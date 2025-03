El goleador de las Eliminatorias a Qatar 2022 con 10 tantos llegó a Lima como invitado de la Federación Boliviana de Fútbol, estuvo en los entrenamientos en Matute, y cuenta que se dio una escapada para ir a probar Cebiche a Mi Barrunto, en el corazón de La Victoria. Mi larga espera se termina cuando se abre el ascensor y lo veo acercarse distendido y con una sonrisa de tranquilidad.

El hoy entrenador habla con El Comercio sobre el partido de esta noche en el Estadio Nacional, también, responde por Paolo Guerrero y Hernán Barcos, dos goleadores vigentes con más de 40 años, y sobre las chances que tuvo de jugar por Alianza Lima en una entrevista exclusiva

¿Viste a Lima cambiada luego de tu última visita?

Se ve que ha mejorado mucho la ciudad. Normalmente, cuando uno viene como jugador viene al hotel y no sale. Llegué, salí y me di una vuelta por aquí cerca y se ve muy bonito.

Hoy probaste la comida peruana y se hizo viral una foto, por eso todo el Perú sabe que estás en Lima...

Sí, estuve en un lugar al frente donde entrena Alianza Lima llamado “Mi barrunto”. Se come muy bien, me lo recomendaron, al presidente de la Federación también le encantó. Hay que aprovechar cuando hay lugares especiales.

¿Te gusta el ceviche?

Está buenísimo, me gustó mucho. La verdad que sí.

¿Toleras el picante?

Sí, normal. A mí me encanta el ceviche, cuando hay en Bolivia o Brasil, uno lo busca, pero realmente aquí lo saben hacer muy bien.

¿Se te hace difícil verte como futbolista retirado?

Difícil porque uno ama el fútbol, vive enamorado y apasionado. Tomar la decisión que yo tomé fue realmente muy difícil. Imagínate 20 años de carrera como profesional, 17 años en la selección y eso cuesta. Es la mitad de una vida que uno estuvo ahí presente y la conozco muy bien a la Federación. La selección de Bolivia fue mi casa, la respeto, la quiero mucho y obviamente hoy estoy en otro rol que es como un hincha más. Apoyo a ‘La Verde’, a mis excompañeros de selección. Quiero siempre que les vaya bien y sé que ellos trabajan, le meten a pesar de no tener la infraestructura de otras selecciones, igual están intentando hacer grandes partidos y tener buenos resultados.

¿Hoy se ve a una Bolivia que compite? ¿Tú también lo ves así?

Veo una selección renovada con muchos jóvenes que eso es importante para la selección de Bolivia, que los chicos salgan al extranjero y tengan sueños y ambiciones. Eso me gusta mucho, que piensen en grande, que quieran competir aunque no ganen mucho o más que Bolivia, que ellos piensen que esa salida al exterior le va a servir para su carrera y puedan tener a futuro un contrato mucho mejor. Si le puedo dar un consejo a esos chicos es que aprovechen las oportunidades de poder salir al exterior para que un día sean convocados. Y que no intenten volver rápido, que se queden toda la vida jugando en el exterior, porque es otra competencia, otro nivel y eso favorece a la selección boliviana.

En Bolivia te aman, saliste goleador de las Eliminatorias superando a Messi y Neymar...

Es una locura, ¿no? Tú me hablas de Messi, Neymar, Lautaro Martínez, Paolo Guerrero, quienes son los mejores delanteros del mundo junto a Cavani y Suárez y que un boliviano sea el goleador de una Eliminatoria es muy difícil. Yo sí le doy mucho valor, porque es importante para mí y es lo que queda en la carrera. Yo veo que mucha gente le respeta demasiado, le da mucha importancia, relevancia, porque no es fácil para un boliviano y más en selección competir y sacar a un delantero goleador de una eliminatoria tan competitiva.

