A un solo paso de Qatar 2022. Así quedó la selección peruana, después de ganarle 2-0 a Paraguay en Lima y asegurar el quinto puesto del repechaje. Solo resta el decisivo duelo contra Australia o Emiratos Árabes Unidos para marcar presencia en la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. Inevitablemente la ilusión nacional está a tope y son muchos los peruanos que, a la espera de que la ‘Blanquirroja’ pueda concretar su clasificación mundialista con éxito, ya hacen sus cálculos para viajar al país de Medio Oriente y alentar —sin cesar— a su país en la máxima cita deportiva.

Toda esta historia comenzó en el 2010 en Zurich, Suiza, cuando Joseph Blatter —contra todo pronóstico— pronunció a viva voz el nombre de Qatar como sede del Mundial 2022. Estados Unidos era el gran favorito a ganar aquella votación, pero sucedió lo inesperado. Y las sospechas de una supuesta compra de votos crecieron inevitablemente.

Así, con numerosas investigaciones, los años siguientes se fueron descubriendo sobornos, fraude, lavado de dinero en la FIFA —en resumen, corrupción—, que mancharon la elección del país de Medio Oriente como organizador del certamen. El llamado caso ‘FIFAGate’ hizo caer a todos, o al menos casi todos los involucrados, en su momento. Ya nada podía ocultar lo obvio.

SPO04 ZURICH (SUIZA) 13/11/2014.- Imagen de archivo del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, del 2 de diciembre de 2010, mientras anuncia a Catar como la sede de Mundial de la FIFA 2022, durante el sorteo en Zurich (Suiza). El juez de la FIFA Hans-Joachim Eckert ha aclarado que no hubo irregularidades en los procesos de las candidaturas de Rusia 2018 y Catar 2022, según anució la FIFA hoy, jueves 13 de noviembre de 2014. Eckert ha cerrado formalmente la investigación del caso, sin embargo deja en manos del órgano de instrucción la posibilidad de iniciar procedimientos individuales sobre las adjudicaciones de diciembre de 2010. Al presidente de la FIFA Joseph Blatter no se le imputan irregularidades. EFE/walter bieri SUIZA FÚTBOL FIFA

Aun así, la organización del Mundial Qatar 2022 ha seguido su curso en medio de las polémicas y la indignación generalizada. En todo este trayecto, han transcurrido escándalos que no pueden pasar desapercibidos como la muertes de trabajadores inmigrantes durante la construcción de las infraestructuras para el certamen. Con todo lo que se ha acumulado en contra del evento qatarí, el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino mantiene su respaldo por el desarrollo de esta Copa del Mundo que, sin duda, quedará marcada como una de las más controversiales de la historia.

¿Cómo es Qatar?

Conocer un país ajeno a veces resulta bastante complicado, peor aún si se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Ahora, a tan solo meses del estreno del Mundial 2022, Qatar está más que nunca en el foco de atención en todo el planeta. Por ello, es necesario que los amantes del fútbol conozcan cómo es la nación de Medio Oriente, su cultura, su riqueza, su clima y mucho más.

Uno de los países más ricos del mundo: Qatar se convertirá en el país más pequeño de la historia en albergar un Mundial. Es pequeño, sí, pero nadie puede discutir su grandeza en materia económica. Gracias a la enorme industria del gas natural y el petróleo, la nación qatarí goza de uno de los PIB per cápita más altos del mundo. No por casualidad se estima una inversión de al menos 200 mil millones de dólares de parte del país en Medio Oriente en temas de infraestructura y otros factores para la organización de la Copa del Mundo.

Los principales ingresos de Qatar provienen del gas natural y del petróleo | Foto: AFP

Desierto: Pocas montañas, pero muchas dunas. Casi ningún árbol, pero abundante arena. Qatar es un país desértico y tiene muchos atractivos turísticos como la reserva natural Khor Al Adaid. En esta nación, las carreras de camellos son una tradición y un deporte que también lo practican popularmente los países vecinos. Eso sí, el animal nacional de Qatar es el Oryx árabe.

