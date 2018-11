Selección peruana: el mural que conmemora un año de la clasificación al Mundial 2018

El presente año quedará en la memoria de todos nosotros luego de que la selección peruana dijera presente en la Copa del Mundo 2018, a la que acudió luego de 36 años.

Faltan pocos días para que se cumpla un año de tamaño hito deportivo, por lo que se levantó un mural, dentro del estadio Nacional de Lima, conmemorando el logro cumplido por la selección peruana.

El autor del lienzo es el artista Jhon Jairo Acevedo, quien escogió la fotografía en donde aparecen Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz y Christian Cueva desfilando por el gramado del Coloso de José Díaz tras el pase a la Copa del Mundo 2018.

"Mural 36 años después", nombre con el que se bautizó a la obra artística que luce en los interiores del estadio Nacional. (Foto: Christian Cruz / El Comercio)

"Me llamaron para este proyecto. No pensé que se trataría de la selección peruana. Lo he hecho con mucho amor y el mejor pago que recibo son las felicitaciones y agradecimientos", dijo el estudiante de tercer año en Bellas Artes.

La escuadra nacional celebrará el año de su acceso a la Copa del Mundo 2018 con un partido amistoso contra Ecuador en el estadio Nacional, que marcará el primer aniversario del "Día del Hincha Peruano".