Si Bolivia le gana a Perú prácticamente se pondría expectante para un puesto de llegar al Mundial

Y hoy se puede dar, tenemos una oportunidad muy grande que el formato ha cambiado. Hoy van 6 selecciones directo y uno de repechaje. Serían 7 selecciones. tres se quedarían afuera y yo jugué cinco eliminatorias y nunca se dio esa oportunidad. Jugué tres partidos de esta Eliminatoria y ya me retiré de la selección y Bolivia tiene todas las oportunidades en sus manos. Solo depende de hoy de los jugadores, de que va a pasar con el partido de Perú y Uruguay que es en La Paz, el Alto, entonces, tiene todas las chances para que se repita una clasificación de 1994 y Bolivia pueda ir a un Mundial. Eso cambia muchas cosas en el fútbol boliviano. Ojo, con el dato muy importante, porque Bolivia yendo al Mundial va a ver inversión en el fútbol boliviano, que obviamente va a generar un ingreso muy grande de dinero para que eso sea invertido en el fútbol boliviano y lo vamos a tener que ver, porque es importante darle una infraestructura a los jugadores e instituciones, para que puedan formar futbolistas como lo forman otros equipos en Sudamérica y puedan estar listos y jugar en la selección boliviana. Qué es lo que todos queremos.

Marcelo Martins Moreno habla de todo con El Comercio

Hoy se ve al jugador boliviano con mejores condiciones técnicas y tácticas, como es el caso de Vizcarra, quién llegó a Alianza Lima y fue clave en la eliminación frente a Boca Juniors...

Lo que pasa es que en Bolivia tienen muy pocas oportunidades. Mucha gente no mira la Liga Boliviana y los chicos no tienen donde mostrarse y puedan desarrollar su fútbol, a no ser en Libertadores o en la selección jugando Eliminatoria y Copa América, y la tienen que romper para mostrarse y que puedan confiar en ellos. Eso ha cambiado un poco, porque el empresario se ha dado cuenta de que el jugador boliviano si te rinde, porque es trabajador. Yo he jugado en Inglaterra, Alemania, China, Ucrania, Brasil y comparó con los jugadores y el boliviano escucha. Tal vez, no ha tenido una formación como se debe, porque en Bolivia pocos equipos tienen una formación a nivel internacional. Eso quizás hace que Bolivia tenga que mejorar para sacar grandes jugadores. Esto que está haciendo Billy Vizcarra es algo que es muy importante de que siga abriendo puertas a los jugadores. Que siga haciendo buenos partidos y que la gente siga hablando bien de él que es un gran profesional, así como de Luis Haquín, quien fue a Ecuador. Hay jugadores que se han ido y saben el papel y rol que tienen que hacer para poder mantenerse ahí y eso es lo más importante, que puedan ser profesionales y que dejen un buen trabajo en sus equipos.

¿Ves a Bolivia favorito ante un Perú golpeado con tres entrenadores en el proceso Eliminatorio?

Perú cuenta con jugadores de jerarquía que siempre son importantes y determinantes en algunos momentos y creo que Perú está intentando rescatar a la selección que ha tenido en los últimos tiempos porque le está costando mucho esta Eliminatoria armar un equipo que pueda sacar puntos, que pueda ganar, creo que 7 puntos y hoy es último porque no ha conseguido buenos resultados y yo veo que está intentando buscar una selección que pueda traer algo de lo que hacía la anterior (se refiere a Gareca) y Bolivia no lo veo como favorito en el partido. Va a ser un partido donde ganará el mejor. Esa es mi visión como exjugador, hoy entrenador, veo un partido abierto y que gane el mejor. Imagino que Bolivia se la va a jugar a hacer un gran partido, así que espero que se pueda plantear muy bien lo que va a ser Bolivia para sacar un buen resultado.

¿Pero por su presente, Bolivia no es favorito ante Perú?

