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Resumen

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Perú se quedó con la medalla de bronce en Odesur. (Comité Olímpico Peruano).
Perú se quedó con la medalla de bronce en Odesur. (Comité Olímpico Peruano).
Por José Antonio Bragayrac

“No es normal, al menos la mitad debería tener ya 10 partidos en Primera o Segunda, en otros países eso sucede”, me responde mi buen amigo y colega Victor Zaferson, periodista y gurú del scouting en el Perú. Le había preguntado si es natural que la reciente selección peruana Sub 20 que alcanzó la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos no tenga ningún jugador que supere los 90 minutos de juego esta temporada en la Liga 1.

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