Milagro Bicolor en menores: ¿Cómo logrará Barreto evaluar a 7,500 menores este 2025 cuando Chemo solo convocó a 1903 chicos en dos años?
Milagro Bicolor en menores: ¿Cómo logrará Barreto evaluar a 7,500 menores este 2025 cuando Chemo solo convocó a 1903 chicos en dos años?

Milagro Bicolor en menores: ¿Cómo logrará Barreto evaluar a 7,500 menores este 2025 cuando Chemo solo convocó a 1903 chicos en dos años?

La apuesta más ambiciosa de la FPF en menores se llama Proyecto Bicolor y consiste en la descentralización de la búsqueda de talento a través de visorias en las 25 regiones del Perú. Tras dos años del proyecto en manos de José Guillermo del Solar, este 2025 las riendas pasaron a manos de Manuel Barreto, nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM). ¿Qué se hizo entre el 2023 y 2024? ¿Qué pretende hacer Barreto en el penúltimo año de este proyecto para refundar el fútbol peruano y por qué las expectativas lucen -a primera vista- muy altas en la búsqueda de nuevas figuras para la selección peruana?