Yo no pienso así, porque el partido de Eliminatoria cada uno tiene su historia, no importa si es la altura o si es jugando en Lima cada partido tiene su momento, el que haga mejor las cosas lo va a ganar. Obviamente Bolivia con esta posibilidad que arrancó muy bien en esta Eliminatoria, no ha perdido muchos partidos en casa y esto es importante, se mantiene con la expectativa de que se puede dar esa confianza, es muy grande para los chicos hoy en la selección. Eso sí puede ser importante para que Bolivia haga un buen partido y que pueda tener una victoria que ellos quieren, porque están con la posibilidad ahi y como le ganaron a Chile afuera está con la ilusión que se puede y es normal que el jugador tenga esa ambición de que se pueda ganar acá, ya que no va a jugar con una selección que no sabe jugar Eliminatoria. Va a jugar contra una selección que sí tiene experiencia y que ha ido a los Mundiales más que Bolivia, por eso te digo, que cada partido tiene una historia que no la sabemos todavía.

¿Qué recuerdos de los Perú vs Bolivia?

Yo debuté acá en Lima, entonces, tengo un buen recuerdo. Todo empezó acá con la selección. Después, ya el siguiente partido fueron mis primeros dos goles, tengo un cariño grande, infelizmente no se pudo jugar acá por detalles, pero tengo un cariño bien grande por este país.

Hace un tiempo comentaste a El Comercio que te gustaría estar en un Mundial sea como jugador, entrenador o dirigente. Si Bolivia llega al Mundial, volverías a jugar fútbol para estar ahí.

Como jugador no tengo ninguna intención de volver, si pudiera regresar el tiempo 10 años, seguro que sí, para poder ser un jugador competitivo y que pueda guiar a mi selección como un futbolista con fuerza y muchas ganas, ahí sí, pero como futbolista ya no. Puede ser como dirigente o entrenador, varios cargos, que si puedo aportar dentro de una selección con toda la experiencia que tengo en el fútbol. Obviamente, el Mundial es mi sueño estar en un Mundial ayudando a mi selección y la experiencia la tengo. Conozco a mi selección más que nadie, ya que son 17 años y soy el jugador que más partidos tiene en la selección. Soy el goleador histórico, goleador de la última Eliminatoria, son detalles que queda para el jugador y lo voy a llevar siempre en mi corazón, Todo eso que te menciono son cosas que respaldan a un jugador para que yo las hablé abiertamente.

¿Has sufrido situaciones duras con tu selección?

No es fácil. A veces competir y perder. No es fácil. Nosotros no podíamos competir afuera de Bolivia, siempre perdíamos y te ibas muy enojado, discutiendo, hablando y decías: “¿Por qué Bolivia siempre pierde afuera de casa?“. Obviamente, hay una indignación interna y eso dolía mucho. Nosotros entre los jugadores hablábamos que teníamos que cambiar, mejorar y trabajar más, para que las cosas nos salgan mejor. Tenía que cambiar y cambió. Con el tiempo las cosas fueron mejores y empezamos a competir afuera y Fernando Cuesta, el actual presidente de la Federación, comenzó a darle mejores condiciones a la selección, a darle una cancha y herramientas para que el jugador pueda trabajar. Nosotros no teníamos nada. Solo nos daban la pelota, el uniforme y decían vaya a jugar. Teníamos un entrenador que era el único que si estaba ahí para poder apoyarnos. Te hablo de hace muchos años cuando debuté Bolivia siempre perdía y hoy es una selección Boliviana totalmente diferente, porque trabajamos, nos costó mucho remar contra todo. Contra críticas algunas buenas otras malas, más bien. imagínate, todo caía sobre el referente de la selección. Obvio que cuesta, cuesta mucho, pero fui fuerte mentalmente para ayudar a muchos chicos.

¿En qué los ayudabas?