La carrera de camellos es un deporte tradicional en Qatar y los países vecinos | Foto: EFE

Urbanización: Con rascacielos y asombrosas infraestructuras a la vista, Qatar es un país altamente urbanizado. Se estima que al menos el 99.2% de su población vive en ciudades, principalmente en la asombrosa capital Doha, donde habitan más del 80% de los qataríes.

Clima: Como en todo desierto, Qatar posee un clima cálido. De hecho, en el Medio Oriente las temperaturas son bastante altas y por ello, el Mundial de este año se desarrollará novedosamente entre los meses de noviembre y diciembre, época de invierno en esa parte del mundo. En esos meses, las temperaturas oscilarán entre los 20° y 30°C. Sin duda alguna, el calor es una de las principales críticas que se han señalado para el desarrollo del evento, pero los qataríes intentan contrarrestar ello con tecnologías modernas.

Branding is displayed near the Doha Exhibition and Convention Center where soccer World Cup draw will be held, in Doha, Qatar, Thursday, March 31, 2022. The final draw will be held on April 1. (AP Photo/Darko Bandic)

Tecnología: Para reducir el impacto del calor y hacer más viable la práctica del fútbol, Qatar ha implementado techos retráctiles en sus estadios, un hecho innovador. De esa forma, se refrigera el ambiente interno del campo y permite que los futbolistas jueguen a una temperatura adecuada. Tecnológicamente, la nación de Medio Oriente está en un nivel bastante alto, por lo que en ese sentido no decepcionará.

Cultura: Este es el punto que —por ahora— genera mayor incertidumbre de cara a la Copa del Mundo, ya que se puede dar un choque cultural importante. Si bien Gianni Infantino dice que “todos son bienvenidos aquí en Qatar, incluso si hablamos de LGBTQ+” no existe una garantía absoluta de que eso suceda, pues hay mucha intolerancia y discriminación con ese tema. A esto también se ha debido parte de la indignación mundial por el desarrollo del certamen en ese país.

Además, la vestimenta de las mujeres es otro punto cuestionable, ya que no podrían usar vestidos cortos, shorts, minifaldas, bikinis, prendas con brazos descubiertos y escotes, además de maquillaje excesivo. Si bien no existe una legislación al respecto, es lo que se recomienda para una “convivencia sana”. En cuanto a los hombres, se aconseja no usar remeras sin mangas, ropa ajustada y pantalones rotos. El código de vestimenta es estricto, pero se espera cierta flexibilidad para los turistas.

Doha (Qatar), 26/03/2022.- Pakistani activist and Nobel Prize Laureate Malala Yousafzai (L) and British former soccer player David Beckham (R) attend the opening session of the Doha Forum at Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel in Doha, Qatar, 26 March 2022. (Abierto, Estados Unidos, Catar) EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Alcohol: En Qatar hay muchas restricciones con el consumo de alcohol. Es un tabú. De hecho, para que un qatarí pueda comprar alcohol necesita una licencia, que no es de fácil acceso para todos. Se espera que en la Copa del Mundo, la venta de estos productos sean permitidos con mayor tolerancia, aunque el consumo en público y los comportamientos en estado de ebriedad está prohibido y puede provocar una multa o incluso penas de prisión de hasta seis meses.

¿Cuánto cuesta viajar a Qatar 2022?

Teniendo en cuenta que la selección nacional está bastante cerca de cumplir su objetivo mundialista, muchos peruanos ya están en la búsqueda de agencias de viajes, hoteles y todo lo necesario para poder viajar a Qatar y estar al lado de la ‘Blanquirroja’. De hecho, el partido de repechaje se disputará en Doha, capital qatarí, por los que algunos tienen previsto hacerse presente también ahí, a pesar de los grandes gastos que pueden registrar.

Hay que tener en cuenta que el riyal catarí es la moneda oficial de Qatar y equivale a 1,02 soles peruanos. En ese sentido, conversamos con el magíster Edwin Moreno, director de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad César Vallejo, quien hizo un cálculo monetario con todos los factores a considerar para una estadía temporal en el país del Medio Oriente.

