 37 partidos en total, pero en estas Eliminatorias solo ha dicho presente en cuatro encuentros: el debut ante Paraguay y los tres posts Copa América. Además, jugó tres de los cuatro amistosos de este año.

Los partidos que jugó Araujo Paraguay 0-0 Paraguay

Eliminatorias

DT: Juan Reynoso 45′ Advíncula, Araujo, Abram, Trauco Perú 0-0 Chile

Copa América

DT: Jorge Fossati 90′ Araujo, Zambrano, Callens Perú 0-1 Canadá

Copa América

DT: Jorge Fossati 60′ Araujo, Zambrano, Callens Perú 1-1 Colomba

Eliminatorias

DT: Jorge Fossati 90′ Araujo, Zambrano, Callens Ecuador 1-0 Perú

Eliminatorias

DT: Jorge Fossati 90′ Araujo, Santamaría, Callens Perú 1-0 Uruguay

Eliminatorias

DT: Jorge Fossati 90′ Araujo, Zambrano, Abram

Araujo decidió dejar su protagonismo en el Emmen de Países Bajos, donde era capitán, logró el ascenso a la Eredivisie, aunque la temporada pasada perdió la categoría. Pasó a la MLS luego de que incluso Juan Reynoso, en ese momento técnico de la selección peruana, le asegurara que era una buena decisión por el crecimiento de la liga norteamericana. Milita en el Portald donde suele ser titular.

Su rendimiento siempre se mantiene en buen nivel, por eso Alianza Lima intentó repatriarlo a inicios de año para formar el plantel que le amargue el centenario a Universitario, pero Araujo tiene tres años de contrato -con opción de extender por un año más si se concretan ciertos objetivos-, lo que evitó que se llegue a concretar la negociación.

Pero su momento está en la Bicolor. Se ha ganado el puesto en base a la seguridad que ofrece en la defensa nacional. Junto a Zambrano y Callens se han encargado de ser el soporte de la zaga.

Según el portal de Sofascore, Araujo hoy es el sexto mejor jugador de la selección peruana en base a las estadísticas. Tiene un rating de 6.85, solo por debajo de jugadores como Gallese (7.09), Tapia (7.01), Yotún (7.00), Valera (7.00) y Quispe (6.90).

Miguel Araujo, un líder silencioso, un capitán sin banda y jugador de esa generación que es la base de la Bicolor, con Renato Tapia, Edison Flores, Wilder Cartagena y Andy Polo. Ya clasificó a Rusia 2018 y fue parte del plantel mundialista. Ahora busca revancha para levantar el camino rumbo al Mundial 2030.