Yo no lo cuento en la prensa, había muchos chicos que me pedían ayuda, porque se ponían nerviosos, sin confianza y uno con la experiencia siempre va a querer ayudar a tu compañero para que hoy tenga una selección competitiva. La infraestructura que están teniendo y futuramente lo que Fernando ha prometido, la casa de ‘La Verde’, el centro de entrenamiento de la selección y de las inferiores. Espero que se de, porque es algo que los jugadores anhelamos hace un buen tiempo y va a hacer un sueño tenerlo.

Lapadula no anota hace tiempo, ¿crees que esa es una ventaja que pueda aprovechar Bolivia?

Mira, el delantero puede marcar en cualquier momento. El 9 necesita tener oportunidades, porque cuando empieza a hacer goles, la racha llega y el goleador tiene el olfato activo para marcar. A los goleadores no le puedes dar espacio, ya que en cualquier momento te hacen el gol. Tal vez esté pasando un momento difícil, no se sabe, quizás esté sin confianza o si tiene oportunidades claras de gol y no lo hace. Hay que ver que está pasando para poder tener un análisis mejor. Lo que pasó conmigo era que no me llegaba la pelota, no tenía oportunidades o estaba sin confianza y tenia que revertir haciendo goles. En cualquier momento las cosas pueden cambiar para Lapadula.

Perú y Bolivia se miden por la fecha 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: AFP) / AIZAR RALDES

A falta de seis fechas, ¿tú ves con posibilidades a Perú de ir a puesto de repechaje?

En el fútbol todo puede pasar. Yo puedo decir que a Perú le puede empezar a ir bien y de la nada está metido para clasificar o puede perder. En el fútbol no puedes afirmar algo, es complicado. Mientras haya pelea matemáticamente todo se puede.

En Perú se voceó que podías jugar en Cienciano, Vallejo, ¿hubo opciones?

Hubieron opciones hace como dos años antes que me retire. Hablaron con mi empresario. Eso es cierto y estuvimos apunto.

¿Se puede saber el equipo?

Alianza Lima y un equipo que subió que jugó Paolo Guerrero. Vallejo estuvo muy cerca, estuvimos hablando, yo hablé con el presidente, me trató super bien, al final las cosas no se dieron porque siempre pasa que el club no te deja salir y no llegan a algún acuerdo y esas cosas pesan para que no pueda pisar con mi fútbol acá en Perú.

Pero ahora que Vizcarra juega en Alianza, ¿te hubiera gustado jugar en Alianza, por lo que mueve su hinchada?

Seguro que sí. Yo lo veo a Barcos y Billy que hay una hinchada que apoya y es enamorada por el fútbol y sus jugadores. Cualquier jugador quiere estar en equipo que sea así y que tenga amor por su equipo y tiene una gran hinchada. Es la más grande y la masa de acá. Las cosas no se dieron, pero estamos acá apoyando a la selección.

Es increíble que Barcos con su edad y Paolo Guerrero estén en un buen nivel y compitiendo de gran manera con Alianza ahora en fase de grupos de la Copa Libertadores, ¿cómo analizas eso?

Mira, Barcos siempre fue un líder nato, aparte, de ser un goleador, con la edad que tiene hoy, tienes que buscarlo en buena situación para que pueda hacer los goles, lo está haciendo. Él ya nació para hacer los goles, como delantero lo trabaja y sabe cómo ubicarse poniendo la pelota donde le gusta. Él sabe el camino del gol y tengo buenos recuerdos con él cuando jugamos juntos en Gremio. Fue un gran compañero, líder, buen jugador y una excelente persona, que son las que uno quiere tener a lado en este momento cuando uno se retira. Las buenas personas son las que quedan y Barcos es una de ellas.

Con esa edad, ganarle las espaldas a los defensas de Boca Juniors, encima anotarles gol, habla de la jerarquía que tiene pese a su edad.

Barcos tiene una historia muy linda, una jerarquía increíble que tiene que ser respetada y lo es. Hay mucha gente que lo quiere mucho acá y Barcos se ha ganado ese respeto jugando, trabajando, siendo líder y haciendo goles.

