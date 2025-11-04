Miguel Trauco y el elogio a Juan Reynoso: “Si se hubiese quedado, clasificábamos al Mundial” | VIDEO

Miguel Trauco, jugador de Alianza Lima y de la selección peruana, recordó el paso de Juan Reynoso como técnico nacional y aseguró que con él clasificábamos al Mundial. El futbolista destacó su manera de trabajar y el buen ambiente que habíá dentro del grupo con él.

"Seguro me van a llegar muchas críticas por lo que voy a decir, pero si Juan se quedaba en la selección: íbamos al Mundial. ¡Qué abusivo para trabajar! No repetía un trabajo en la semana y todos estábamos contentos”, expresó en el podcast ‘El Var de Olcese’.

Trauco también comparó lo sucedido con Reynoso y el tiempo que estuvo Ricardo Gareca al frente de la Bicolor. Como se sabe, el ‘Tigre’ logró la clasificación a Rusia 2018 y el ‘Genio’ fue parte importante del proceso para conseguir dicho objetivo.

Reynoso consiguió dos empates y cuatro derrotas en seis partidos oficiales con la selección peruana. (Foto: FPF)

“Juan tuvo la mala suerte que nos agarró en nuestro peor momento a todos. Gareca tuvo la buena suerte que nos agarró en nuestro prime. Al final le echaron la culpa a él (Reynoso). Trabajaba muy bien. Si él se hubiese quedado, clasificábamos tranquilamente“, manifestó.

Asimismo, Trauco lamentó que con Jorge Fossati los resultados no acompañaron. Para él, el técnico realizó cambios que no cayeron bien en la interna del grupo y que trajo como consecuencia la eliminación temprana de la Copa América y las derrotas en las Eliminatorias.

“Intentaron cambiar nuestra esencia. Algo que nunca habíamos hecho. Tal vez en clubes te da resultado porque tienes tiempo de trabajo; en selección llegas, tienes dos días más y ya. Eso es algo que Óscar Ibáñez intentó hacer: llegó, armó el grupo, nos volvió a dar la identidad que teníamos. Pero bueno, ya era muy tarde”, apuntó.

