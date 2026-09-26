Victor, que es uno de los que mejor conoce el escenario y los parámetros sobre los que se rige el trabajo y desarrollo de menores en el Perú, añade que “a los 19 años un jugador ya tiene una temporada entera en Segunda en otros países”.

Me quedo pensando en esa “anormalidad” que arrastra la selección peruana, esa especie de tara con la que debe lidiar producto del escaso interés de los clubes profesionales en afianzar su desarrollo. ¿Crees que algunos chicos de estos tengan espacio en la Liga 1?, le digo y me responde con un tono de sentencia que fácilmente puede convertirse hoy en lamento: “El próximo año”.

Los números son fríos, duros. Pero interpretados pueden decir algo: solo 6 de los 19 convocados al Suramericano han sumado, aunque sea poquito, minutos en Primera. El resto viene compitiendo en divisiones menores a la espera de llegar a puerta de los 20 años. La pregunta es reiterativa: ¿Por qué?

“Porque no los forman bien. Los forman incompletos. Por eso aprenden todo lo que les falta jugando en Primera. Hay excepciones”, afirma Zaferson. ¿Es problema de formación entonces?, añado y me confirma: “Así es, siempre fue así, por eso los europeos prefieren a los jugadores de otros países sudamericanos. Estan más preparados”.

“Se puede crecer en el fútbol peruano, pero el jugador tiene que estar enfocado, tiene que querer, míralo a Vélez, juega hace 6 años en Perú y en 2026 hizo 4 goles con la selección”, advierte quien fue responsable de que la FPF descubriera a Gianluca Lapadula como opción para la selección peruana.

La selección peruana Sub 20, con gol de Cari y autogol de Orellana, consiguió el bronce en los Odesur tras vencer 2-1 a Chile | Foto: Comité Olímpico Peruano / PEDRO MONTEVERDE

El caso Cari

Piero Cari, con 19 años ya, es una de las apariciones con mejor proyección en el fútbol peruano en los últimos años. Debutó en marzo del año pasado y cerró su primera temporada con 16 partidos.

Este 2026 no suma ni 90 minutos en Alianza Lima. Para Pablo Guede no es trascendental en el plantel victoriano. En Alianza Lima el jugador más joven con opciones a jugar es precisamente Marco Huamán, con 24 años. No hay potrillos, no hay jóvenes promesas.

“Ocurre que -los clubes- tienen la necesidad de pelear arriba. Solo si el jugador es muy bueno lo ponen. Si no campeonan, la obligación es fase de grupos de Libertadores. Necesitan ingresos para competir. La solución para mí es que la Liga 2 sea zonal como en 1990 con Primera para evitar traslados largos. En Europa de Segunda y Tercera aparecen muchos jugadores”, explica.

Lima 15 de mayo 2026 Entrevista Thiago Kosloski, asistente de Mano Menezes y técnico Sub 20 selección peruana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

La clave son los clubes

Lo dijo Chemo del Solar cuando era jefe de la Unidad Técnica de Menores y confesó que había “invitado” a los clubes a participar porque el reglamento no los obligaba. Se lo ha dicho Manuel Barreto a este diario y también Thiago Kosloski. El trabajo de formación es de los clubes y quienes deben darle a los menores la oportunidad de escalar al primer equipo son los clubes.

Sin embargo, en el fútbol peruano el interés visible por las divisiones menores pareciera ser mínimo. Los grandes como Alianza Lima y la ‘U’ no tienen canteranos en su primer equipo, al menos no canteranos con oportunidad de jugar. Por el contrario, al apuesta ha girado hacia ampliar el cupo de extranjeros, se eliminó ya la Bolsa de Minutos y ‘repatriar’ mundialistas y exseleccionados en el ocaso de su carrera también se convirtió en una fascinación para los clubes.

El reglamento, que ahora lo hacen los mismos clubes, tampoco los obliga. Sin esa política de respaldar el desarrollo juvenil, probablemente pasen dos cosas: el universo de jugadores con proyección nunca crecerá y las oportunidad para los Sub 20 en la Liga 1 se irán reduciendo. Políticas independientes como las de Melgar y Cristal, que sí apuestan por canteranos o menores, deberían replicarse al total de los 19 clubes profesionales. ¿Quién debe comprarse el pleito? Mientras no haya responsables directos, probablemente salvar al fútbol peruano sin jóvenes en la cancha sea un proceso sumamente lento.

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