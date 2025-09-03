“Necesitaba mayor tiempo de adaptación al campeonato y clima”: La lupa desde Letonia sobre Joao Grimaldo, quien regresa a la Selección Peruana para las Eliminatorias

Joao Grimaldo puede romper cualquier techo que hubiese imaginado, si es que se lo propone –en serio- en el fútbol profesional. Muy bueno por la banda, impredecible en el uno contra uno, una destreza cada vez menos vista en el fútbol en la actualidad, y con una técnica dotada para el centro y definición, que hace que el jugador del Riga FC continúe siendo un buen prospecto (22 años) con un potencial enorme, para seguir trazando su hoja de ruta en este deporte. En un mundo que cada día sentencia y te ‘liquida’ más en las redes, el futbolista hizo caso omiso, siguió su camino y hoy goza de un nuevo llamado a la Selección Peruana, tras haberse asentado en el fútbol de Letonia.

“Ganaste, sigue. Perdiste, sigue. El juego no se acaba, no te estanques en la gloria ni te ahogues en la derrota, solo avanza”, compartió cinco meses atrás tras la primera convocatoria de Óscar Ibáñez en la Blanquirroja. Hoy, para la última fecha doble de las Eliminatorias y también con la ausencia de Bryan Reyna, con pocos minutos en Argentina, el ex Sporting Cristal vuelve al Perú con una mejor cara, con más madurez y, sobre todo, con una oportunidad única para mostrar su nuevo yo.

Joao Grimaldo cumple 23 años en febrero del próximo año. (Foto: Riga FC)

En diálogo con DT El Comercio, el miembro del comando técnico del Riga FC, Kristaps Blanks, compartió algunas apreciaciones en cuanto a la actualidad del futbolista en el ‘Viejo Continente’. Con respecto al jugador que llegó en febrero pasado, “son diferentes jugadores ahora, pero es normal, él necesitaba mayor tiempo de adaptación al campeonato y clima. Ahora conoce todo de Letonia y lo ha ayudado un montón”, confiesa, mientras el equipo se preparaBA para el partido de vuelta ante Sparta Praga en casa (1-0 final con el peruano jugando hasta el minuto 78), para una clasificación a la fase de grupos de la Conference League.

“Es muy bueno manejando el balón, usa bien el cuerpo. En el inicio de la temporada, tenía problemas con la parte física, pero ahora todo está bien. Está en buena forma, ha jugado sus últimos partidos como extremo con un gran ida y vuelta. El tipo de jugadores como Grimaldo, siempre juega más al ataque, pero nuestro técnico le habla mucho del trabajo defensivo y ha progresado en ese aspecto del juego”, agregó en cuanto al presente de nuestro compatriota en el Riga FC.

Con un préstamo hasta el final de temporada, solo el tiempo dirá en cuanto a su futuro en Letonia. Sus estadísticas hablan por sí solas: tres goles y nueve asistencias, cuatro en fase de clasificación de Conferencia, en 26 encuentros disputados con el actual puntero de la Liga de Letonia.

Riga FC tiene una oferta de 1.5 millones de euros por Joao Grimaldo por su pase. (Foto: Riga FC)

El futbolista se ha adaptado por completo, disfruta de su presente y hasta participa de dinámicas en redes sociales con el club. La experiencia en el Partizán de Belgrano ha quedado en el pasado. Si habrá una nueva prueba u otra etapa en el extranjero, tan solo queda esperar hasta noviembre, pues el club tiene una opción de compra por 1.5 millones de euros.

Finalmente, el fútbol también sigue. En canchas que desde acá muchos critican, el futbolista tiene una nueva oportunidad y, por último, la vida se trata de oportunidades. Muy distinto sería que no marque goles, no asista y, sobre todo, no juegue. El termómetro serán las Eliminatorias.

