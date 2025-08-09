Milagro Bicolor en menores: ¿Cómo logrará Barreto evaluar a 7,500 menores este 2025 cuando Chemo solo convocó a 1903 chicos en dos años?

La primera fase del Proyecto Bicolor consiste en la identificación del talento a través de visorias en las 25 regiones del país. Entre junio y agosto, la UTM en coordinación con los Centros de Alto Rendimiento (CAR) de cada región, hacen convocatorias a menores para evaluarlos y seleccionar a los mejores.

Chemo del Solar lideró este apuesta de la FPF en sus dos primeras ediciones: 2024 y 2025. Los resultados de estos dos primeros años no se reflejaron en una mejoría en el nivel de competencia de las selección Sub 17 y Sub 20 que participaron este 2025 en torneos sudamericanos, donde en ambos casos ocuparon el último lugar con campañas olvidables.

La renuncia de Chemo al cargo en marzo de este año obligó a la búsqueda de una nueva cabeza en la UTM y el elegido fue Manuel Barreto, quien lidera hoy una tercera edición del Proyecto Bicolor, aunque con cambios sustanciales que proponen todo un reto para la FPF.

𝗘𝗹 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗻𝗼 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗮𝗻𝘀𝗮

Las visorias llegaron a 𝗣𝗶𝘂𝗿𝗮 𝘆 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗲𝘀 para seguir apostando por el futuro del fútbol peruano. ⚽🇵🇪 pic.twitter.com/UNIf46NMq6 — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) August 7, 2025

La gran meta de Barreto

Las agresivas metas de Barreto apuntan -según un comunicado de la FPF publicado en su portal oficial el pasado 27 de junio- a evaluar 7,500 menores a nivel nacional en la primera fase del Proyecto Bicolor que dura cerca de tres meses, entre junio y agosto. Esta primera fase inició a fines de junio bajo el liderazgo del propio Barreto, quien junto a su equipo de la UTM ha empezado a viajar a las diferentes regiones del país para supervisar in situ las visorias.

Si la meta anunciada por la FPF es real, implicaría una media de asistencia de 300 menores por cada región . Solo así sería posible llegar a las 7,500 visorias. La cifra, a primera vista, parece muy ambiciosa. Peor aún si revisamos la data de los dos primeros años bajo la tutela de Chemo.

En la edición 2023 del Proyecto Bicolor la FPF logró una asistencia de 1,124 menores en todas las visorias realizadas entre las 25 regiones del país. Esta cifra arroja una media de 45 menores por región.

Para la segunda edición, contrariamente a lo proyectado, el Proyecto Bicolor redujo su convocatoria a solo 779 jugadores observados, lo que llevó a una media de 32 menores evaluados por región. Haciendo las sumas, en dos años del Proyecto Bicolor se ha consolidado una media de 38 menores evaluados por región en cada año. Es bajo estos números que inmediatamente salta la pregunta: ¿Cómo pasar de un promedio de 38 menores evaluados a 300 este 2025?

Según el plan maestro, la FPF deberá inaugurar l Casa Hogar de menores en la Videna el 2026. (Foto: Ubaldo Villalobos)

¿Cómo evaluar a 7,500 menores?

El primer factor es la edad. Del Solar era un convencido de que el trabajo de la UTM en el Proyecto Bicolor debía concentrarse en la detección del talento en una edad entre los 11 y 15 años. “Yo me he ido a buscar chicos de 12 o 13 años, porque los chicos de 16 o 17 años ya son chicos que no han entrenado como deberían, si yo consigo a 200 de esos, con suerte, uno llega (a Primera), entonces para mí es perder el tiempo ya”, afirmaba Chemo en una entrevista a El Comercio en octubre del 2024.

En el entendimiento de Barreto esto cambia. A diferencia de Chemo, la UTM de Manuel viene evaluando chicos de entre 11 y 18 años. Es decir, amplía el rango de edad y con ello, permite que el volumen de asistencia en cada visoria se incremente considerablemente. Este es uno de los factores para incrementar el número de participantes.

Con Barreto liderando básicamente el mismo equipo que Chemo tenía cargo, los parámetros se han ampliado. Esto tiene dos lecturas: una, que durante dos años, debido a la visión de Chemo, desperdiciamos talento de 16 a 18 años. La otra lectura es que Barreto sí cree que es válido captar talento a una edad en la que la base formativa ya debería estar consolidada, ya sea por convicción o para afianzar los números del proyecto.

Así funcionaba el Proyecto Bicolor de Chemo

Así es el Proyecto Bicolor que lidera Chemo del Solar. (Diseño: El Comercio)

2025, un proyecto mayor

Producto de las visorias de los años 2023 y 2024, un total de 37 menores fueron reclutados por clubes con mejor infraestructura para el desarrollo del fútbol formativo. Un total de 24 chicos fueron captados por clubes en el 2023 y solo 13 en el 2024. Otra vez la misma tendencia: el volumen se redujo.

En números, solo el 2% de los menores evaluados en dos años llegaron a ser reclutados por clubes profesionales entre el 2023 y 2024. Si mantenemos esa cifra para este 2025 implicaría que de los 7,500 evaluados un total de 150 menores sean reclutados por clubes profesionales. Si se dan los casos como en años anteriores que entre los clubes reclutadores hubo clubes de Liga 1 y Liga 2, habría un universo de 19 clubes de Liga 1 y 15 clubes de Liga 2.

Haciendo números, implicaría que cada club reclute a 5 menores. El reto es absolutamente complicado si revisamos que entre 2023 y 2024 solo 10 clubes participaron de las visorias. Y un detalle no menor: Juan Pablo II, club de propiedad de Agustín Lozano, reclutó a dos menores en el 2024.

Total de menores evaluados

Año Evaluados Edición 2023 1124 Edición 2024 779 Total 1903

Es en esta etapa final de reclutamiento que surge un evidente problema: de qué sirve ampliar el número de visorias si finalmente son los clubes quienes deben reclutar a los menores de mayor talento y la mayoría de los clubes peruanos no están aptos (en infraestructura y presupuesto) para reclutar menores de provincias y hacerse cargos de los gastos que esto implica. Este último punto podría manejarse con la inauguración de la Casa Hogar de la FPF en el 2026. Sin embargo, este 2025 la operatividad se tendrá que limitar a la apertura de los clubes.

Por lo pronto, luego de la llegada de Manuel Barreto a la jefatura de la UTM no hubo ningún anuncio ni presentación del plan de trabajo de menores para los próximos años. Agustín Lozano, presidente de la FPF, solo expuso generalidades sobre el 2023-2025. Se espera que en los próximo meses, cuando ya con Jean Ferrari como director deportivo, el Proyecto Bicolor se unifique a un proyecto general de la FPF con miras al 2030.

Manuel Barreto tiene un vínculo a largo plazo con la Federación Peruana de Fútbol. En principio cuatro años. (Foto: ITEA Media / FPF)

