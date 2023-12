A miles de kilómetros, en la lejana Montevideo se habla de Perú. Lamentablemente, los términos no son los que se esperan. Jorge Fossati aceptó que tuvo acercamientos con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para ser el técnico de la selección pero aún no hay respuesta. Ni la habrá mientras que en Lima no se resuelva el caso de Juan Reynoso. Es decir, pasan los días y el panorama para tener un nuevo comando técnico en la Bicolor sigue siendo el mismo que hace dos semanas, cuando se jugó la fecha de las Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela.

MIRA: Juan Reynoso aún no arregla: las otras condiciones del técnico para dejar la selección A la 1:55 de la tarde de Uruguay, casi mediodía peruano, iniciaba la entrevista a Fossati en Carve Deportiva y la primera pregunta fue sobre su posible vinculación con Perú. “Por el momento estoy enfocado en la temporada 2024 de Univeritario. Veremos qué pasa en las próximas horas. No niego las cosas que hubo contactos, pero está todo indefinido hasta que a mi me llegue la constancia oficial de que está todo definido con el técnico de la selección”. Fue la primera y única respuesta del entrenador al respecto. Como ha informado DT, Oblitas viajó a Montevideo para tener dicho contacto y hablarle del proyecto deportivo. Sin embargo, nada se definirá mientras en Lima el comité de la FPF que ve el caso del contrato Juan Reynoso no llegue a una resolución final. Entrevista a partir del minuto 53 Y Fossati sabe que el tiempo se acaba. “No voy a extender mucho esto, de alguna manera, de estar en stand by en el club”, declaró. Esto porque en Universitario lo esperan hasta este fin de semana para saber su decisión final, ya que luego tienen que definir tema refuerzos y empezar la pretemporada el próximo 15 de diciembre. —Caso Reynoso— Desde que empezó la novela, la posición de Juan Reynoso ha sido de hacer respetar su proceso, y si no lo quieren en Videna, que se respete su contrato y se le pague el vínculo hasta diciembre del 2025. Hasta el momento no hay avances en la negociación entre la FPF y el agente de Reynoso, mientras el técnico apenas ha ido un día a Videna a ver los entrenamientos de la Sub 23 para cumplir con su papel de entrenador de la selección. Las frases de Fossati “Estoy enfocado en la pretemporada de la ‘U’. No niego las cosas que son realidad y que hubo contactos. Está indefinido lo de la selección de Perú”

“Los jugadores peruanos están desfasados en las categorías más chicas. No se ve un gran potencial en cuanto a la calidad a corto plazo”



“Universitario tiene una infraestructura interesante. Puede llegar a transformarse en un equipo grande del fútbol continental”