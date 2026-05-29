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Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

¡Dura baja! Este viernes 29 de junio, la selección peruana informó que Miguel Araujo quedó desafectado de la convocatoria de Mano Menezes por lesión.

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