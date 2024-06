Es, probablemente, el puesto más peleado de esta selección peruana de Jorge Fossati. De un lado, la experiencia y jerarquía de Luis Advíncula, referente y querido en Boca Juniors pese a su mal momento futbolístico. Del otro, el renacido Andy Polo que encontró su mejor versión gracias, justamente, al entrenador uruguayo en Universitario 2023 y fue el mejor jugador del Torneo Apertura de este año. ¿Quién será el carrilero por derecha?

Los amistosos de esta fecha FIFA, como el de esta noche ante El Salvador, y la Copa América 2024 servirán a Fossati para que empiece a afianzar una base para las Eliminatorias. En septiembre vuelve el torneo camino al Mundial de 2026 y la Bicolor tendrá que empezar a remar desde muy atrás: se ubica en el último lugar con apenas dos puntos en seis fechas.

El técnico ya tuvo sus dos primeros amistosos con la selección en marzo. En el 2-0 frente a Nicaragua, Andy Polo fue titular y figura: dio dos asistencias. Se fue cambiado a los 73 minutos por Luis Advíncula. Frente a República Dominicana (4-1), el que empezó las acciones fue Lucho, quien también portó la cinta de capitán. Dejó el campo a los 85′ para el debut de Oliver Sonne.

El viernes pasado fue 0-0 ante Paraguay vimos nuevamente a Andy Polo por derecha y sorprendió ver a Luis Advíncula ingresar para ubicarse por el sector izquierdo. Pero no se vieron los mejores resultados.

Existe también un respeto de Jorge Fossati por los referentes de la base que afianzó Ricardo Gareca. Claro ejemplo es lo que está sucediendo con Paolo Guerrero y Christian Cueva, dos jugadores con un presente alejado de las canchas por lesión pero que tienen en la selección encuentran refugio para volver.

Luis Advíncula o Andy Polo: ¿Quién debe ser el titular?

En Deporte Total conversamos con tres periodistas quienes analizan el presente de los dos futbolistas que pelean el puesto de carrilero en el 3-5-2 de Jorge Fossati. Todos coinciden con en algo: va a ser un lindo dolor de cabeza para el seleccionador.

“Ni el mismo Fossati está seguro de quién será el titular indiscutible” , señala Ricardo Montoya, comentarista de los partidos de la Liga 1 para L1 Max, canal televisivo del torneo. “Advíncula es muy bueno marcando, y Polo hoy es mejor pasando al ataque”, añade en su análisis apoyándose en la influencia del de la U en el Apertura: tres goles y siete asistencias en 17 partidos.

“De todos modos, son realidades diferentes. El presente de Polo es muy bueno, pero en la liga peruana. La liga argentina es más competitiva y Advíncula ya demostró tener una jerarquía internacional que todavía no mostró Andy Polo. Por ejemplo, cuando fue campeona en el fútbol estadounidense, Andy no fue titular en aquel equipo. Alternaba, pero no era una figura importante”, finaliza.

“Son las grandes opciones que tendrá Fossati para cubrir el puesto de carrilero por derecha. No son muy diferentes en sus características de juego. Ambos de perfil ofensivo, ganan en velocidad a muchos rivales y no les cuesta el recorrido largo, por lo que hace aún más difícil la decisión para el técnico”, empieza Gianina González, periodista y scout peruana.

“Por un tema de conocimiento podría preferir a uno por encima del otro. Si hablamos de sus presentes, uno deslumbra en Argentina, el otro pinta alegrías en suelo nacional. El ‘Rayo’, como se le conoce al lateral de Boca, es quizá la primera opción que se le viene a la mente a muchos si hablamos de continuidad tanto en el equipo xeneize como vistiendo la camiseta peruana. Por otro lado, ‘La Joya’ ha sido uno de los puntos más bajos en el último proceso comandado por Juan Reynoso, y pese a que tiene las habilidades para destacar con consistencia, su irregularidad es lo que me hace dudar sobre si podría ganarse entrar en la oncena inicial en la Bicolor”, agrega. Una vez más, la larga diferencia que existe entre el fútbol peruano y el argentina marca distancia entre uno y otro.

Por su parte, Carlos Arrunategui, uno de los escasos hombres de prensa del país que sigue todas las disciplinas de Universitario, señala algo muy cierto: “Fossati repotenció a Polo en una posición [la de carrilero] que es importante en la selección peruana”.

“Siento que Advíncula y Polo va a ser una buena disputa y dolor de cabeza para Fossati. La pelea va a estar hasta el final. A lo largo de las Eliminatorias van a rotar, jugarán dependiendo el rival, se les necesitará a ambos”, añade.

La pelea por el puesto de carrilero está más peleada que nunca. Por primera vez en muchos años, Luis Advíncula tiene un serio competidor. Y eso, claramente, beneficia a la selección peruana.

El caso Oliver Sonne

Oliver Sonne expresó su concepto sobre la disciplina en su carrera como futbolista profesional. (Foto: Getty Images)

Detrás de ellos está Oliver Sonne, quizá el más sacrificado. El danés de raíces peruanas es polifuncional: puede jugar de lateral o extremo por ambas bandas -ante República Dominicana se paró por izquierda, a pie cambiado, por ejemplo- o como volante interior. Sin embargo, pierde espacio al no tener un puesto fijo por el que pelear.

“Ser titular es un sueño y un objetivo que tengo en mente”, contó Oliver Sonne en febrero de este año. Aún no había debutado. El ‘Vikingo’ deberá remar desde atrás en busca de su anhelo.