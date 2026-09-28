Por Marco Quilca León

La derrota todavía pesa. Perú cayó 4-1 ante Estados Unidos en Orlando y, aunque Mano Menezes intentó rescatar algunos pasajes del partido, su mensaje después del encuentro tuvo un destinatario claro: el vestuario. El técnico brasileño entiende que la selección atraviesa un proceso de reconstrucción, pero también dejó establecido que una caída como la del sábado no puede convertirse en una costumbre.

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