Pasajes de avión: Para llegar de Perú a Qatar no hay vuelo directo. “Tienes que hacer escala en Frankfurt o en Madrid (...) He visto que hasta Doha se pueden hacer hasta cinco escalas”, nos cuenta Moreno. Con la revisión de los precios de aerolíneas como Latam, KLM, Air Europa, entre otras, el magíster estimó el costo de los pasajes entre 8 mil y 16 mil soles (ida y vuelta), dependiendo de las escalas que se hagan y las aerolíneas que se escojan.

En Qatar Airways, aerolínea oficial para la Copa del Mundo, actualmente el hincha peruano tendría que desembolsar un total de S/ 12,991 para viajar al país de Medio Oriente. Eso sí, en plataformas como Despegar se pueden encontrar paquetes más económicos, de vuelos más hotel, que van desde los S/ 10,962 para solo una persona y con equipaje documentado.

Qatar Airways es la aerolínea oficial de la Copa del Mundo. (Foto: TripAdvisor)

Asimismo, de acuerdo a los datos de SkyScanner, motor de búsqueda global que localiza las ofertas más económicas en los pasajes de avión, se estima un costo aproximado de S/8,432.11. Hay que tener en cuenta que estos precios pueden variar si Perú clasifica al Mundial. De suceder, en los meses previos de la competición, la demanda aumentará y habrá mayor variación de precios y rutas, lo que sería más conveniente a nivel económico.

Cabe señalar que el tiempo de viaje sería mínimamente de 24 horas desde Lima hasta Doha. Sin embargo, hay escalas de esta 48 horas, apunta Edwin Moreno.

Alojamiento: En la plataforma Airbnb, se pueden encontrar hospedajes que cuestan entre 250 y 300 soles en una fecha regular; mientras que según la agencia Kayak, el precio más asequible es de 533 soles la noche. Por su parte, en Trivago, la tarifa más baja de un hotel es de 147 soles diarios.

De acuerdo a la revisión que hizo Edwin Moreno, el precio por noche más económico que encontró para el alojamiento en Doha es de 280 soles. “Es de dos estrellas”, aclara.

Foto: AFP

Alimentación y movilidad: Estos son dos factores a tener bastante en cuenta para el presupuesto, independientemente del alojamiento y los pasajes. Al ser un territorio cosmopolita, en Qatar se puede encontrar locales de comida rápida como McDonalds, pero también es necesario conocer los precios de otros restaurantes locales.

En ese sentido, el magíster estimó que en un restaurante económico y, dependiendo del plato que se escoja, el precio del menú fluctúa entre 30 a 50 soles. En cuanto a la movilidad para dirigirse a los estadios, el gasto sería de 30 soles diarios. Para ello, se basó en los datos de la página web “Numbeo - Costo de Vida”, que da valores de pasajes, alimentación, alquileres, ventas, etc.

Las entradas de Qatar 2022: más de 800 mil entradas para el Mundial y los peruanos no quieren quedarse con las manos vacías. Para el ingreso a los estadios, el precio individual más bajo de las entradas que se pueden adquirir por los tres partidos de la fase de grupos es de 765 soles en total (Categoría 3), mientras que las más caras para los tres encuentros de la misma ronda cuestan 2.4448 soles (Categoría 1).

El valor aumenta en las instancias finales, tanto así que en la definición del título, la entrada más económica a la que puede acceder la hinchada peruana es la de 2.244 soles y la más cara es la de 5.697 soles.

Precio de entradas para partido individual Qatar 2022 | Foto: FIFA

Ahora bien, la FIFA también pone a disposición entradas en la modalidad de abono de equipo, en la cual puedes adquirir las ofertas de tres, cuatro o hasta siete partidos de la selección a la que escojas. En ese sentido, los peruanos pueden comprar su abono desde 841.5 soles (precio más bajo) hasta 2.692 soles (precio más alto) por un paquete de tres partidos alentando a la selección.

Precio de abonos de equipo Mundial Qatar 2022 | Foto: FIFA

Presupuesto total: Teniendo todo ello en cuenta, el presupuesto total que se calcula para viajar a Qatar 2022, en estos momentos, es de más de 24.500 soles por persona. Esa suma dependerá de los días que la persona decida estar en el país de Medio Oriente y la instancia hasta la que decida alentar a la selección peruana.