Paolo Guerrero había renunciado a la selección peruana, pero volvió. ¿es asombroso que a su edad siga compitiendo a alto nivel?

“No lo olviden. Paolo Guerrero es un ídolo nacional para ustedes por todo lo que ha hecho en la selección. Es un jugador que lo ha dado todo, obviamente, como Barco un goleador nato que tiene su mérito para poder seguir jugando porque no es fácil jugar hasta los 40 años, es muy difícil. Es muy respetable lo que están haciendo porque se están exigiendo al máximo para poder ser profesionales y rendir al nivel que está rindiendo porque no es para cualquiera.

¿Qué es lo más difícil a esa edad?

Mantenerse con esa jerarquía, al nivel que quieres. Tienes que ser competitivo contigo mismo, te alimentas mejor, te cuidas mejor, ya que tu recuperación no es la misma que un jugador de 25 o 27 años. Entonces, tienes que cuidarte, exigirte al máximo, para intentar mantener al nivel de los otros chicos manteniendo tu entrenamiento y desempeño en lo más alto para así como Barcos y Guerrero seguir haciendo goles a esa edad.

¿A Perú le cuesta el recambio generacional? ¿Por qué?

Los recambios cuestan mucho y no solo para Perú, sino para todas las selecciones. A Bolivia le ha costado mucho tener un recambio porque tienes que encontrar el equipo, seleccionar bien a tus jugadores que van a estar. Si la Liga no es competitiva y no tienes muchos jugadores en Europa como vas a convocar. Tienes que jugar con lo que tienes y son muchas cosas que debes analizar para sacar una selección adelante y que sea competitiva siempre. No siempre tendrás a la selección que enamore al hincha, muchas veces, no puedes jugar bonito, bien, pero ganas los partidos. Eso al final es lo más importante en una selección. A Chile, Perú y Bolivia, los recambios le cuestan mucho. A Paraguay le costó poco hasta que llegó Alfaro de entrenador y levantó un poco, porque motivó y esas cuestan mucho en el fútbol.

Tienes licencia Pro de entrenador, ¿vas a dirigir a mayores o menores?

Uno nunca sabe lo que puede pasar. Yo soy de las personas que se tienen que preparar al máximo para estar listo. Como jugador era lo mismo, entrenaba al máximo para poder estar bien. Cuando terminé mi carrera de jugador, ya estaba obteniendo mi licencia Pro. Lo estudié, lo merecí y hoy me capacito. Todavía no me he lanzado a ser entrenador de un equipo. En algunos meses ya estaré apto para iniciar mi carrera de entrenador en el fútbol nacional e internacional. Obviamente, la gente que te conoce te va a dar la oportunidad tanto en inferiores como profesional, yo no tengo problemas de trabajar. Me estoy capacitando para poder trabajar en selección o nivel de clubes.

Pero trabajo no te va a faltar...

Ya me han llamado, pero estoy esperando unos meses más, porque estoy esperando a un amigo mio que va a ser mi asistente, que en unos meses estará libre de trabajo y así poder estar enfocado en lo que se pueda venir más adelante.

¿Cómo analizas el grupo de Alianza Lima en la Libertadores junto a Talleres, Sao Paulo y Libertad?

Lo veo competitivo, pero lo veo abierto para Alianza Lima si juega como jugó contra Boca Juniors. Vi el partido, ya que estaba apoyando a Billy y Barcos, que son amigos que tengo y quería que mis excompañeros hagan un gran partido. Espero que le pueda ir muy bien porque parece que tiene un lindo equipo.

¿Y el grupo de la U junto a Independiente del Valle, Barcelona y River Plate?

Ese grupo está un poco fuerte, Independiente juega muy bien, pero como hablamos de selección todo puede pasar. Hay que jugarlo. Si la U hace las cosas bien, todo puede pasar.