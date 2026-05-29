¡Dura baja! Este viernes 29 de junio, la selección peruana informó que Miguel Araujo quedó desafectado de la convocatoria de Mano Menezes por lesión.

El defensor de Sporting Cristal fue llamado por el entrenador brasileño para ser parte de los 26 jugadores que afrontarán los amistosos ante Haití y España.

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Miguel Araujo, tras un informe medico analizado en coordinación con el club Sporting Cristal, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la presente convocatoria para los amistosos internacionales ante Haití y España”, publicó la FPF en redes sociales.