La selección peruana cerrará su preparación de cara al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 ante Colombia. La cancelación del partido contra Chile obligó a esto debido a que no se encontró rival para el próximo martes 19 de noviembre, en Lima.

La selección peruana no jugará en Lima el próximo 19 de noviembre como estaba previsto. (Foto: Daniel Apuy, enviado especial / GEC)

Una decisión trastocó todos los planes. La selección peruana se verá afectada por la decisión de los jugadores de la selección de Chile, quienes decidieron no jugar el amistoso en Lima por la situación social que se vive en su país. Ante este panorama los directivos de la bicolor trataron de encontrar una solución inmediata pero no sucedió y todo ha quedado cancelado.

Panamá, Bolivia, Canadá y Curazao sonaron como posibles rivales de Perú para reemplazar a Chile en el amistoso que inicialmente estuvo pactado para jugarse en Lima el martes 19 de noviembre a las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional. Pero no se llegó a ningún acuerdo y ante esta situación, la FPF decidió cancelar el amistoso.

“Esta decisión de jugar solo un partido es aconsejable por todo el ambiente que se había generado un partido como es el Perú vs. Chile. Respetamos a todas las selecciones, son exigentes importantes, pero para lo que teníamos programado este cierre de año, creíamos que era mejor jugar ante Colombia e inmediatamente liberar a los muchachos para los compromisos con sus respectivos equipos”, sostuvo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Una información adicional que hemos recibido en este Diario tiene que ver con un factor adicional para no jugar el martes. Ricardo Gareca, y su comando técnico, han preferido no sobrecargar físicamente al plantel, debido a que la muchos de los futbolistas de la selección no está al cien por ciento en el tema físico. De esta manera, los jugadores que militan en el extranjero se irán a sus destinos desde Miami, mientras que los jugadores del torneo local llegarán a Lima el sábado por la tarde.